Кулеба - міжнародним партнерам: Путін занурює Європу у найтемніший час. Бийте по РФ жорсткими санкціями
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників застосовувати жорсткі санкції, щоб зупинити агресію Росії.
Про це написав Кулеба у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"На наших очах Путін занурює Європу у найтемніший час із 1939 року. Не плекайте наївних сподівань пересидіти це у стороні. Не повторюйте помилки минулого. Бийте по РФ жорсткими санкціями. Надавайте Україні військову та фінансову підтримку. Разом ми зупинимо російську агресію", - закликав Кулеба.
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