Байден проводить зустріч Ради національної безпеки у зв'язку з агресією РФ в Україні
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Президент США Джо Байден у четвер проводить нараду Ради національної безпеки, повідомляють американські ЗМІ.
"Президент скликав зустріч Ради національної безпеки сьогодні вранці, щоб обговорити останні події в Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому, переданому журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше президент США Джо Байден зазначив, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну. Він обіцяв, що після запланованої на четвер зустрічі з лідерами G7 "США, союзники і партнери запровадять жорсткі санкції щодо Росії".
Крім того, в четвер, як очікується, відбудеться термінове засідання постпредів НАТО, під час якого обговорять російську агресію.
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