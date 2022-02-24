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Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках.
Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника. Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів! Разом до Перемоги!" - розповів Залужний.
Топ коментарі
+53 АнтонОвич 634297be
показати весь коментар24.02.2022 15:30
+29 Іван Лазівський
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+27 Герхард
показати весь коментар24.02.2022 15:38
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
Очікуванн ... подібно
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
BREAKING: CNN reports Russian forces have taken control of Hostomel airport near Kyiv
СРОЧНО: CNN сообщает, что российские войска взяли под контроль аэропорт Гостомель под Киевом
Движение Остановим Москву , выезжаем на автотранспорте и ездим по центру Москвы , пока не станет все в пробках, брать с собой еду на несколько дней. Начало завтра (пятница) в 9 утра.
Хай всі ці москалі здохнуть коло летовища в скорому часі!!!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!