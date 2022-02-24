У Вугледарі снаряд військ РФ влучив у лікарню, загинуло четверо людей, 10 поранено, - Геращенко. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Вугледарі (Донецька область) снаряд військ РФ влучив у будівлю лікарні, загинуло четверо людей, поранено ще 10 людей.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
За його словами, серед постраждали шестеро медиків.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Солдат срочной службы российских ВС массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной, рассказал изданию «Такие дела» зампред Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.
«Переводят [на контракт] целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы, - отметил он. - Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план».