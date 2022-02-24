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З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку, - Залужний

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав він.

Читайте також: Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний

З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку, - Залужний 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
Не забуваймо: маскалі - не люди.
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24.02.2022 15:33
+26
Де наша рада з депутатами. Заявити про агресію білорусі. Підняти на вуха партнерів. Хай не сплять .це вже міжнародний конфлікт і Україна жертва двох країн.
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24.02.2022 15:34
+24
Сволочи бульбаши, притулили орків! Слава ЗСУ!
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24.02.2022 15:33
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Вот это уже страшно....

Слава ЗСУ!
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24.02.2022 15:32 Відповісти
??
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24.02.2022 15:56 Відповісти
Не забуваймо: маскалі - не люди.
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Бийте по Мінську.Досить гулятися.
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Навіщо? Москаль, ти що пишеш? Там ще недавно мітинги були.
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24.02.2022 15:37 Відповісти
З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку Джерело: https://censor.net/ua/n3318758

Виходить на Одесу чи може Херсон
Ото вам і квіти мєнтам лукашенко і недоМайдан маде ін Белорусь.
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24.02.2022 15:33 Відповісти
одесса на юго востоке от беларуси.скорее на львов
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Львів не в пріорітеті - там багато посольств іноземних з Київа перебралися.
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Сволочи бульбаши, притулили орків! Слава ЗСУ!
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Мы не сволочи, нас просто мало. Ватных дебилов у нас около 50%, проевропейских - 30%, остальным всё *****. У вас соотношение лучше...но не сильно.
Мы любим вас, болеем за вас!!!
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24.02.2022 17:15 Відповісти
Поясніть, що це за ракети?
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24.02.2022 15:34 Відповісти
ХЗ...можливо Іскандери або Точки..але це ОТР... стратегічні -це з спец.БП
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24.02.2022 15:43 Відповісти
Искандер или точка у или там у бульбашки ещеесть старое советское лайно
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24.02.2022 15:43 Відповісти
Бомбаните раз по Минску - и луку вынесут вперёд ногами перепуганные белорусы
только радикальные методы остановят кровь
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24.02.2022 15:34 Відповісти
У південно-західному - це ж на Польщу
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24.02.2022 15:34 Відповісти
Білорусь широка - могли пальнуть з Гомельщини в напрямку Поділля! От тобі і південно-західний напрямок!
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24.02.2022 15:40 Відповісти
Отвечать подавлением огневых точек - не низя?
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24.02.2022 15:34 Відповісти
теперь не отвечать опаснее чем ответить
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24.02.2022 15:35 Відповісти
Чем?!!!!
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Та хотя бы теми же байрактарами
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24.02.2022 15:46 Відповісти
Байрактаров штук 30 на всю территорию. Они на южном направлении задействованы- юг Херсонской обл- Геническ, Скадовск, Чаплинка.
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24.02.2022 16:06 Відповісти
А может трахтомата для газводы,что янелох в Киеве ставил?!
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24.02.2022 16:23 Відповісти
Де наша рада з депутатами. Заявити про агресію білорусі. Підняти на вуха партнерів. Хай не сплять .це вже міжнародний конфлікт і Україна жертва двох країн.
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24.02.2022 15:34 Відповісти
В бомбосховищi вже сидить
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24.02.2022 15:43 Відповісти
ЛАПАТНі СВИНі-ВБИВЦі ТЕЖ СЕРТНі...
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24.02.2022 15:35 Відповісти
Бейте по базам Бульбашии. Не ждите когда они сюда придут
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24.02.2022 15:35 Відповісти
Чем? Ракетами,за 3 года построенными Зеленским? Извини! Оно деньги на них(ракеты) через "велике годивныцтво" розмародерило!
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24.02.2022 15:41 Відповісти
А якщо балістичні - це до Середземного моря легко, або й за океан
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24.02.2022 15:35 Відповісти
Балистические это типа не управляемые в отличие от крылатых
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Хатоскрайники ..ляцкие! Будут и ваши хаты гореть! Потом не скулите "А нас то за что?!", шлюхи подкацапские!
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Цей факт необхідно використати по максимуму. Хай янкі закриють небо хоча б
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Вже були б сирени.
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24.02.2022 15:37 Відповісти
пора би отвєтку дати
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24.02.2022 15:37 Відповісти
От де паскуда та маріонетка лукашенко ,гори в пеклі **** разом з путіном.До речі треба і діяти на випереження ,а не чекати що ще паскуди зроблять.
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Ублюдки. А мы бл**** их в плен берем. да с них шкуру живьем драть нужно
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24.02.2022 15:37 Відповісти
ГАРНЕ ВІДЕО ПО ТЕМІ, ЗСУ ГОТОВІ І НЕ ДО ТАКОГО, КРАЩЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ -

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo
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24.02.2022 15:38 Відповісти
Дякуємо бульбаші, шо б ви здохли як і кацапи. Сцикуни.
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24.02.2022 15:39 Відповісти
Іскандери, стріляють балістичними ракетами, малої дальності.
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24.02.2022 15:39 Відповісти
Картопляний фюрер віситиме на сусідній гілці з #уйлом…
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24.02.2022 15:39 Відповісти
Ещё раз повторюсь: Гомельскую область себе заберём. И это не шутка, а вполне себе предложение…
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24.02.2022 15:40 Відповісти
Су..бульбахвюрер. Падло кончене продажне
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24.02.2022 15:40 Відповісти
Зафіксувати факт міжнародної агресії проти України. Дипломатії має працювати з нашими партнерами. Допомога має бути серйозніша
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24.02.2022 15:41 Відповісти
А де ж обіцянки самозванця.
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Там Львів та Івано-Франківськ
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24.02.2022 15:43 Відповісти
А хтось тут дупи рвав який бацька хазяїн. Купляли тисячі тракторів, автобусів, тродейбусів, автомобілів МАЗ, а свої підприємства вмирали. А як тут вихваляли продукти із Білорусі, ними були завалені всі полиці магазинів. Бацька прикинувся другом відшукав тут ринок збуту і заробляв для країни гроші, в тому числі і на армію і на полцію. А сьогодні від підлий ворог, мало того, що впустив ворога на свою землю і пропустив через кордон на нас, то ще і лупить по українцях.
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24.02.2022 15:59 Відповісти
а почему с кацапами разорвали дипотношения а с белоруссией нет?!
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24.02.2022 16:07 Відповісти
Скільки наших довбодятлів у свій час захопюались бльбофрером? Пора рвати дипвіносини.
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24.02.2022 16:09 Відповісти
А, що бракує ,,ответку,, дати... за поребрік. Не правильна війна з нашого боку .
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24.02.2022 16:19 Відповісти
 
 