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Менш ніж за годину ЗСУ знайшли 120 фур для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Менш ніж за годину ЗСУ знайшли 120 фур для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Мінінфраструктури

Збройним Силам України зібрали необхідні вантажівки для перевезення допомоги менш ніж за годину після оголошення про пошук.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

24 лютого заступниця голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова повідомила, що ЗСУ потребує 120 фур для перевезення технічної допомоги для України. Допомогу необхідно доправляти з-за кордону у Львів.

Менш ніж за годину після публікації у Міністерстві інфраструктури повідомили, що налагодили перевезення вантажівками технічної допомоги від західних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збройним Силам потрібна допомога – шукають фури для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Фролова

"Напередодні Збройні сили України оприлюднили інформацію про пошук близько 120 фур, що зможуть терміново здійснити перевезення. Команда Міністерства інфраструктури оперативно провела переговори з перевізниками. Наразі знайдено допомогу у необхідному обсязі – перевезення фурами з польського напрямку вже розпочались", – йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Збройні сили забезпечують перевізників необхідним для виконання рейсів пальним.
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Топ коментарі
+16
Дякуємо всім, хто прийшов на допомогу не лише для України, але й для всього світу.
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24.02.2022 17:08
+12
ми переможемо!
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24.02.2022 17:08
+2
Ещё точный маршрут сообщите длб
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24.02.2022 17:15
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ми переможемо!
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24.02.2022 17:08 Відповісти
120 фур можна знайти в любому селі біля кордону.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
Дякуємо всім, хто прийшов на допомогу не лише для України, але й для всього світу.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
А байрактары будут эти фуры охранять ?
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24.02.2022 17:14 Відповісти
Отлично
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24.02.2022 17:14 Відповісти
Ещё точный маршрут сообщите длб
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24.02.2022 17:15 Відповісти
Я горжусь украинцами) И что во мне течет украинская кровь!
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24.02.2022 17:31 Відповісти
Люблю Украину, люблю свой народ. Победа за нами.
Слава Украине!!!
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Не на тих вони напали! Вони можуть нас захопити(що під ???)але не премогти.СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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24.02.2022 21:01 Відповісти
 
 