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Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія

Російські окупанти поширюють фейки начебто про бажання частини урядовців залишити робочі місця. Це дезінформація.

Про це заявив у зверненні міністр оборони Україні Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! Російські окупанти поширюють фейки начебто про бажання частини урядовців залишити робочі місця. Це дезінформація. Не дочекаються", - йдеться у його заяві.

Резніков повідомив, що перебуває в Києві. Та, згідно з протоколом безпеки, змушений змінувати місце перебування. Всі спіробітники Міноборони та Генштабу знаходяться на робочих місцях та виконують свої обов’язки.

"Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну. Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил України, Президентом України і Прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами", - заявив Резніков.

"Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!" - підсумував він.

Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Можно поподробнее про южное направление?
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24.02.2022 17:02
+8
мурза там жесть и заруба идёт у нас орки отгребли по полной судя по визгу в перехватах сру кадровиков крошили плацпардные томанские второй раз мзды отгребают мало им Грозного было
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24.02.2022 17:07
+6
Пане Міністре якщо все кероване, то чому не розбито колони рашистських орд, що захопили Каховську ГЕС????
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24.02.2022 17:04
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Можно поподробнее про южное направление?
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Пане Міністре якщо все кероване, то чому не розбито колони рашистських орд, що захопили Каховську ГЕС????
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24.02.2022 17:04 Відповісти
та що там колони... чому ГЕС ніхто не охороняв? вони туди просто зайшли... мля.
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24.02.2022 17:16 Відповісти
Верхняя Сыроватка рядышком с Сумами стоит более 60-ти кацапских танков, БТРы, грузовики с орками.
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24.02.2022 17:04 Відповісти
Уже Сумы захватили,ак и аэродром "Антонова" в Гостомеле десантом ВДВ из вертолётов.От Киева 25 км.В Киеве объявлен комендантский час и возможное воздушное нападение.
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24.02.2022 17:23 Відповісти
Южное направление как специально оголили....
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24.02.2022 17:04 Відповісти
нужно там удобрение для арбузов ..
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24.02.2022 17:07 Відповісти
мурза там жесть и заруба идёт у нас орки отгребли по полной судя по визгу в перехватах сру кадровиков крошили плацпардные томанские второй раз мзды отгребают мало им Грозного было
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24.02.2022 17:07 Відповісти
Молюсь за вас, Пане коллега. Give them HELL !!!
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24.02.2022 17:10 Відповісти
даём просратся за Дуа спасибо бог один и он на стороне свободных людей и мы такие "сукины дети" что заставляют дохнуть рузге за их сцаря и рашку прав был Паттон на все 100 прав
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24.02.2022 17:13 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:56 Відповісти
Чомусь центральна влада всіляко оминєа огляду подій на південному напрямку
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24.02.2022 17:06 Відповісти
Таврийск, где забор воды не оборонялся. И насосную станцию не взорвали даже. Позор.
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24.02.2022 17:06 Відповісти
Війська мордора вже під Херсоном,захоплені Генічеськ,Нова Каховка,начебто захоплена переправа через Дніпро.Де,*****, командування зсу,де головнокомандуючий,що робиться взагалі?!!
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24.02.2022 17:19 Відповісти
А ми завжди вірили нашим військовим і нашим церквам ПЦУ і Греко католицькій. І те, що вони роблять не піддвали сумніву. Є питання до окремих політиків і посадовців, але то потім, сьогодні всі разом вибиваємо ворога з нашої землі.
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24.02.2022 17:07 Відповісти
Резніков такий же покидьок як зеля.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
Хто знає, без засуджень попрошу, я людина не войвнича, ніколи не служив, не воював, здоров'я реально хріновеньке(зір, короткозорість до -5, і серце): куди такому як я краще записуватись, щоб прийняли: в ЗСУ через воєнкомат, тероборону, чи може в добробат взагалі? Не знаю, як стріляти, але спробую бути корисним, щось тягати важке, снаряди підносити і все таке інше, окопи копати може.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
через военкомат
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24.02.2022 17:14 Відповісти
подзвонив їм тільки що, сказли через районну адміністрацію в тероборну, завтра з ранку йду
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24.02.2022 17:18 Відповісти
хоть так хоть так спасибо в мы сделаем всё что бы вам не пришлось за нас с кацапов виру брать мы с них возьмём за всё
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24.02.2022 17:19 Відповісти
Мудаки….ещё вчера звиздели, что все «под контролем»/«признаков вторжения нет» и прочее…….
а в итоге южное направление -
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24.02.2022 17:09 Відповісти
не смотрите кацапские каналы, там просто поток фейков.
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24.02.2022 17:09 Відповісти
хватит врать. Каховская ГЭС, крымский канал под контролем врага. Или это неважно? Кто будет отвечать за продвижение врага к Херсону?
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24.02.2022 17:14 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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24.02.2022 17:15 Відповісти
А кто охранял Каховское водохранилище ?

ИЛИ решили Крыму воду подарить ??
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24.02.2022 17:15 Відповісти
Дорогой товаріщ Рєзніков так шо там з контрольованим мостом з Херсону. треба дрібніші букви та більше слів
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24.02.2022 17:22 Відповісти
меня в Фейчбуке заблокировали за то что задал вопрос можна ли таких министров обороны расстреливать
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24.02.2022 17:50 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:55 Відповісти
 
 