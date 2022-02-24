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армія РФ (13467) війна (56365) Херсонщина (4244)

Війська РФ захопили два міста на Херсонщині та втратили 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць техніки та понад 100 військових, - Центр оборонних стратегій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ захопили два міста на Херсонщині та втратили 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць техніки та понад 100 військових, - Центр оборонних стратегій

Центр оборонних стратегій оприлюднив звіт станом на 14:00 24 лютого, згідно з яким Росія вже втратила 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу, а також змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку.

Про це з посилання на звіт ЦОС пише "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Путін виступив о 5:00 після чого сухопутній війська ЗС РФ за підтримки авіації розпочали вторгнення в Україну. Більш ніж 60 об’єктах військової інфраструктури на всій території України. Було нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами "Калібр". Безпосередньо перед заходом військової техніки ЗС РФ здійснювався артилерійський обстріл, в тому числі РСЗВ, прикордонних районів.

Обстрілу піддалися більшість підрозділів та прикордонні наряди в місцях прориву вздовж кордонів з РФ та РБ. Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській, Житомирській, Київській та Херсонській областях.

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Основним напрямом зосередження зусиль військ агресора на даний час є Харків. Є спроба оточення. ЗСУ спільно з НГУ відбивають атаку

Наступ на напрямку Мелітополь та Херсон, ворогом захоплені Генічеськ та Нова Каховка. Уточнюється інформація щодо захоплення російським десантом моста через Дніпро у Херсоні. Де-факто російські війська виконуються завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води.

Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції

Російська військова техніка у Чернігівській області була зупинена. В Сумській та Харківській областях ворог просунувся до 10-20 км та був зупинений ЗС. Зокрема війська РФ підійшли впритул до м. Харків та понесли втрати. Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.

Маріуполь обстрілюють РСЗО з ОРДЛО, але поки що без спробу заходу російських військ, в тому числі десанту. Разом з тим можлива робота диверсійних груп.

Здійснюються спроби атакувати вертольотами військову інфраструктуру на півночі від Києва та у Гостомелі.

Острів Зміїний був атакований РФ, атаку відбито (13.00).

Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

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Рух військ РФ з Криму здійснюється у напрямках Мелітополя та Херсона до рубежів оборони ЗС України. Помічено повітряний десант (вертольоти) біля Херсону.

За наявною інформацією є втрати (близько 40) та поранені серед прикордонників та військовослужбовців ЗС України.

Пошкоджено як об’єкти військової інфраструктури так і цивільної, в тому числі багатоповерхові будинки (Чугуїв).

Очікується підтвердження щодо захоплення ворогом н.п. Щастя, луганської області. Російські війська не дають створити зелений коридор для вивезення дітей та жінок із захоплених територій.

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Головними завданнями поточного етапу вторгнення військ РФ можуть бути захоплення Києва та всієї Херсонської області і Маріуполя. Одночасно російські війська намагаються створити паніку з метою капітуляції України.

Ворог втратив 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. ЗСУ взяли в полон перших російських військових у зоні ООС", - йдеться у звіті.
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Топ коментарі
+34
Та да. Захвачено ГЭС и Головное сооружение канала в Крым. Это было одним из заранее известных направлений удара. Но защиты ГЭС просто не было. Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
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24.02.2022 16:14
+29
Очередные дезертиры в российской армии! Рота бойцов 38-й мотострелковой бригады ВСРФ почти полностью без боя сдались в плен в Черниговской области. Уже успели рассказать, когда приехали с Амура в Беларусь
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24.02.2022 16:06
+18
Он Зелю тварюкой назвал. Которого 4 месяца предупреждали что именно так и будет. А он вместо реальной подготовки просто воровал деньги на асфальте.
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24.02.2022 16:15
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Очередные дезертиры в российской армии! Рота бойцов 38-й мотострелковой бригады ВСРФ почти полностью без боя сдались в плен в Черниговской области. Уже успели рассказать, когда приехали с Амура в Беларусь
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24.02.2022 16:06 Відповісти
Откуда инфа?
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24.02.2022 16:10 Відповісти
Дай ссылку, плиз.
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24.02.2022 16:10 Відповісти
https://ua.news/ru/na-chernigovshhine-rota-rossijskih-*******-pochti-bez-boya-sdalas-v-plen/
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Предпочитаю дождаться официального сообщения. Сейчас идет пропаганда и контрпропадганда, иногда одни перепечатывают других.....
Видео сдавшихся в плен было бы то же замечательно
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24.02.2022 16:23 Відповісти
https://ua.news/ru/na-chernigovshhine-rota-rossijskih-*******-pochti-bez-boya-sdalas-v-plen/
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24.02.2022 16:16 Відповісти
А не "бре"? Бо у нас поки нічого не чуть! А мені до того місця - трохи більше 50 км!
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Якщо це правда - молодці! Не все втрачено
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24.02.2022 16:37 Відповісти
Мало втратылы паскуды. Но ещё не вечер
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24.02.2022 16:06 Відповісти
От теперь захоплення Генічеська та Скадовська можна вважати фактом. На жаль...
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24.02.2022 16:07 Відповісти
Так
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24.02.2022 16:10 Відповісти
Ты ВСУ тварюками назвал ??????
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24.02.2022 16:12 Відповісти
Он Зелю тварюкой назвал. Которого 4 месяца предупреждали что именно так и будет. А он вместо реальной подготовки просто воровал деньги на асфальте.
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Та да. Захвачено ГЭС и Головное сооружение канала в Крым. Это было одним из заранее известных направлений удара. Но защиты ГЭС просто не было. Орки вырвались за Днепр на оперативный простор и в тыл нашей армии на востоке. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов. Асфальтом оказалось защищаться не возможно. Зелю мало расстрелять за измену.
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24.02.2022 16:14 Відповісти
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24.02.2022 16:12 Відповісти
Как так ?
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24.02.2022 16:13 Відповісти
не сильно то и много,если учесть их потери в технике и в солдатах и то что война уже идет 12 часов,такими темпами они Украину будут годами брать
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Це що -фейк
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Отбивайте захваченую землю и наступайте на Крым,а то эта байда еще долго будет
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24.02.2022 16:15 Відповісти
ворогом захоплені Генічеськ та Нова Каховка. Уточнюється інформація щодо захоплення російським десантом моста через Дніпро у Херсоні. Де-факто російські війська виконуються завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води. Джерело: https://censor.net/ua/n3318772


программа минимум хремлем выполнена
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Там, щоб отримати воду треба відновити сам канал, плити які потріскались, частину вкрали, та відновити більше 30 гідроспоруд. Чи ви думали, що вода по каналу сама вгору піднімалась. І то є можливість зробити так, щоб доходив мінімум води.
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24.02.2022 16:52 Відповісти
Стоило ли этого того, чтобы в глазах цивилизованного мира самому стать фюрером, страну сделать жупелом, а дарагих расеян сделать прокажёнными, от которых шарахаются?
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24.02.2022 16:52 Відповісти
Ейдман: Першим пуйла з хітлером порівняв Отто Габсбург, який особисто знав біснуватого фюрера

21 квiтня, 2017

Ігор Ейдман: Отто Габсбург, імовірно, просто не зміг стриматися, побачивши пуйла, щоб не сказати: "Впізнаю старого Адольфа!"

Кронпринц Отто Габсбург першим у 2005 році побачив у президенті рф пуйлi риси Адольфа хітлера, зазначив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.
Австрійський кронпринц Отто фон Габсбург завдяки особистому досвіду одним із перших побачив у президенті фашистськоi росії пуйлі риси глави фашистської Німеччини Адольфа хітлера, зазначив соціолог і політолог Ігор Ейдман у Facebook.

"Першим із відомих громадських діячів пуйла з Гітлером порівняв Отто Габсбург. Це було ще у 2005 році. Габсбург особисто знав біснуватого фюрера, а потім був його різким критиком. Тому йому довелося втекти на початку Другої світової війни до США.
У 2005 році це порівняння пролунало дуже сміливо. Але Отто Габсбург, імовірно, просто не зміг стриматися, побачивши пуйла, щоб не сказати: "Впізнаю старого Адольфа!" Майбутнє показало, що пам'ять його не підвела", - підкреслив він.

У 2005 році в одній зі своїх доповідей старший син останнього імператора Австро-Угорщини Карла Отто Габсбург згадав пуйла разом із хітлером.

"пуйло дуже відкрито заявляє про свої наміри. хітлер робив так само. Такі люди слів на вітер не кидають", - заявив він.

Отто Габсбург помер 4 липня 2011 року на 99-му році життя.
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24.02.2022 16:17 Відповісти
На сумском направлении Javelin помогли ВСУ уничтожить 15 танков оккупантов.
Об этом пишет зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, передает УНИАН.
Действительно так или ей привиделось ?
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24.02.2022 16:17 Відповісти
Подтвердилию минус 15 танков у козломордых.
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24.02.2022 16:44 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325461/
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24.02.2022 16:48 Відповісти
Ну, Нова Каховка це не якесь село. Як її обороняли???
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24.02.2022 16:19 Відповісти
Захватить, не значит - удержать...
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24.02.2022 16:23 Відповісти
Підірвати шлюз на Каховській ГЕС та спустити воду з водосховища. І ніякої води в Криму не буде. До речі, я би і Київське водосховище спустив, щоб не хвилюватися за Оболонь.
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24.02.2022 16:23 Відповісти
затопит тот же Скадовск, Олешки и все сёла, что на низком берегу. Там сплошные болота и низины.
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24.02.2022 16:43 Відповісти
захопили два міста на Херсонщині???!
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24.02.2022 16:24 Відповісти
Отбивайте захваченую землю
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24.02.2022 16:26 Відповісти
Нас же Наев убеждал что оборона на Юге, в частности водной инфраструктуры на Крым, надёжна и вот тебе на : за полдня захваченна "неизвестными", просрали получается или здали?...
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24.02.2022 16:37 Відповісти
Ну почему.......... Они просто в упор НЕ ВИДЕЛИ ударных группировок.......... А раз так, то зачем напрягаться?
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24.02.2022 16:45 Відповісти
Их вообще не охраняли?
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24.02.2022 16:38 Відповісти
Треба відводити арту на територію ЗАЕС, туди точно стріляти чи бомбити не ризикнуть.
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24.02.2022 16:40 Відповісти
что это такое? зрада?
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24.02.2022 16:42 Відповісти
Почему до сих пор цел крымский перешеек?
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24.02.2022 16:44 Відповісти
если не удастся удержать водохранилище, пусть взрывают ..
Боженька, храни Украину и наших воинов!
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24.02.2022 16:49 Відповісти
Чому байрактари не бють ці рашистські колонни, що рухаються по Херсонщині? Де Херсонська територіальна оборона? Чи там зрадники все здали ворогу? Хто з Херсонщини - відпишіться, що там насправді?
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24.02.2022 17:01 Відповісти
США в нас забрали ядерну зброю... А тепер залишили нас на призволяще..
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24.02.2022 17:12 Відповісти
Это был договорняк.Всё яо аккумулировалось в рф,мы получили независимость.но ёё надо было защищать,а не воровать30 лет.
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24.02.2022 18:11 Відповісти
Це була ціль зеленої шмарклі- віддати ***** доступ до кримського каналу
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24.02.2022 17:34 Відповісти
А где,вашу мать, всу,вообще-то 250 тыс.л.с.,где наша авиация,где джавелины?!!!
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24.02.2022 17:34 Відповісти
 
 