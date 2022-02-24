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В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.

Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів.

Корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси. 

Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

Корабель продовжує рух у напрямку Румунії. На його борту 8 громадян Туреччини, 11 громадян Філіпін та 11 громадян України.

Читайте: Воєнна операція Росії на території України - неприйнятна. Це суперечить міжнародному праву, - Ердоган

В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
Сподіваюсь, Ердоган накаже кацапню..
Жорстко
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24.02.2022 17:16
+29
Султану час роздуплитись.
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24.02.2022 17:16
+24
Эрдоган , ответь оркам не по детски
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24.02.2022 17:17
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Сподіваюсь, Ердоган накаже кацапню..
Жорстко
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24.02.2022 17:16 Відповісти
Не думаю что ответят. Босфор для кацапов они уже закрыли, но весь кацапский флот уже в черном море. Но турки например могли бы в рамках ответки, подогнать Украине десяток ракет СОМ. Чтобы кацапский флот отстался тут навечно
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24.02.2022 17:23 Відповісти
Закрыли Босфор?
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Да, но они это сделали еще до попадания бомбы в их судно
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24.02.2022 17:27 Відповісти
звідки інформація про закритий Босфор ? !!!!

киньте посилання
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24.02.2022 17:41 Відповісти
К сожалению не нашел. Возможно "забежали вперед". Нашел только, что есть обращение к Турции о закрытии Босфора и Дарданеллы (на основании конвенции 36 года)
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24.02.2022 18:24 Відповісти
Вы погорячились: Босфор открыт.
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24.02.2022 19:16 Відповісти
Чуть выше я отписался, что поспешил и не нашел информации
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24.02.2022 19:29 Відповісти
Той може, дядько не простий.
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Султану час роздуплитись.
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24.02.2022 17:16 Відповісти
Эрдоган , ответь оркам не по детски
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24.02.2022 17:17 Відповісти
Эрдоган спешит на помощь
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24.02.2022 17:18 Відповісти
Корабель - це військове а цивільне - це судно.
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24.02.2022 17:18 Відповісти
Судно - медична прибула, куди паралізоване пуйло буде ходити решту свого життя
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24.02.2022 17:20 Відповісти
*приблуда
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24.02.2022 17:21 Відповісти
ну що НАТО ??
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24.02.2022 17:19 Відповісти
Не будет эрдоган ничего делать. Хоть бы байрактаров дал еще
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24.02.2022 17:20 Відповісти
Бувай Босфор?
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Я бы на месте Эрдогана путину так просто это бы не простил!
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24.02.2022 17:21 Відповісти
Сподіваюсь шо Єрдоган зрозуміе - кацап зі зброею це мавпа. Зброю - відняти, кацапа каструвати.
А як бі це Точкою-у та гепнути по тому Кораблю, шо атакуе Змііний?!
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24.02.2022 17:22 Відповісти
Точка У не обов'язково попаде. А ось де наш "Нептун"?
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24.02.2022 17:27 Відповісти
в асфальт закатан зеленой плесенью.
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24.02.2022 17:42 Відповісти
Какая-то загадочная "бомба"...
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Помидоры и рашен туристы важнее.. тем более что жертв то нет.. Не ждите от Эрдогана ничего кроме "озабоченности".
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24.02.2022 17:38 Відповісти
Один раз мельком упомянули и тишина.
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24.02.2022 17:41 Відповісти
Босфор открыт. Несколько дней назад прошла ***************** подводная лодка.
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24.02.2022 17:43 Відповісти
Я не стал бы надеяться особо на Эрдогана - он заявлял что симметрично относится к паРаше и Украине.
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24.02.2022 17:59 Відповісти
То можна розглядати як напад на країну нато вже ?
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24.02.2022 18:01 Відповісти
Эдроган вчера сказал что хочет дружить и с нами и с путиным, и говорил -давайте жить мирно, так что от него нечего ожидать.
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24.02.2022 18:15 Відповісти
Эрдоган! Закрой для московии Дарданеллы и Босфор
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24.02.2022 18:22 Відповісти
Це напад на НАТО де реакція ?
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24.02.2022 18:32 Відповісти
Эрдоган ***** ********* или ятоган
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24.02.2022 18:33 Відповісти
Турция, твой ход!
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24.02.2022 18:40 Відповісти
 
 