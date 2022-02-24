Менш ніж за годину ЗСУ знайшли 120 фур для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Мінінфраструктури

Збройним Силам України зібрали необхідні вантажівки для перевезення допомоги менш ніж за годину після оголошення про пошук.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

24 лютого заступниця голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова повідомила, що ЗСУ потребує 120 фур для перевезення технічної допомоги для України. Допомогу необхідно доправляти з-за кордону у Львів.

Менш ніж за годину після публікації у Міністерстві інфраструктури повідомили, що налагодили перевезення вантажівками технічної допомоги від західних партнерів.

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"Напередодні Збройні сили України оприлюднили інформацію про пошук близько 120 фур, що зможуть терміново здійснити перевезення. Команда Міністерства інфраструктури оперативно провела переговори з перевізниками. Наразі знайдено допомогу у необхідному обсязі – перевезення фурами з польського напрямку вже розпочались", – йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Збройні сили забезпечують перевізників необхідним для виконання рейсів пальним.