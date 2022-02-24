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Новини Суспільство
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кредит (587) Приватбанк (691)

"ПриватБанк" скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Державний "ПриватБанк" скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

Про це йдеться у повідомленні банку в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обов'язково триматимемо вас у курсі всіх новин щодо роботи банку у цей час", - повідомили в банку.

Раніше у "Приваті" заявили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі. Це стосується населених пунктів, у яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів.

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів 01
ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів 02

Автор: Ольга Лузан
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24.02.2022 16:11 Відповісти
Мається на увазі зняття власних коштів, а не кредитних. Кредитні кошти заблоковані.
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24.02.2022 16:34 Відповісти
моя кредитна карта працює. Жінка он, скуповується в АТБ
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24.02.2022 16:43 Відповісти
Моя кредитна картка теж працює. Приватбанківська.
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24.02.2022 16:47 Відповісти
А раніше власні кошти не можна було?
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24.02.2022 17:13 Відповісти
В мене інша проблема: мені потрібно перевипустити кредитну карту, щоб в терміналі поповнити кредит (завтра крайній термін) - так віділення Привтбанку не працюють!
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24.02.2022 16:45 Відповісти
У нас зараз приймають тільки купюри!
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24.02.2022 16:50 Відповісти
 
 