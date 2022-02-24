Війська РФ контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією до Батурина Чернігівської області, - глава Сумської ОДА Живицький

Російські війська контролюють трасу Київ - Москва

Про це у відеозверненні заявив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація складна. Йдуть бої в Охтирці, Конотопі, біля міста Суми. Місто Глухів пройшли транзитом. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з РФ, трасу Київ-Москва і до Чернігівської області, до Батурина точно. Далі не володіємо інформацією", - зазначив він.

За словам Живицького, ЗСУ дають відсіч.

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