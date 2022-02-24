Більше 200 російських журналістів опублікували листа із засудженням вторгнення в Україну

Низка російських журналістів опублікували відкритий лист із засудженням так званої "спеціальної військової операції" щодо України, оголошеної вранці 24 лютого президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано у ТГ-каналі журналістки Олени Черненко.

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"Ми, кореспонденти російських ЗМІ та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засуджуємо військову операцію, яку розпочала РФ в Україні. Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань", - йдеться у зверненні.

На 15:00 (за київським часом) підписи залишили понад 200 працівників ЗМІ. Серед них журналісти "Комерсанта", "Дождя", "Нової газети", РБК, "Эхо Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий" "Медіазони" та інших медіа.

"Нова газета" повідомляє, що з такою заявою із засудженням військових дій РФ в Україні також виступили російські вчені та наукові журналісти.

"Цей фатальний крок веде до величезних людських жертв і підриває основи системи міжнародної безпеки, що склалася. Відповідальність за розв'язання нової війни в Європі повністю лежить на Росії", - йдеться у відкритому листі.

"Медуза" підготувала добірку з більш розгорнутими заявами від російських діячів культури, громадських діячів. Серед них – політики Євген Ройзман, Михайло Ходорковський, Олексій Навальний; співаки Валерій Меладзе, Земфіра; режисери Віталій Манський, Віктор Косаковський; продюсер Олександр Роднянський; актриса Ксенія Раппопорт; телеведучий Іван Ургант; письменники Борис Акунін, Віктор Шендерович, Дмитро Глуховський та інші.

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Також є інформація, що лист із засудженням війни підписали 175 муніципальних депутатів російських міст.