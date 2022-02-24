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Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко

Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.

Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива інформація щодо російського вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!", - зазначив він. 

Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
бульбаши крепко попали
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24.02.2022 16:38
+33
Орда клята.
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24.02.2022 16:38
+32
Європа прозріє, якщо укриття пошкодиться і піде радіація.
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24.02.2022 16:38
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его не защищать нужно. РВАТЬ хранилище немедленно
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24.02.2022 16:37 Відповісти
боже, поможи
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24.02.2022 16:37 Відповісти
Орда клята.
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24.02.2022 16:38 Відповісти
бульбаши крепко попали
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24.02.2022 16:38 Відповісти
Подозрительный у тебя флажок и текст...Дима, в Залесье получат все
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Європа прозріє, якщо укриття пошкодиться і піде радіація.
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24.02.2022 16:38 Відповісти
Європа прозріє коли коли на центр Парижа впаде ракета з ядерними боєголовками... а може й ні, не всі Париж *******, серби будуть щасливі, німці також...
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24.02.2022 16:45 Відповісти
От, не дай бог там щось наїбнеться.
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24.02.2022 16:39 Відповісти
Смерть *****. Слава УКРАЇНІ.
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24.02.2022 16:39 Відповісти
Пі..кремлівських зійшов з розуму.
Давити су..потрібно до кінця
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24.02.2022 16:40 Відповісти
А от міжнародним терористом до сьогодні Лука ще не був.
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Тут треба викликати посла білорусі чому це відбуваєтся ,чи розірвати дип. відносини.
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Ну що НАТО, не будеш захищати Україну від цих огрів?
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24.02.2022 16:41 Відповісти
бесполезно
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24.02.2022 16:42 Відповісти
В России люди выходят на митинги против войны СМИ
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Добивают оставшихся кацовысерков.
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24.02.2022 16:43 Відповісти
Оркам навіть ядрьона бімба не треба.

Боже! Бережи нас!
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24.02.2022 16:42 Відповісти
тварина уссата тільки на тракторі в Україну?
мабуть у бальбашні такі трактора - спалити все *****.
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24.02.2022 16:42 Відповісти
Спадарыня Марыся - неочікуванно... думав вже ніколи...
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Ось вам і Сталкер 2.
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24.02.2022 16:43 Відповісти
...а некоторые трындели что нет никакой урозы, что нет ударной группировки...ни хера не сделали..
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24.02.2022 16:43 Відповісти
Так таки и нихера ????
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24.02.2022 16:51 Відповісти
это опасно
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24.02.2022 16:43 Відповісти
Та рвите уже! Только на ветер смотрите откуда он! Что там оккупанты с территории Беларуси забыли на ЧАЭС? Может, радиоактивные презервативы? Нет . но в любом случае аккупантов ждет страшный кирдык! И начнется он от отпадания письки!

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24.02.2022 16:44 Відповісти
Глобусу надо атаковать ядерные вооружение москвы со всех калибров мира

Это единственный способ сохранить цивилизацию гиманоидов
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24.02.2022 16:45 Відповісти
це ще дрібниці, а от якщо найбільша в Європі Запорізька АЕС буде пошкоджена, радіоактивним пилом будемо дихати по всій Європі і за її межами...
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24.02.2022 16:46 Відповісти
Лукашенко мразина
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24.02.2022 16:48 Відповісти
он уже кукла вуду
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24.02.2022 16:57 Відповісти
"ми не будем жалеть и они би ведь нас не жалели."
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24.02.2022 16:48 Відповісти
Тримаємося!
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24.02.2022 16:52 Відповісти
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби последовал примеру наставника Динамо Мирчи Луческу и остался в Киеве.
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24.02.2022 16:58 Відповісти
А ти свинопикий де чиниш опир?
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24.02.2022 16:59 Відповісти
добре, що в Україні багато ядерних станцій! ЗДОХНУТЬ ВСІ!!!! Україна вас забере з собою в могилу.
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24.02.2022 16:59 Відповісти
Ну, и где форумный литвин, который пел оды своему колхозно-усатому луке?Что он споёт теперь?
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24.02.2022 17:00 Відповісти
Будь проклята паРаша вместе с белорусью ! 😡😡😡
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24.02.2022 17:10 Відповісти
уже..
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24.02.2022 17:12 Відповісти
Veter s Jugo dujet, potom zavtra povorachivajet na Vostok / sebja oni i potravjat mne ne zhalko, urodi puskai i dohnet.

https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/timetabell/2-710403/Ukraina/Kyiv%20oblast/Tsjernobyl?i=1
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
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24.02.2022 17:49 Відповісти
Геращенко як був дебілом так і залишився. Вилазить у мережу і сіє паніку. Хто цю потвору уповноважував коментувати те, що відбувається на участках зіткнення?
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24.02.2022 18:05 Відповісти
Надеюь, с бульбофюрером будут нянчится. Сбербанк не сбербанк, народный банк или ещё какой. В топку. В топку удобрения и что там ещё кроме картошки имеется. Пока бабло у Путлера имеется пусть содержит. А дальше уже свои за ноги подвесят...
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01.03.2022 14:26 Відповісти
 
 