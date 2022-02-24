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Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧАЕС. Це оголошення війни всій Європі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧАЕС. Це оголошення війни всій Європі, - Зеленський

Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС

Про це повідомив у твітері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністру Швеції. Це оголошення війни всій Європі", - зазначив президент. 

Російські окупаційні сили намагаються захопити ЧАЕС. Це оголошення війни всій Європі, - Зеленський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
тебя предупреждали готовиться, ты игнорировал не дай бог сдать
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24.02.2022 17:07
+25
Зе хоч і не готувався, але зараз непогано тримається.
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24.02.2022 17:08
+18
Треба брати НАТО під охорону
всі українські АЕС
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24.02.2022 17:13
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Йобн...хуйло
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24.02.2022 17:07 Відповісти
тебя предупреждали готовиться, ты игнорировал не дай бог сдать
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24.02.2022 17:07 Відповісти
Зе хоч і не готувався, але зараз непогано тримається.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
а його в їхніх розстрільних списках нема! там люди ще з 2014-ого і попередньої влади. москалі, як завжди, відстають від реальності і живуть минулим!
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24.02.2022 17:11 Відповісти
він не в розстрельних списках, бо, їм треба, щоб він капітуляцію підписав. Як президент Чехіі, коли її окупувала фашистська Германія.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Например.
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Нічого там не чіпайте, уйобки! Кацапська мавпа з гранатою.
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24.02.2022 17:09 Відповісти
Вірно питання ставишь, Зе! Усій Європі.
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24.02.2022 17:10 Відповісти
Суки мокшанські хочуть в *********** рай але попадуть в пекло
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24.02.2022 17:12 Відповісти
Треба брати НАТО під охорону
всі українські АЕС
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24.02.2022 17:13 Відповісти
хорошо если так, но НАТО сказали что не пошлют своих военных
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24.02.2022 17:40 Відповісти
Они сейчас свою жопу прикрывают …
Сегодня в моем регионе только и слышно переброска военных бомбардировщиков на восток
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24.02.2022 17:56 Відповісти
радиактивная пыль прекрасно садится и прилипает даже к самой защищенной жопе. это нужно разжевать Европе и напомнить про 86-й год, им своя жопа дорога
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25.02.2022 00:13 Відповісти
НАТО хоть бы нам небо закрыли
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24.02.2022 17:55 Відповісти
Щоб не казали, але Зеля не втік, хоч за це йому респект.
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24.02.2022 17:14 Відповісти
А Ермака не видно .
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24.02.2022 17:28 Відповісти
Ермак предатель
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24.02.2022 17:41 Відповісти
Це дійсно, оголошення війни всій Європі. Але це й привід для вступу у війну НАТО.
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Ти з Одеси?
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24.02.2022 18:28 Відповісти
Удары происходят не только с ОРДЛО, с территории РФ, оккупированного Крыма но и с Беларуси , ее "нейтралитет" аннулирован .. ( да и никто не верил режиму Лукашенко) Удары наносятся с Приднестровья этого рашистского анклава (первой из череды ошибок Украины.. этот гнойник нужно было ликвидировать в самом зародыше совместно с Молдовой, а если бы понадобилось то и с Румынией).
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24.02.2022 17:36 Відповісти
Тьфу, выступает сейчас, небритый, глазки бегают, в майке, губы трясутся............. президент - дери его черти в аду.
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24.02.2022 17:37 Відповісти
разве Зеленский не знал, с кем имеет дело? это же орки..
сопротивляться надо, потому, что орки не пожалеют..
но орки не хотят умирать в Украине, поэтому за ЧАЭС сражаться не будут..
ничего, если там что-то взорвется, зачем нам думать о других, когда мы один на один с нечистью.. все средства хороши..
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24.02.2022 17:37 Відповісти
🔥🔥🔥свежая новость

"Рота бойцов 38-й мотострелковой бригады ВСРФ почти полностью без боя сдались в плен в Черниговской области. Уже успели рассказать, когда приехали с Амура в Беларусь."
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24.02.2022 17:38 Відповісти
Де посилання?
Звідки інфа?
Більше на фейки схоже.
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24.02.2022 18:10 Відповісти
Скоро генштаб покажет фото их командира. Просто в телеге большая скорость подачи инфы чем на сайтах
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24.02.2022 18:16 Відповісти
И еще
https://censor.net/ua/news/3318827/rosiyiski_okupanty_zdayutsya_v_polon_togo_nykto_ne_dumal_chto_m_edem_ubyvat
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Сам придумал
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24.02.2022 18:43 Відповісти
А в ответ ... Ну мы подумаем? Не хотелось бы верить. И это вместо точечных ударов под флагом,хотя бы "это Украина"--лишь озабоченность. Реально,списывайте на Украину-@башьте по рашке. Нет. Мы ,блеать,культурные🤦
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24.02.2022 18:23 Відповісти
Можу сказати читачам ЦН: Зеленський точно не знав (і не здогадувався), з ким має справу. Саме тому кілька місяців носився з ідеєю "просто перестати стріляти". Точно так само, як і Порошенко, що вважав: коли стане президентом, то за 2 - 3 тижні полагодить із Путлером усі справи...
Найбільше мене хвилює зараз: що трапилось із Столтенбергом, який кілька років принципово підтримував Україну, а сьогодні просто не помічає лобової агресії москвинів, та все базікає, що НАТО не віддасть "ні дюйма землі" якомусь агресорові?
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Що за хєрню ти несеш?
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24.02.2022 19:08 Відповісти
Так що там стосовно захоплення ЧАЕС - правда чи ні?
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24.02.2022 19:30 Відповісти
Не понимаю, почему китайцы не хотят воспользоваться ситуацией и отдать половину территории у параш
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24.02.2022 19:35 Відповісти
Не отдать, а Отжать (опечатка)
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24.02.2022 19:38 Відповісти
 
 