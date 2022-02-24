Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС
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З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Як повідомляється, у Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати "Байрактар".
"На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що над Вишгородом збито вертоліт КА-52.
"За міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка ведуться бої", - додали в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Ось же вони- на березках висять, погойдуючись...