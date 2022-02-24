Війська РФ захопили два міста на Херсонщині та втратили 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць техніки та понад 100 військових, - Центр оборонних стратегій

Центр оборонних стратегій оприлюднив звіт станом на 14:00 24 лютого, згідно з яким Росія вже втратила 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу, а також змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку.

Про це з посилання на звіт ЦОС пише "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Путін виступив о 5:00 після чого сухопутній війська ЗС РФ за підтримки авіації розпочали вторгнення в Україну. Більш ніж 60 об’єктах військової інфраструктури на всій території України. Було нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами "Калібр". Безпосередньо перед заходом військової техніки ЗС РФ здійснювався артилерійський обстріл, в тому числі РСЗВ, прикордонних районів.

Обстрілу піддалися більшість підрозділів та прикордонні наряди в місцях прориву вздовж кордонів з РФ та РБ. Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській, Житомирській, Київській та Херсонській областях.

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Основним напрямом зосередження зусиль військ агресора на даний час є Харків. Є спроба оточення. ЗСУ спільно з НГУ відбивають атаку

Наступ на напрямку Мелітополь та Херсон, ворогом захоплені Генічеськ та Нова Каховка. Уточнюється інформація щодо захоплення російським десантом моста через Дніпро у Херсоні. Де-факто російські війська виконуються завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води.

Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції

Російська військова техніка у Чернігівській області була зупинена. В Сумській та Харківській областях ворог просунувся до 10-20 км та був зупинений ЗС. Зокрема війська РФ підійшли впритул до м. Харків та понесли втрати. Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.

Маріуполь обстрілюють РСЗО з ОРДЛО, але поки що без спробу заходу російських військ, в тому числі десанту. Разом з тим можлива робота диверсійних груп.

Здійснюються спроби атакувати вертольотами військову інфраструктуру на півночі від Києва та у Гостомелі.

Острів Зміїний був атакований РФ, атаку відбито (13.00).

Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

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Рух військ РФ з Криму здійснюється у напрямках Мелітополя та Херсона до рубежів оборони ЗС України. Помічено повітряний десант (вертольоти) біля Херсону.

За наявною інформацією є втрати (близько 40) та поранені серед прикордонників та військовослужбовців ЗС України.

Пошкоджено як об’єкти військової інфраструктури так і цивільної, в тому числі багатоповерхові будинки (Чугуїв).

Очікується підтвердження щодо захоплення ворогом н.п. Щастя, луганської області. Російські війська не дають створити зелений коридор для вивезення дітей та жінок із захоплених територій.

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Головними завданнями поточного етапу вторгнення військ РФ можуть бути захоплення Києва та всієї Херсонської області і Маріуполя. Одночасно російські війська намагаються створити паніку з метою капітуляції України.

Ворог втратив 7 літаків, 4 вертольоти, більше 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. ЗСУ взяли в полон перших російських військових у зоні ООС", - йдеться у звіті.