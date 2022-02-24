Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧАЕС. Це оголошення війни всій Європі, - Зеленський

Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністру Швеції. Це оголошення війни всій Європі", - зазначив президент.

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