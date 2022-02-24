З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку, - Залужний

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав він.

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