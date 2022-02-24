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З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку, - Залужний
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З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - написав він.
Топ коментарі
+37 экзорцист
показати весь коментар24.02.2022 15:33
+26 Ivan Pidbujpata
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+24 Dudash Laci
показати весь коментар24.02.2022 15:33
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Слава ЗСУ!
Виходить на Одесу чи може Херсон
Ото вам і квіти мєнтам лукашенко і недоМайдан маде ін Белорусь.
Мы любим вас, болеем за вас!!!
только радикальные методы остановят кровь
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo