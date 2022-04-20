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"Створюємо антипутінську коаліцію", - Зеленський провів розмови з Макроном, Негаммером, фон дер Ляєн та Ердоганом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив питання санкцій та допомоги українським військовим із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових поговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Емманюелем Макроном, Карлом Негаммером та Реджепом Таїпом Ердоганом. Чекаємо рішучих дій", - зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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А где всеобщая мобилизация, господин Президент? Или депутаты все разбежались?
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Якщо б Києві, Харкові і Одесі за російську мову давали в морду війни б не було!
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24.02.2022 16:03 Відповісти
Если коалиция антипутинская, то нахера в нее пригласили хутинских приятелей?
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24.02.2022 16:16 Відповісти
насправді - то не приятелі; то - бізнес-партнери, нехай навіть у вигляді хабарів.
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Вступив в коалицию они не перестанут быть хутинскими бизнес-партнерами. В коалиции против Хла им не место. Еще бы Италию, Германию и Венгрию пригласили, было бы совсем хорошо.
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24.02.2022 17:39 Відповісти
Не потрібно було її (антихуйловську коаліцію) руйнувати починаючи з 2019-го! А попереджали же!

Створюйте. По новому Бажаю удачі!
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24.02.2022 16:40 Відповісти
 
 