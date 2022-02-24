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Польща готова прийняти українців. Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польща готова прийняти українців. Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні

Польща відкрила кордони для українців, в'їзд до країни зробили вільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо.Захід".

"Польща приймає українців і в'їзд у країну вільний. Біля пропускних пунктів вздовж кордону розгорнуті пункти медичної і гуманітарної допомоги. У Польщу пропускають без закордонних паспортів, без віз, без сертифікатів про вакцинацію, без тестів. Щойно отримала дзвінок з управління іноземців. Сказали, що головне мати хоч якийсь документ, що підтверджує особу", - йдеться у повідомленні.

Продюсерка суспільно-культурного мультимедійного українознавчого проєкту Ukraїner Наталка Панченко, яка проживає у Польщі, також дала коментар.

"Українсько-польський кордон відкритий. Можна їхати. Без віз і паспортів теж пропускають. Поширюйте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова прийняти біженців з України
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Топ коментарі
+18
В сраку. Ніхто тікати не збирається!
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24.02.2022 17:25
+13
Треба писати, крім військовозобов'язаних і прихильників зажопинців.
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24.02.2022 17:19
+11
Дякую друзі ! Тераз зобачімо кто ест на друзі !
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24.02.2022 17:20
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Треба писати, крім військовозобов'язаних і прихильників зажопинців.
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24.02.2022 17:19 Відповісти
Дякую друзі ! Тераз зобачімо кто ест на друзі !
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24.02.2022 17:20 Відповісти
такими заявами вони тільки закликають українців втікати, а не закликають оборонятися.
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24.02.2022 17:20 Відповісти
Украинские власти должны это контролировать
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24.02.2022 17:23 Відповісти
Хай поляки теж турбуються про наших біженців.
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24.02.2022 17:59 Відповісти
В сраку. Ніхто тікати не збирається!
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Я семью вывезу к границе и обратно. Оч хочется кацапу глазик выковырять)))
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24.02.2022 17:31 Відповісти
а я хочу паяльной лампой глазик прогреть им, и моей болгаркой макита на запчасти аккуратно распиливать потихоньку, наслаждаясь каждым распилом.
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24.02.2022 18:24 Відповісти
Ну не знаю, как по мне зря, сейчас туда ломануться толпы! Причем именно любители Рашки
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24.02.2022 17:25 Відповісти
а их немало
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24.02.2022 17:26 Відповісти

Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні

т.е мы уже в ЕС ?
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24.02.2022 17:26 Відповісти
Іди нах бидло !
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24.02.2022 17:31 Відповісти
справжні брати а не фейкові
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24.02.2022 17:27 Відповісти
I heard that we are also preparing special hospitals for the wounded. More on that soon.

Слава Україні!
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Пристосуються ті, хто кликав і чекав путіна
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24.02.2022 18:07 Відповісти
Вот это-братский народ, а не всякие там набивающиеся в "братушки" касабы.
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24.02.2022 18:11 Відповісти
Вони здаються!

Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.

Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию»
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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24.02.2022 18:13 Відповісти
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24.02.2022 18:14 Відповісти
⚡️За отключение России от SWIFT выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва.



Против отключения России от SWIFT - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

Рашисткие консервы вскрылись в который раз!
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24.02.2022 18:14 Відповісти
При пересечении польской границы обязательно говорить пароль - паляныця
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24.02.2022 18:15 Відповісти
Спасибо полякам. Но если и принимать беженцев, то только женщин, детей и стариков. Мужикам не дело бежать
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24.02.2022 18:17 Відповісти
Dzięki Polsko!
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24.02.2022 18:27 Відповісти
Предложите полякам используясь случаем, обновить свой парк летательных апаратов одним звонком другу. С передачей старых Украине, естественно
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24.02.2022 18:28 Відповісти
Они уже заказали 32 F-35. Но к сожалению, поставки по заказу начнутся только в 2024 г.
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24.02.2022 18:46 Відповісти
К сожаление можно легко исправить пока прибудет собственная техника. Ситуация диктуе другие правила чем в мирное время.
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24.02.2022 18:51 Відповісти
весна, в Польше требуются батраки на клубничных плантациях...
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24.02.2022 22:11 Відповісти
 
 