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Більше 200 російських журналістів опублікували листа із засудженням вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Більше 200 російських журналістів опублікували листа із засудженням вторгнення в Україну

Низка російських журналістів опублікували відкритий лист із засудженням так званої "спеціальної військової операції" щодо України, оголошеної вранці 24 лютого президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано у ТГ-каналі журналістки Олени Черненко.

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"Ми, кореспонденти російських ЗМІ та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засуджуємо військову операцію, яку розпочала РФ в Україні. Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань", - йдеться у зверненні.

На 15:00 (за київським часом) підписи залишили понад 200 працівників ЗМІ. Серед них журналісти "Комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медіазони" та інших медіа.

"Нова газета" повідомляє, що з такою заявою із засудженням військових дій РФ в Україні також виступили російські вчені та наукові журналісти.

"Цей фатальний крок веде до величезних людських жертв і підриває основи системи міжнародної безпеки, що склалася. Відповідальність за розв'язання нової війни в Європі повністю лежить на Росії", - йдеться у відкритому листі.

"Медуза" підготувала добірку з більш розгорнутими заявами від російських діячів культури, громадських діячів. Серед них – політики Євген Ройзман, Михайло Ходорковський, Олексій Навальний; співаки Валерій Меладзе, Земфіра; режисери Віталій Манський, Віктор Косаковський; продюсер Олександр Роднянський; актриса Ксенія Раппопорт; телеведучий Іван Ургант; письменники Борис Акунін, Віктор Шендерович, Дмитро Глуховський та інші.

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Також є інформація, що лист із засудженням війни підписали 175 муніципальних депутатів російських міст.
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Топ коментарі
+17
а раніше ви де були? на марсі? нічого не бачили?
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24.02.2022 17:01
+15
Кацапи, підіть і удавіть свого *****. Бо це вже на ніяку здорову голову не налазить.
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24.02.2022 17:02
+12
пох, будемо мочити кацапів навіть в сортирах Монте-Карло
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24.02.2022 17:02
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а раніше ви де були? на марсі? нічого не бачили?
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24.02.2022 17:01 Відповісти
пох, будемо мочити кацапів навіть в сортирах Монте-Карло
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Кацапи, підіть і удавіть свого *****. Бо це вже на ніяку здорову голову не налазить.
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Нехай тепер пересічні кацапи розраховуються самі за "хотєлкі" *****.

"Депутат Госдумы Сергей Арефьев к вечеру порадовал россиян возможной конфискацией сбережений в случае жёстких санкций Запада:
«Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения, это где-то 60 трлн рублей, чтобы выйти из положения.
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24.02.2022 17:07 Відповісти
Депутати Держдуми всі поголовно будуть на лаві Нюрнберга.
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24.02.2022 17:13 Відповісти
что, засцали? эта куйня вам не поможет! (с)
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24.02.2022 17:03 Відповісти
Есть хорошие русские...Каждый 200й!!!!
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24.02.2022 17:03 Відповісти
Чуют гады, что московкой империи скоро гаплык ..
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24.02.2022 17:04 Відповісти
нехай розпрінтять і підтеруться - миролюбці срані...
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24.02.2022 17:06 Відповісти
Це для мене новина ... в росії є журналісти?
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24.02.2022 17:06 Відповісти
Вони й раніше все бачили. І попереджали. Але як вони могли запобігти агресії *****?
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24.02.2022 17:07 Відповісти
Земфира прозрела или гастроли и бабосы накрываются медным тазом?
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24.02.2022 17:07 Відповісти
меладзе предлагает Украине сдаться, путину прекратить войну он не предлагает.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
Пох, будете у файних трунах, бліцкриг не вдався.
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24.02.2022 17:12 Відповісти
хочеться від усієї душі послати їх на юх
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24.02.2022 17:12 Відповісти
И путинские фашисты объявят их всех экстремистами, подрывающими доверие к власти.
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24.02.2022 17:15 Відповісти
А видели сегодня в Москве 100т. Митинг против войни с Украиной?
И никто не видел...
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24.02.2022 17:18 Відповісти
 
 