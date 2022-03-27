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Актор та режисер Шон Пенн приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До України прибув американський актор та кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн. Режисер спеціально приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, та донести світові правду про вторгнення Росії в нашу країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні.

"Сьогодні вранці режисер побував у Офісі Президента й відвідав прес-брифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Він розмовляв з журналістами, з нашими військовими, бачив, як ми захищаємо нашу країну", - зазначили в ОП.

Актор та режисер Шон Пенн приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, - ОП 01

"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії. Режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими", - підсумували в Офісі Президента.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Че-то мне этот факт, нифига не льстит!
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24.02.2022 17:28 Відповісти
Мужик!
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24.02.2022 17:29 Відповісти
треба в режимі онлайн транслювати світу. а не як документаліст потім фільм випускати.
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24.02.2022 17:29 Відповісти
шоу знімати приїхав
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24.02.2022 17:30 Відповісти
Правильно!!! Траба більше зірок світових до нас!!! НЕХАЙ ДОНОСЯТЬ ПРАВДУ!
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Шон Пенн - крутий дядько. Я ж казала та сподівалась, що саме він зніміть кіно про цю війну.
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24.02.2022 18:01 Відповісти
Спасибо!!!
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24.02.2022 18:18 Відповісти
 
 