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Білорусь (5966) Євросоюз (7016) Шарль Мішель (276)

Глава Євроради Мішель закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава Євроради Мішель закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України. Він зазначив, що Європа готує відповідь Росії через вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу НАТО і Євроради.

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"Не вірю, що громадяни Росії хочуть війни. Я також хочу звернутися до білорусів. Ви маєте вибір не допустити агресії, щоб не атакувати своїх сусідів - українців. Ви повинні теж чинити опір, щоб підтримати Україну і щоб попередити подальші загрози і конфлікти", - сказав Мішель.

Він також додав, що Європейська рада і Європейський парламент готує потужний пакет санкцій проти Росії.
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Топ коментарі
+9
Зараз. Тільки квіти закуплять.
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24.02.2022 15:47
+4
доставайте шарики и цветочки, время пришло...
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24.02.2022 15:53
+3
Білоруси, я в вас вір. Ви можете утопити в надувних кульках та квітах і своїх кондомів, і підаросійських. А ще можете криками "пазор" засоромити їх. Диктатори такі, вони цього бояться.
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24.02.2022 15:49
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Зараз. Тільки квіти закуплять.
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24.02.2022 15:47 Відповісти
МІШЕЛЬ-іді праспісь...
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Насмішив.....
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Білоруси, я в вас вір. Ви можете утопити в надувних кульках та квітах і своїх кондомів, і підаросійських. А ще можете криками "пазор" засоромити їх. Диктатори такі, вони цього бояться.
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Десь фашист Лукашенко був правий, коли сказав "поки НАТО збереться вони вже біля Ла Маншу будуть".
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24.02.2022 15:50 Відповісти
Когда там санкции
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Они себя защитить не хотят. О чем этот неадекват?
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24.02.2022 15:51 Відповісти
доставайте шарики и цветочки, время пришло...
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24.02.2022 15:53 Відповісти
Некому у нас воевать с кацапней. Народец сломлен и порабощен окончательно.
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24.02.2022 15:54 Відповісти
Он таковім і бил ізначально, з 1917 года...)))
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24.02.2022 16:03 Відповісти
Может в курсе, в Минске или ещё где, какой-нибудь антивоенный (антихуйловский) движ намечается?
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24.02.2022 16:09 Відповісти
Скажу слова ненавистного мною лаврова "дебилы б.я"
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24.02.2022 15:56 Відповісти
Це піздєц))) закликати аби ці білорасейські шлондри щось чинили поти расєї...)))
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Призыв жабоедского ******** к картофельной *********.
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24.02.2022 16:05 Відповісти
они там совсем **@нулись в своем евросоюзе (((
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24.02.2022 16:05 Відповісти
 
 