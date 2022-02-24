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Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, - Держприкордонслужба

Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною. Інтенсивність руху через пункти пропуску зростає.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні", - йдеться у повідомленні.

Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску "Грушів", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Смільниця", що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.

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На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок.

На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги понад 350 легкових авто.

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Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, - Держприкордонслужба 01

Автор: Ольга Лузан
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Бегут. Ну, скатертью дорога. Без осуждения и всякой задней мысли
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Не пишіть дурниці, через пропускні пункти чоловіків не пропускають, в країні військовий стан і мобілізація!!!
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24.02.2022 16:23 Відповісти
Так я и не про мужчин. Я про женщин и детей со стариками
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25.02.2022 00:46 Відповісти
повидомляють що Сумський напрямок: Джавеліни знищили 15 ворожих танків
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Останні Зебіли тікають у Польщу. Флаг вам у дупу та барабан на шию.
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24.02.2022 16:15 Відповісти
 
 