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Саміт ЄС схвалить не лише санкції для РФ, а й допомогу для України, - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Саміт ЄС схвалить не лише санкції для РФ, а й допомогу для України, - президент Євроради Мішель

На майбутньому позачерговому саміті лідери країн-членів ЄС схвалять не лише пакет нових санкцій для Росії, але й ухвалять рішення щодо подальшої підтримки України.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у четвер, у штаб-квартирі НАТО, де відбулася зустріч із генеральним секретарем організації Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На зустрічі також була присутня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Крім пакету санкцій саміт ЄС ухвалить рішення щодо політичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні та її народу. Було вбито невинних людей. Жінки, чоловіки, діти біжать, побоюючись за свої життя. Їм потрібна наша підтримка більше, ніж будь-коли. Ми також обговорюватимемо геополітичні, економічні наслідки агресії щодо України", - заявив він.

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Мішель також звернувся до білоруського народу: "У вас є вибір не наслідувати російські агресивні дії, у вас є шанс не брати участь у цій трагедії проти ваших сусідів в Україні".

"Ми, ЄС, єдині разом з НАТО, союзниками, партнерами та друзями, щоб Росія понесла відповідальність, щоб підтримати Україну та захистити мир у Європі. Ми стоїмо пліч-о-пліч з усіма країнами у світі, які підтримують світовий порядок, заснований на праві для порятунку миру", - підсумував президент Євроради.

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Тільки що інфа: рашинська підводка влучила в турецький корабель.Хто може спростувати чи підтвердити?
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24.02.2022 16:35 Відповісти
Та робіть і приймайте вже, досить кацапське муму **@ти, що вам ще не зрозуміло!
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24.02.2022 16:37 Відповісти
**** ви можете швидше це робити? кожна хвитина - це життя наших хлопців, які тримають оборону проти орди тупоголового фюрера
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24.02.2022 16:40 Відповісти
Это правильно. Только надо шустрее. Чем качественнее и объемней поддержка Украины, тем быстрее кацапы перестанут коптить планету.
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24.02.2022 16:40 Відповісти
Некоторые ценители х#йла в ЕС против отключить путину SWIFT даже после вероломного нападение этого зверя на Украину...
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24.02.2022 16:44 Відповісти
******, когдаж вы разродитесь-то уже?
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24.02.2022 16:49 Відповісти
ПРИМИТЕ УКРАИНУ В ЕС И НАТО
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24.02.2022 17:24 Відповісти
 
 