Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія

Російські окупанти поширюють фейки начебто про бажання частини урядовців залишити робочі місця. Це дезінформація.

Про це заявив у зверненні міністр оборони Україні Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! Російські окупанти поширюють фейки начебто про бажання частини урядовців залишити робочі місця. Це дезінформація. Не дочекаються", - йдеться у його заяві.

Резніков повідомив, що перебуває в Києві. Та, згідно з протоколом безпеки, змушений змінувати місце перебування. Всі спіробітники Міноборони та Генштабу знаходяться на робочих місцях та виконують свої обов’язки.

"Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну. Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил України, Президентом України і Прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами", - заявив Резніков.

"Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!" - підсумував він.