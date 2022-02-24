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У Вугледарі снаряд військ РФ влучив у лікарню, загинуло четверо людей, 10 поранено, - Геращенко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Вугледарі (Донецька область) снаряд військ РФ влучив у будівлю лікарні, загинуло четверо людей, поранено ще 10 людей.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За його словами, серед постраждали шестеро медиків.

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У Вугледарі снаряд військ РФ влучив у лікарню, загинуло четверо людей, 10 поранено, - Геращенко 01
У Вугледарі снаряд військ РФ влучив у лікарню, загинуло четверо людей, 10 поранено, - Геращенко 02

Автор: Ірина Дашківська
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Російські нацисти і терористи розстрілюють дитячі садочки, школи і лікарні. Роблять точно те, про що брехали на наших військових.
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Путин маньяк с красной кнопкой
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Мрази! Какие мрази! Горите в аду кацапы
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Жаль, нет никого, чтоб прикончить *****. А может на рашке найдётся кто-нибудь, мыслящий трезво.
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24.02.2022 16:20 Відповісти
У Вугледарі снаряд військ РФ влучив у лікарню, загинуло четверо людей, 10 поранено Джерело: https://censor.net/ua/n3318779
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24.02.2022 16:27 Відповісти
Шоб вы все сдохли мучительной смертью скоты рашисские
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24.02.2022 16:44 Відповісти
рашистам некем воевать, надо продержаться!

"Солдат срочной службы российских ВС массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной, рассказал изданию «Такие дела» зампред Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.

«Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы, - отметил он. - Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план».
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24.02.2022 16:45 Відповісти
 
 