В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС

Станом на 15:00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зараз в районі населеного пункту Пищевик йдуть запеклі бої.

Противник намагається прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога.

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