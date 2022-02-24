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Війська РФ захопили частину території Херсонської області. Від дій РФ загинуло 2 дітей, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ захопили частину території Херсонської області. Від дій РФ загинуло 2 дітей, - ОДА

Російські війська захопили низку населених пунктів Херсонської області, серед яких Генічеськ, Олешки, Каховка та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

За даними від РДА в телефонному режимі:

- Генічеський район: всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

- Скадовський район: колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. В місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

- Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня.

- Каховський район: військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

- Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через р. Дніпро під контролем загарбників.

ДСНС: служба переведена в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Всі районні управління функціонують в такому ж режимі. Тримають постійний зв’язок з медичною службою. Зі слів начальника ОКЦ реагують на всі виклики. Нестачі сил та засобів немає.

Медична служба: Інформація про виклики на НС 24.02.2022 станом на 15:00 (з наростанням). Всього викликів - 23, постраждалих - 33, з них 4 дитини; військовослужбовців - 17. Загиблих - 13, з них 2 дитини, військовослужбовці - 9. Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На греблі Каховської ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків, - Міненерго

Протягом дня триває періодичне повідомлення жителів Херсонщини щодо введення режиму воєнного стану, порядку укриття в захисних спорудах, порядку дій під час різноманітних надзвичайних ситуацій та бойових дій. Повідомлення здійснюється через офіційні засоби масової інформації.

Війська РФ захопили частину території Херсонської області. Від дій РФ загинуло 2 дітей, - ОДА 01
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Топ коментарі
+31
*** твою мать! Как так?! Сколько учений там показывали..
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24.02.2022 17:04
+25
А буквально на той неделе показывали учения в херсонской на границе с Крымом с годами и смерчами , перед этим с точками у .
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24.02.2022 17:02
+20
Чому на півночі і на сході кацапів стримують, знищують техніку і живу силу, а південь, таке враження, що покинули напризволяще? Тут вони рухаються колонами, як на параді!!!
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24.02.2022 17:08
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24.02.2022 17:01 Відповісти
Плять..що на кримському напрямку пропустили орків!?
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Схоже на те...Генічеськ трохи боронили, але через Чонгар кацапи пройшли одразу...
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Напомнить за кого, ты тут топил, Митенька? И картинки со сРУ таскал. Вот твоя власть так и организовала оборону. Расплата жизнями за дебилизм некоторых.
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24.02.2022 17:26 Відповісти
А буквально на той неделе показывали учения в херсонской на границе с Крымом с годами и смерчами , перед этим с точками у .
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Зеля много напоказывал. А рассказывал как. Но оказалось что асфальтом танки не остановить.
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24.02.2022 17:29 Відповісти
Їх хоч встигли відвести чи хоча б знищити, щоб кацапам не дістались?
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25.03.2022 14:01 Відповісти
Боляче таке читати, а коментувати "Стрілянина та активні бойові дії відсутні." Джерело: https://censor.net/ua/n3318799
нема що
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Братаются?
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Ці підери відхапають канал(
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24.02.2022 17:03 Відповісти
Вже
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24.02.2022 17:15 Відповісти
в 2014 перешли администрации на сторону врагу, как бы не повторилось, нужно за такое убивать
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24.02.2022 17:03 Відповісти
Зелёная сопля таки сдал канал русским и сейчас они "остроят" коридор до днр по земле.
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24.02.2022 17:04 Відповісти
*** твою мать! Как так?! Сколько учений там показывали..
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24.02.2022 17:04 Відповісти
Миколаїв на черзі.
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24.02.2022 17:05 Відповісти
Сдали.А где дерьмак кстати?
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24.02.2022 17:06 Відповісти
До ранку відвоюють. Смерть кацапам!
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24.02.2022 17:06 Відповісти
потрібно відбивати
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24.02.2022 17:08 Відповісти
Чому на півночі і на сході кацапів стримують, знищують техніку і живу силу, а південь, таке враження, що покинули напризволяще? Тут вони рухаються колонами, як на параді!!!
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24.02.2022 17:08 Відповісти
Ну таки да , мой город сейчас вообще пустой не считая пограничников с автоматами и одним БТР . Зато в военкомат очередь человек сто минимум , хрен попадешь
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24.02.2022 17:13 Відповісти
і не треба думати, що путіну треба дати "зберегти лице" і дати хоть щось наше захопити.

така політика була в 2014. йому дали захопити "лднр". і що від того ми отримали?

тільки получили плацдарм "лднр" для наступного наступу.
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24.02.2022 17:09 Відповісти
Ну и где был...ь хвалёные джевелины ? Где войска ? Новую Каховку просто сдали без сопротивления . Где оборонные укрепления ? Где деньги которые выделялись на оборону с налогов и западных партнёров ? Просто в шоке .
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24.02.2022 17:11 Відповісти
Просто сдали канал для кацапов
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24.02.2022 17:15 Відповісти
В асфальте все. И в зеленых карманах.
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24.02.2022 17:30 Відповісти
В асфальт закатаны деньги с сорванного гособоронзаказа.
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24.02.2022 17:31 Відповісти
Ермаков,Гог, Арахамий, Татаровых надо просто расстрелять за коллаборационизм

ГДЕ ЗАКОН ?
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24.02.2022 17:12 Відповісти
А где Ермака найти?
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24.02.2022 17:22 Відповісти
*** це піздець. На сході їх тримають, на півночі остановили, а на півдні **** цілий район захопили. Шо за *****?
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24.02.2022 17:15 Відповісти
вот это и была цель и похоже там не сильно и сопротивлялись...
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24.02.2022 17:20 Відповісти
Да, почти полный провал на южном направлении.
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24.02.2022 17:20 Відповісти
без "почти"...
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24.02.2022 17:22 Відповісти
Спокойно, это может быть откровенный фейк! Сайт Генштаба про это не сообщает!
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Какой фейк , тут своими глазами видишь русские танки в Херсоне
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24.02.2022 17:27 Відповісти
это не фейк к сожалению
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24.02.2022 18:00 Відповісти
Я видимо чего-то недопонимаю. Там узкий перешеек из Крыма. Неужели нельзя было его перекрыть? Тем более что нападение оттуда давно ожидалось. Что там за бардак?
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Подозреваю что с той же оперы что и крымнаш. Только это херсоннаш.
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24.02.2022 17:24 Відповісти
Никто не знает...через Чонгар прошли вообще без сопротивления...может там такой ракетный удар был, что никто не выжил...
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24.02.2022 17:24 Відповісти
Что все?
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Предательство на самом верху. Вместо укрепления армии, президент Зеленский воровал деньги на строительстве дорог со своими подрядчиками и этнической еврейсой ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентуры Кремля Теперь по этим новым дорогам танки врага спокойно прокатились на юге и захватили Каховскую ГЭС. Это вода в Крым. Эта преступная власть сделала все, чтобы сопротивления украинской армии там не было, получается.
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24.02.2022 17:24 Відповісти
Где же войска которые должны защищать? Трындели со всех сторон мы готовы. Вот что значит разворовывать армию. 8 лет прошло и ничего.
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Хватит путать русские войска с российскими. Россия напала на Русь
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24.02.2022 17:28 Відповісти
А кто в Украине опытный военный главнокомандующий? А кто усиленно готовился все 2.5 года к обороне? А кто направлял все возможные и невозможные деньги на армию? А кто непокладая рук продолжал укреплять антигитлеровскую западную коалицию? А кто работал день и ночь без выходных и отпусков по усилению обороноспосбности и развитию экономики? А кто настроил несметное множество Нептунов и прочей военной техники? А кто позаботился о резервах как военных так и для гражданских?

Правильно! НИКТО! И звать его НИКАК! Вот и результат!!!! Дебилы конченные все 73%!!!

Надеюсь, вы получили первыми!!!!!
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24.02.2022 17:29 Відповісти
***** ночью в Николаев зайдут говорят , весь день в далеке взрывы слышно
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24.02.2022 17:32 Відповісти
Sharp`s
Корреспондент Украина 24 сообщает, что в Сумы вошли российские танки. Они в центре города.
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24.02.2022 17:33 Відповісти
Це скидається на умисне підігрування агресору. Хіба було невідомо, що одна із найважливіших цілей Московії, це канал? Було. Але там не БУЛО створенно інженерної оборонної структури, не БУЛО відповідної кількости сил і засобів для відбиття наступу орди.
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24.02.2022 17:34 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Неофіційна інформація, що ворога вибито з Каховки та Каховської ГЕС, вивішений ними з показухою прапор пішов на сміття. Поки це ще не офіційно. Це важливо, бо на півдні було важко й відбувся глибокий прорив. Ще б добрих новин на півночі.
16:41
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24.02.2022 17:34 Відповісти
якоюсь храдою ******* ...там же вузький перешийок з криму а якщо кацапія захопить херсон то марік в оточенні фактично опиниться
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24.02.2022 17:36 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:52 Відповісти
Не понятно....обидно.... стыдно..... Это просто пи...дец!!! Ну как же так????
Наверное классик прав: "каждый народ достоен своего короля" слов нет....
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24.02.2022 17:59 Відповісти
Усім , моленим, перемоленим, божним і набожним - ваш бог - сліпий!!!!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 18:01 Відповісти
 
 