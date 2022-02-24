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В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС

Станом на 15:00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зараз в районі населеного пункту Пищевик йдуть запеклі бої.

Противник намагається прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС. ФОТО

В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС 01
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Топ коментарі
+82
Слава украинских воинам .Держитесь и уничтожайте кацапскую гидру всеми доступными методами
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24.02.2022 15:37
+77
бийте хлопці!
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24.02.2022 15:36
+40
Просто нагадую: маскалі - не люди.
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24.02.2022 15:39
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бийте хлопці!
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Слава украинских воинам .Держитесь и уничтожайте кацапскую гидру всеми доступными методами
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Нормально! Хай продовжують! Буде більше "смажених мавп"!
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Ох и дорого мрази плешивой обойдётся эта война… Если доживёт конечно..
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24.02.2022 15:38 Відповісти
dozhivjot do chevo?? do pobedi, a takogo nebudet i vechno nikto ne zhivjot.
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24.02.2022 15:57 Відповісти
Тма бурят? Как я рад!
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24.02.2022 15:38 Відповісти
16 джавелинов
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24.02.2022 15:38 Відповісти
Или пару джавеллинов и 16 ракет к ним
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24.02.2022 15:40 Відповісти
Просто нагадую: маскалі - не люди.
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24.02.2022 15:39 Відповісти
Amen!
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24.02.2022 15:42 Відповісти
Десь у Донецький області... Мене більш Херсон турбує...
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24.02.2022 15:42 Відповісти
в Гостомеле отбились от десанта...
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24.02.2022 15:48 Відповісти
що означає "отбились"? Десант або знищено, або він зайняв позиції і утримує їх.
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24.02.2022 16:30 Відповісти
Бачив кілька відео, там кацапські гелікоптери дійсно 30 штук, йшли на висоті метрів 20-30 ПВО таке не бачить, треба 50 метрів чи вище, а на таких напрямках біля важливих агентів треба ставити Шилки чи Тунгуски, ПЗРК. І на аеродромі їх чекали і відразу два "Алігатора" збили. Як гелікоптер назвеш, так він і полетить. Десант розбігся. Кажуть, що виловлюють.
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24.02.2022 16:34 Відповісти
сподіваюсь їх в полон візьмуть...живими...
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25.02.2022 03:09 Відповісти
Возле Антоновского моста бабахает
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24.02.2022 16:27 Відповісти
Мелітополь все захоплений...без бою - просто тупо заїхали, почепили свої аквафреші і поперли на Запоріжжя...можуть відрізати наші найкращі частини на Донбасі...
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24.02.2022 16:48 Відповісти
Шепетовку взяли заздалегідь заслані кацапські диверсанти...
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24.02.2022 16:51 Відповісти
возле Марика, ближе к Павлопопілю
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24.02.2022 15:47 Відповісти
ох кацапье, будет пижжены и очень сильно, вам *****.
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24.02.2022 15:40 Відповісти
Нужно больше оружия противотанкового и срочно
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Слава Україні. Героям Слава. Здохнуть всі москалі !!!!
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24.02.2022 15:41 Відповісти
Уже
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24.02.2022 15:51 Відповісти
....сук...вже давно військкомату відчинені.
Провокатор.
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24.02.2022 15:52 Відповісти
tak na eto jestj mozjlivost v spam. ispoljzujem ne stenjajemsia.
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24.02.2022 16:00 Відповісти
Не панікуйте, для суцільного фронтального наступу на такій довжині кордону потрібно до 1,5 млн. солдат і відповідно техніки.
І обороняти таку ширину потрібно до 1 млн.
Через це іде вклинювання колон там де виходить. Нехай колона із 10 тис. (і то стільки не буде) вклиниться навіть на 300 км.
Далі що?
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24.02.2022 16:12 Відповісти
А шо таке Піщевік, де це?
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24.02.2022 15:42 Відповісти
Направление Мариуполя
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24.02.2022 15:56 Відповісти
oba v spam - nahren mutitj vodu, vedj chelovek mozhet ZAPISATJ V GOOGLE NAZVANIJE I KARTA POKAZHET A JESLI JANDEKS NEPOKAZIVAJET TO VASHA PROBLEMA - V SPPAM
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24.02.2022 16:02 Відповісти
I do not you love. I have NLAW. Мочить їх хлопці. Забагато добрив не буває.
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24.02.2022 15:45 Відповісти
Хлопчики . Тримайтеся . Знищуйте підорашконечисть. Слава ЗСУ. Слава Україні !!
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24.02.2022 15:47 Відповісти
використані ПТРК NLAW

Борис, дякуэмо !!!!

Слава Героям !
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24.02.2022 15:57 Відповісти
Видео работы Байрактаров на уничтожение
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24.02.2022 15:59 Відповісти
Это где и когда ?!
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24.02.2022 16:35 Відповісти
эти твари боятся УКРАИНЦЕВ даже мёртвых!поэтому давите рашистскую гадину до последнего ********!
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24.02.2022 16:06 Відповісти
Вбивайте всіх, що лізтимуть. Віримо у силу наших ЗСУ!
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24.02.2022 16:11 Відповісти
Тварів зі сказом не лікують, пристрілюють.
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24.02.2022 16:13 Відповісти
 
 