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Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко
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Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.
Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива інформація щодо російського вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!", - зазначив він.
Топ коментарі
+44 Салаутдин
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+33 Ksenia VB
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+32 Ла-ла-ла-ла
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Боже! Бережи нас!
мабуть у бальбашні такі трактора - спалити все *****.
Это единственный способ сохранить цивилизацию гиманоидов
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