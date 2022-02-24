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Війська РФ контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією до Батурина Чернігівської області, - глава Сумської ОДА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією до Батурина Чернігівської області, - глава Сумської ОДА Живицький

Російські війська контролюють трасу Київ - Москва

Про це у відеозверненні заявив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація складна. Йдуть бої в Охтирці, Конотопі, біля міста Суми. Місто Глухів пройшли транзитом. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з РФ, трасу Київ-Москва і до Чернігівської області, до Батурина точно. Далі не володіємо інформацією", - зазначив він.

За словам Живицького, ЗСУ дають відсіч. 

Читайте: Ракетним ударом військ РФ знищено пункт управління аеродромом у Ніжині, - мер Кодола

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Полдороги на Киев.Ну шо,зеленый выродок довольный новыми дорогами к кацапам,на которых пилял деньги,вместо финансирования армии?
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24.02.2022 15:25
+19
Група захоплених російських солдатів разом із технікою
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24.02.2022 15:17
+19
А можна їм хоч ноги прострелити?Вони ж без них жити будуть.
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24.02.2022 15:20
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А де карта з лінією фронту?
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24.02.2022 15:15 Відповісти
Велике будівництво було для чого))
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24.02.2022 15:29 Відповісти
У неділю збирайтеся на рєфєрендум, як у сєвасі свого часу
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24.02.2022 15:31 Відповісти
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24.02.2022 15:16 Відповісти
Намагаються оточити Суми?
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24.02.2022 15:16 Відповісти
київ
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24.02.2022 15:16 Відповісти
На жаль Суми вже у руках ворога! Це загроза Харкову й Києву!
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24.02.2022 15:19 Відповісти
Из Сум строчишь?
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Ось так прямо зайшли та пиво пьють. Кацап-йди нах.
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Група захоплених російських солдатів разом із технікою
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24.02.2022 15:17 Відповісти
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24.02.2022 15:17 Відповісти
А можна їм хоч ноги прострелити?Вони ж без них жити будуть.
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Яйца отстрелить, без них тоже жить будут, а размножаться - нет.
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24.02.2022 15:44 Відповісти
lutshe golovi
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24.02.2022 16:16 Відповісти
санкции какие то хоть сегодня родят или нет?
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24.02.2022 15:17 Відповісти
В Америці нічь! Чекаємо ранк
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24.02.2022 15:27 Відповісти
хорошие дороги - это наш плюс...
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24.02.2022 15:18 Відповісти
рада працюе безперевно - не нагнітайте і не очікувайте.
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24.02.2022 15:18 Відповісти
НАТО повинно ввести війська в Україну.ВР приймай звернення.
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24.02.2022 15:19 Відповісти
До речі, якщо у західних політиків є хоч трохи смальцю в голові (у що я не вірю) то вони повинні розуміти що якщо ми програємо, то їм у майбутньому доведеться мати з нами справу вже як з противником. А зараз вони могли би захищати себе разом з нами. Але ж смальцю немає
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24.02.2022 15:37 Відповісти
они вместо войск присылают санкции
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24.02.2022 15:43 Відповісти
Це вже погана звістка.
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24.02.2022 15:19 Відповісти
120 км
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24.02.2022 15:22 Відповісти
А що з телеканалом "Прямий" він переведен в режим показу каналу Рада без жодних пояснень? Це так треба, чи щось там відбулось?
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Мабуть зелена мавпа скористалася нагодою,і закрила. Закритий також Експресо.
5 ще працює.
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24.02.2022 15:32 Відповісти
Кривой Рог, 44-й квартал, последние 30 минут слышен шум самолётов... непонятно чьи, наши или **********
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24.02.2022 15:45 Відповісти
Мой родной квартал,но там же ничего военного нет!?
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24.02.2022 16:43 Відповісти
Полдороги на Киев.Ну шо,зеленый выродок довольный новыми дорогами к кацапам,на которых пилял деньги,вместо финансирования армии?
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Не знаю, как на черниговском направлении остановлена атака, но в Чернигове слышны прилеты
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24.02.2022 15:29 Відповісти
раздайте оружие и сделайте бесплатный проезд к фронту десятки тысяч подъедут и помогут отстрелять эту сволочь слава украине
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24.02.2022 15:30 Відповісти
!!!
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24.02.2022 15:51 Відповісти
РЕБЯТА, ГДЕ БАЙРАКТАРЫ? ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РПБОТАЮТ?
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24.02.2022 15:45 Відповісти
Все норм
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Рашкинцы говорят что подбили байрактары прямо на Николаевском аэродроме. Не знаю брехня или нет,но вполне вероятно. зная тупость наших военачальников которые не могли даже спрогнозировать что первый удар рашка нанесет с территории РФ и РБ крылатыми ракетами по всей территории Уукраины по военным обьектам
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24.02.2022 16:34 Відповісти
Уже появились первые видосики, как байрактары отправляют в ад кацапско-фашистких оккупатов
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24.02.2022 15:48 Відповісти
Господи!!!! Прости нас і допомможи нам Нашу Україну Боронити!!! Діво Маріє, Пресвята Богородице, помилуй синів і чоловіків наших, захисти їх від ворога!!!
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24.02.2022 15:51 Відповісти
а ссылка где
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24.02.2022 16:35 Відповісти
Ось чому виродокбєня не готувався захищати Україну-готувався до здачі.Побомбили,побахкали крилатими ракетами....а тепер українці здавайтесь....а ні так ....
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24.02.2022 15:51 Відповісти
217 км до киева
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24.02.2022 16:04 Відповісти
 
 