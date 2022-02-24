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Гостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії

Гостомель дав бій противнику.

Про це йдеться у повідомленні бригади швидкого реагування Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ. 

"Гостомель дав бій противнику, збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються, по результату бою вдалося зберегти максимум живої сили. Усі деталі згодом. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бригади. 

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Гостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+81
Тепер війна до перемоги і повернення всієї території, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк!
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24.02.2022 17:20
+69
Каховку! Відвойовуйте Каховку!
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24.02.2022 17:18
+47
Каховку вже відбили.
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24.02.2022 17:20
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подозрительно пропал
видимо агент кремля после провала "втиснения днр" уже не нужен
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24.02.2022 17:56 Відповісти
мабуть з ара-хамиею втік до рашки
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24.02.2022 18:17 Відповісти
Около 7-10 дней молчит эрмак
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24.02.2022 19:14 Відповісти
Смерть цапам!
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24.02.2022 17:51 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:57 Відповісти
До останнього кацапа.
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24.02.2022 18:12 Відповісти
На ПВО стоїть зараз "українська " електроніка зроблена разом Эльбит,так що її подавити важко
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24.02.2022 17:58 Відповісти
В Триполье возле Обухова сбили кацапский вертолет
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24.02.2022 18:03 Відповісти
Сори...самолет
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24.02.2022 18:04 Відповісти
ogovorka po Freidu, znachit budet i vertushka
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24.02.2022 18:10 Відповісти
Всё равно радует
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24.02.2022 18:27 Відповісти
самолёт, вертолёт какая разница - главное побольше, как и остального рашистского металлолома
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24.02.2022 18:56 Відповісти
Так что пво уже нету Гостомель же под Киевом .
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24.02.2022 18:18 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:21 Відповісти
Героям слава!!!)

У нас тут под Мариуполем, что-то очень уж громко...(((
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24.02.2022 18:23 Відповісти
Сумнi новини( через Антновский мост под Херсоном прорвалась коллона бронетехники кацапской, в город вроде не зашли, а поехали по окружной к Николаевскому шоссе. Звонили близкие оттуда , не паникеры . Очень надеюсь что они ошиблись
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24.02.2022 18:32 Відповісти
К сожалению не ошиблись.
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Если бы прорвалась... Просто проехали.
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24.02.2022 18:51 Відповісти
Мосты надо было заминировать и взорвать. Вы что, 1941 год повторяет?
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24.02.2022 19:13 Відповісти
Хочу доповнити пана Авгура: тепер війна до повернення Криму й Севастополя, Донецька й Луганська, Берестейської землі (тому що Лукашеску кілька днів тому гарантував, що жоден солдат з Білорусії проти України не виступить, а Берестейщину Білорусії подарував українофоб сралін), Стародубщину, Суджанщину, Шахтинщину та Таганрожчину - прадавні українські землі.
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Кубань тоже наша, украинская ..
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24.02.2022 18:38 Відповісти
украинские военные - это Герои нации, Герои Украины!
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24.02.2022 18:37 Відповісти
молодцы воины, все правильно! мы вам верим!
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24.02.2022 18:39 Відповісти
Друзья, внимание всем, поступила информация о том, что из параши в направлении Киева вылетело несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Цель: попытка ночью высадить десант и зайти в Киев.
Возможно фейк, инфа не проверена, но сегодня не спим.
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24.02.2022 18:43 Відповісти
18 шт.
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Повісити Медведчука. Втопити в гівеі Рабіновича та Ківу. А Мураєва шлепнути обухом по голові.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Зелений клин,Крим,Кубань,Донбас це треба повертати
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24.02.2022 20:03 Відповісти
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