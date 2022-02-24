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Катар (85) допомога (5048) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба звернувся до глави МЗС Катару із запитом про підтримку України на тлі російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба звернувся до глави МЗС Катару із запитом про підтримку України на тлі російського вторгнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахман бін Джассімом Аль Тані.

Глава української дипломатії поінформував свого катарського колегу про зухвале вторгення військ Російської Федерації до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр зауважив, що злочинний російський напад відбувся з різних сторін, зокрема з території Білорусі.

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Кулеба звернувся із запитом про надання термінової практичної підтримки Україні, зокрема посилення її оборонних спроможностей, макрофінансової допомоги та гуманітарних проєктів задля підтримки українців, які постраждали від російського вторгнення.
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Топ коментарі
+3
Работай, Кулеба . Тримаемо кулаки за победу !!!
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24.02.2022 17:30
+3
нафта
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24.02.2022 17:35
+3
Нафта. Пальне.
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24.02.2022 17:37
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Работай, Кулеба . Тримаемо кулаки за победу !!!
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24.02.2022 17:30 Відповісти
Хм...
Мабуть я щось не знаю про ВС та ВПК Катару.
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24.02.2022 17:31 Відповісти
Нафта. Пальне.
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Ну і як ми її отримано - через Чорне море?
Та ще й переробити її потрібно.
Легше через Польщу норвезьку.
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24.02.2022 18:11 Відповісти
п..ц, а что не до МЗС Соломоновых островов? Либо я дурак и чего-то недопонимаю?
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24.02.2022 17:34 Відповісти
нафта
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24.02.2022 17:35 Відповісти
и шо нафта? нет, я конечно понимаю, что через хз какие то не понятные инструменты ОПЕК может как-то вроде бы что-то повлиять теоретически, но практически вот убей бог не вижу
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24.02.2022 17:38 Відповісти
т.е. это настолько опосредованный и далекий путь, что вот прямо сейчас он не до чого
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24.02.2022 17:41 Відповісти
Катар направить танкери в Румунію, як допомогу Україні.
Румуни дадуть бензин і солярку.
Все правильно.
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24.02.2022 17:59 Відповісти
и шо нафта? на чому ти їздиш і не тільки ти - на святій воді ? Чим замінити поставки з боку бульбашів ? Чи ти думаєш що вони в Україну свої танки послали , а потім за ними бензовози у бік Києва пропустять ?((
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24.02.2022 17:57 Відповісти
в єс вже всі відвернулись від них - навіть орбан, земан, та італійці!
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24.02.2022 17:35 Відповісти
Зеленському зараз би в Оман за підмогою мотнутись ...
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24.02.2022 17:36 Відповісти
До Оману не забудьте
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24.02.2022 17:36 Відповісти
Из Катара боевые верблюды придут на подмогу.
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Украинская диаспора в Словакии сегодня протестует против агрессии раши
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Так розумію слухавку більше ніхто не взяв.
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24.02.2022 17:48 Відповісти
 
 