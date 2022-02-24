Війська РФ захопили частину території Херсонської області. Від дій РФ загинуло 2 дітей, - ОДА

Російські війська захопили низку населених пунктів Херсонської області, серед яких Генічеськ, Олешки, Каховка та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

За даними від РДА в телефонному режимі:

- Генічеський район: всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

- Скадовський район: колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. В місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

- Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня.

- Каховський район: військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

- Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через р. Дніпро під контролем загарбників.

ДСНС: служба переведена в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Всі районні управління функціонують в такому ж режимі. Тримають постійний зв’язок з медичною службою. Зі слів начальника ОКЦ реагують на всі виклики. Нестачі сил та засобів немає.

Медична служба: Інформація про виклики на НС 24.02.2022 станом на 15:00 (з наростанням). Всього викликів - 23, постраждалих - 33, з них 4 дитини; військовослужбовців - 17. Загиблих - 13, з них 2 дитини, військовослужбовці - 9. Херсон.

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Протягом дня триває періодичне повідомлення жителів Херсонщини щодо введення режиму воєнного стану, порядку укриття в захисних спорудах, порядку дій під час різноманітних надзвичайних ситуацій та бойових дій. Повідомлення здійснюється через офіційні засоби масової інформації.