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УПЦ МП (1095) Онуфрій (68)

Ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та захищають нашу землю і народ, - Онуфрій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та захищають нашу землю і народ, - Онуфрій

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій звернувся до вірян і громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст звернення оприлюднений на сайті УПЦ МП.

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Дорогі брати і сестри! Вірні нашої Української Православної Церкви!

Як Предстоятель Української Православної Церкви, звертаюся до вас та до всіх громадян України. Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини.

В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!

Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до Президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей.

Закликаю всіх до здорового глузду, який навчає нас вирішувати свої земні проблеми у взаємному діалозі та взаємному розумінні, і щиро надіюсь, що Бог простить нам наші гріхи і мир Божий запанує на нашій землі та у всьому світі!
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Топ коментарі
+41
Йди у сраку, гнида кацапська
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24.02.2022 15:09
+23
Пізно, тут і ваша вина, пропаганда даром не пройшла.
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24.02.2022 15:10
+18
значить, по їхніх каналах пішла інфа, шо "фсьо прапало". Добре, добре
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24.02.2022 15:12
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Йди у сраку, гнида кацапська
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24.02.2022 15:09 Відповісти
не в сраку а на гіляку! З іншими колаборантами
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Пізно, тут і ваша вина, пропаганда даром не пройшла.
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24.02.2022 15:10 Відповісти
АНУХРІЙ-ІДІ НАХРЄН...
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24.02.2022 15:10 Відповісти
значить, по їхніх каналах пішла інфа, шо "фсьо прапало". Добре, добре
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24.02.2022 15:12 Відповісти
Гори в аду, черт росиянский.
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24.02.2022 15:12 Відповісти
Для кого це лайно цитуєте?

Давайте тоді вже ківу почнемо цитувати з бойками та шуфрічами!
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24.02.2022 15:12 Відповісти
Сраколиз кацапського пархатріарха Кіріла , а відтак і *****.
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24.02.2022 15:13 Відповісти
Онуфрий и всё московское РПЦ
- нах за пореюрик
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24.02.2022 15:15 Відповісти
Не за паребрик, а на фонари!
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24.02.2022 15:44 Відповісти
чорт кацабський ти
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24.02.2022 15:18 Відповісти
Слава Богу, нарешті прозрів.

Краще звісно пізно, ніж ніколи
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Старый прохиндей делает вид, что не знает, как его архиереи мечтают о «русском мире», любят Путина и русские берёзки, а многие даже имеют недвижимость в «златоглавой». Так горячо любимый многими богатыми людьми Киева Ильинский храм содержит настоятеля, который, кроме квартир в Майами, имеет квартиру в Москве и дом в Подмосковье.
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24.02.2022 15:22 Відповісти
..слугам диявола краще мовчати
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Яке військо для нього "наше"? Гнида московська!
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Кацапський піп згадав,що він українець.
З Дніпровської купелі вийшли Українці,а кацапів тоді в проекті не було.
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Продай ряси - купи танк!!!!
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24.02.2022 15:27 Відповісти
жуй сраку
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24.02.2022 15:31 Відповісти
Нє, рєбята. Тепер у нас буде лише наша національна церква. А ви суки, ставайте на коліна і прощення просіть у народу. Може й пробачать. Я - ні.
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24.02.2022 15:42 Відповісти
Сучье гундяевское переобулось чтобы лоб зеленкой патриоты не мазали промаЦковской церковной сволочи?
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24.02.2022 15:43 Відповісти
С перепугу что ли?
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24.02.2022 15:44 Відповісти
Україна в цій ситуації має анулювати оренду споруд для московських попів і вислати до мордору.
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24.02.2022 16:46 Відповісти
Шановні дописувачі, можливо Ви неуважно слідкували за розвитком доленосних подій у нашій рідній державі але предстоятель УПЦ МП Онуфрій на відмінк від Кирилу яШугжяя,ще у перший день вторгнення закликав до миру, засудив агресію та благословив наше воїнство на захист України а всіх вірян закликав молитись і вірити у Перемогу. Я людина не церковна але запнвняю ю. саме цей приклад має показати всім, що лише об'єднавшись навколо ідеї захисту рідної землі, справжньої віри та любові ми можемо бути єдиним Українським Народом. Сподіваюсь що РПЦ в Україні (колишня УПЦМП) та визнана іншими церквами Православна Церква в Україні вже найближчим часом знайдуть сили об'єднатись та закінчити процес об'єднання Помісної Українсько церкви. Всім людям бажаю зберегти алїр родини.ясб
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03.03.2022 04:27 Відповісти
 
 