Станом на 15:00 зафіксовано 203 обстріли з боку військ РФ та 7 фактів незаконного перетину кордону

Від початку поточної доби, 24 лютого, станом на 15.00 було зафіксовано 203 ворожі обстріли та 7 фактів незаконного перетину кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує пресслужба МВС.

"Від початку доби відбулося 203 обстріли та 7 фактів незаконного перетину кордону, тривають бої фактично по всій території України. На цей момент загострилася ситуація у Харкові, проте зараз наші військові, нацгвардійці, поліція, всі підрозділи МВС - працюють у посиленому режимі", - повідомив Денисенко.

Він зазначив, що Нацгвардія спільно з прикордонниками та ЗСУ продовжують боронити нашу державу від російського агресора.

"У той же час хотів би сказати, що це фейки, про те, що прикордонники складають зброю і що поліція розбігається, що НГУ і ЗСУ відступають і що в принципі не ведуть боїв. Це абсолютна брехня і абсолютний фейк, які розганяє російська пропаганда.

Окрім того, він сказав про те, що наразі у столиці робота служб 112 та 101 у відновлена: "Якщо щось трапляється – дзвоніть, ми завжди будемо поруч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб