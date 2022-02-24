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Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний

Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника. Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів! Разом до Перемоги!" - розповів Залужний.

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Топ коментарі
+53
Бляха, за Гостомель шось переживаю. хлопці, я вірю в вас, в полон не беріть. Спалюйте на пеньку.
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24.02.2022 15:30
+29
Где Гвардия и СБУ? Уничтожение диверсантов єто их работа. Скоро стемнеет, месное население знает хорошо территорию, вьІлавливайте орков и вешайте на осинах.
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24.02.2022 15:33
+27
Диверсійна група кацапів висадилася з гелікоптерів. Це не армія вторгнення, що йде наступом.

Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
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24.02.2022 15:38
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гостомельский аєродром? так это ж под Киевом.
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24.02.2022 15:30 Відповісти
Диверсійна група кацапів висадилася з гелікоптерів. Це не армія вторгнення, що йде наступом.

Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
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24.02.2022 15:38 Відповісти
Валіть .У в перешийок, відрізайте

Очікуванн ... подібно
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24.02.2022 15:56 Відповісти
Там можуть десантні літаки посадити.
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Все запомним хорошо. Они ответят. Не забудим никогда
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Бляха, за Гостомель шось переживаю. хлопці, я вірю в вас, в полон не беріть. Спалюйте на пеньку.
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24.02.2022 15:30 Відповісти
Под Киевом вертушки ********, где наши шилки, там работы на 10 се
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24.02.2022 15:31 Відповісти
Стингеры, Громы да и совковые ПЗРК бы справились. Те летели без тепловых ловушек, как показывали на видео.
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24.02.2022 15:40 Відповісти
А я тебе отвечу где - "неверте, это провокации, амеры нагнетают"
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24.02.2022 15:49 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 16:11 Відповісти
Я у себя из окна видел как КА-52 над Киевским морем сбили Тунгуской или Шилкой.
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24.02.2022 16:42 Відповісти
"Мрія" де хоч зараз? Не в Гостомелі?
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24.02.2022 15:31 Відповісти
говорять що мрія була там в Гостомелі
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24.02.2022 15:56 Відповісти
Перемога буде за нами!
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24.02.2022 15:32 Відповісти
Как эти суки так углубились.
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Не углублялися. Був прорив і десант з гелікоптерів.






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24.02.2022 15:34 Відповісти
Где Гвардия и СБУ? Уничтожение диверсантов єто их работа. Скоро стемнеет, месное население знает хорошо территорию, вьІлавливайте орков и вешайте на осинах.
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Там в Ворзеле Нацгвардия стоит, они вылавливают.
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24.02.2022 16:43 Відповісти
Великий привіт фейкометам, що казали про падіння Скадовська та Генічеська вже кілька годин тому.
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24.02.2022 15:34 Відповісти
они не фейкометы - а кацапские боты
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24.02.2022 15:45 Відповісти
А якщо б якийсь мудєнь повісив прапор Папуа Нової Гвінеї, то місто вважалося б захопленим папусами?
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24.02.2022 15:56 Відповісти
нищити окупантів! - так а нафига вы их тогда в плен берете?Уничтожайте,другие может дважды подумают.
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24.02.2022 15:35 Відповісти
15 км от Киева
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24.02.2022 15:35 Відповісти
Есть пруфы про технику рашистов на Каховской ГЭС?
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24.02.2022 15:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l8HB9jwfUbA
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24.02.2022 15:54 Відповісти
Да чего вы. Высадился десант. Видимо думали аеродром захватить и уже сажать на него чтото по крупнее. Не прокатило. Счас десант добьют и все.
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24.02.2022 15:42 Відповісти
Почему дали высадится десанту??? Такой аэродром должны были охранять хорошо... И орки почему то этот аэродром не бомбили...
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24.02.2022 15:48 Відповісти
саме тому і не бомбили
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24.02.2022 15:53 Відповісти
почему не бомбили - понятно. а почему у охраны аэропорта не было стингеров - непонятно.
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24.02.2022 15:55 Відповісти
потому что это война. але. так бывает. я счаитаю - ваши силы вполне успешно нейтрализовали этот нелет. у захватчиков нет миллиона верталетов - три из 10 сбитых это шикарно. десант в глубине без поддержки и знания местности - завернут до вечера. удачи !
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24.02.2022 15:56 Відповісти
Наверно "Русланами" собирались завозить быдло и тяжелую технику.
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24.02.2022 15:57 Відповісти
Вот https://www.youtube.com/watch?v=l8HB9jwfUbA
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24.02.2022 15:55 Відповісти
Друзья, ватные, вражеские телеграм помойки: Сплетница, Женщина с косой, Резидент, Зе Рада, Легитимный и т.д. с утра передают массовые фейковые сообщения. Будьте внимательны!
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24.02.2022 16:13 Відповісти
https://twitter.com/spectatorindex/status/1496851597980479488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496851597980479488%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fperemogi.livejournal.com%2F59903123.html

BREAKING: CNN reports Russian forces have taken control of Hostomel airport near Kyiv

СРОЧНО: CNN сообщает, что российские войска взяли под контроль аэропорт Гостомель под Киевом
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24.02.2022 16:50 Відповісти
Не поддавайтесь на провокации! Аэропорт захватчикам ни отдадим ни за что!
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24.02.2022 17:48 Відповісти
Нужна помощь в растпространении этого призыва:
Движение Остановим Москву , выезжаем на автотранспорте и ездим по центру Москвы , пока не станет все в пробках, брать с собой еду на несколько дней. Начало завтра (пятница) в 9 утра.
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24.02.2022 17:23 Відповісти
акция обсуждаемая, предложения ?
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24.02.2022 17:24 Відповісти
От же ж наволоч; палити їх треба вогнеметами.
Хай всі ці москалі здохнуть коло летовища в скорому часі!!!
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24.02.2022 17:35 Відповісти
я сподіваюся наші вояки розуміють що з півночі та півдня наше військо намагаються відрізати від заходу, щоб оточити?
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:47 Відповісти
 
 