Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ

Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", - йдеться у повідомленні.

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