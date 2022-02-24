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Байден проводить зустріч Ради національної безпеки у зв'язку з агресією РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден проводить зустріч Ради національної безпеки у зв'язку з агресією РФ в Україні

Президент США Джо Байден у четвер проводить нараду Ради національної безпеки, повідомляють американські ЗМІ.

"Президент скликав зустріч Ради національної безпеки сьогодні вранці, щоб обговорити останні події в Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому, переданому журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше президент США Джо Байден зазначив, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну. Він обіцяв, що після запланованої на четвер зустрічі з лідерами G7 "США, союзники і партнери запровадять жорсткі санкції щодо Росії".

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Крім того, в четвер, як очікується, відбудеться термінове засідання постпредів НАТО, під час якого обговорять російську агресію.
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рашка не стянет - Украина нанесет такой урон фашистским оккупантам, что путин останется без армии.
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Батько Байда,помагай!
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24.02.2022 17:03 Відповісти
Думаю Китай чьотко використав Росію натравивши на Україну щоб домовитись із США)) ІМХО Росії п"здець!
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24.02.2022 17:06 Відповісти
з такими втратами які несе кацапська армія вона скоро залишиться без неї,офіційні задвусочені більше 100 кацапів,неофіційно більше 500,на одному напрямку під Глуховим знищено 15 штук Т72,за кілька хвилин
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24.02.2022 17:13 Відповісти
А що ще можна обговорювати, коли США про все знали???

Навіть не ввели санкцію проти Сбербанка і ВТБ, про що можна говорити...
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24.02.2022 17:15 Відповісти
Батько наш - Байдена! Україна мати!
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24.02.2022 17:20 Відповісти
 
 