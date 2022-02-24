В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ
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У Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.
Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів.
Корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси.
Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.
Корабель продовжує рух у напрямку Румунії. На його борту 8 громадян Туреччини, 11 громадян Філіпін та 11 громадян України.
Топ коментарі
+55 Ksenia VB
показати весь коментар24.02.2022 17:16
+29 вставай
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А як бі це Точкою-у та гепнути по тому Кораблю, шо атакуе Змііний?!