В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС
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Станом на 15:00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Зараз в районі населеного пункту Пищевик йдуть запеклі бої.
Противник намагається прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога.
Топ коментарі
+82 semen korotych
показати весь коментар24.02.2022 15:37
+77 Виталий Мамай b6ea8f71
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+40 экзорцист
показати весь коментар24.02.2022 15:39
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Будь ласка, зачекайте...
....сук...вже давно військкомату відчинені.Провокатор.
І обороняти таку ширину потрібно до 1 млн.
Через це іде вклинювання колон там де виходить. Нехай колона із 10 тис. (і то стільки не буде) вклиниться навіть на 300 км.
Далі що?
Борис, дякуэмо !!!!
Слава Героям !