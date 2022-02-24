Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний

Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника. Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів! Разом до Перемоги!" - розповів Залужний.

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