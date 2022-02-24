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Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС

З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу. 

Як повідомляється, у Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати "Байрактар".

"На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що над Вишгородом збито вертоліт КА-52.

"За міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка ведуться бої", - додали в Генштабі. 

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Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
На три фронти...Боже поможи Україні вистояти
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24.02.2022 15:21
+9
Ще порція виродків взята в полон... Все таки, наші воїни занадто милосердні

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24.02.2022 15:23
+8
Миросердные а ето очень плохо. Кацапы наших не жалеют. Они пришли нас и наших детей и родителей убивать и нисекундой не сомневались бы а мы их в плен и на обмен на таксистов. Лучше бы еще 4 рыла в 200 записать. Для статистики
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24.02.2022 15:33
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Что в Геническе
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24.02.2022 15:21 Відповісти
На три фронти...Боже поможи Україні вистояти
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Де внутренности твоих подбитых братков-кацапов?
Ось же вони- на березках висять, погойдуючись...
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24.02.2022 15:25 Відповісти
В спам кацапсина
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24.02.2022 15:31 Відповісти
Ще порція виродків взята в полон... Все таки, наші воїни занадто милосердні

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24.02.2022 15:23 Відповісти
Дали по пиці
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24.02.2022 15:28 Відповісти
Миросердные а ето очень плохо. Кацапы наших не жалеют. Они пришли нас и наших детей и родителей убивать и нисекундой не сомневались бы а мы их в плен и на обмен на таксистов. Лучше бы еще 4 рыла в 200 записать. Для статистики
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Адміни видаляйте всю інформацію про якесь там взяття, потім розберемось.
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24.02.2022 15:28 Відповісти
Зателефонував товаришеві - у нього сват в Генічеську Сказав - зараз уточнить!
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24.02.2022 15:32 Відповісти
Сват в Генічеську сказав : Сижу на окраине - у нас тихо!"
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24.02.2022 16:35 Відповісти
Подоляк на відео каже про бої в Генічеську
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24.02.2022 16:58 Відповісти
Не дайте им закрепиться на месте, уничтожайте любыми способами. Контратакуйте, даже ночью. Брать в плен, чтобы потом показывать по телевизору смысла нету - все и так все знают, ни кому ничего доказывать уже не нужно. Обстреливайте любую цель - все оккупанты должны быть физически уничтожены. Слава Украине!
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24.02.2022 15:42 Відповісти
Смерть парашинським загарбникам!
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24.02.2022 16:05 Відповісти
 
 