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Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ

Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - ДПСУ

Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
афігєть. Реально наші герої. Там же пуста скеля без жодного деревця. Не сховатись ні прикритись. Тільки на смерть стояти. І стоять хлопці!
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24.02.2022 17:31
+16
а точку У по цим кораблям? вони нас обстрілюють - маємо право! літаки вже збили, танки зірвали, настав час кораблів!
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24.02.2022 17:32
+16
Герои отличие от мэра Геническа.
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24.02.2022 17:35
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афігєть. Реально наші герої. Там же пуста скеля без жодного деревця. Не сховатись ні прикритись. Тільки на смерть стояти. І стоять хлопці!
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24.02.2022 17:31 Відповісти
Герои отличие от мэра Геническа.
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24.02.2022 17:35 Відповісти
Наскільки я знаю, там в скалі видовбані такі каземати, що їх тільки головними калібрами лінкора Ямато можна було б пробити. Головне це запаси води та їжі. А так гарнізон без втрат може відбиватись дуже довго.
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Бл***. Конечно не стоит тот остров наших людей. Лучше бы украинские города и ГЕС обороняли
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24.02.2022 17:31 Відповісти
А куда вони відійдуть? У них є вибір
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24.02.2022 17:33 Відповісти
Как там можно что-то удерживать... Жаль парней. Надеюсь, хотя бы не зря тянут время.
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24.02.2022 17:32 Відповісти
а точку У по цим кораблям? вони нас обстрілюють - маємо право! літаки вже збили, танки зірвали, настав час кораблів!
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24.02.2022 17:32 Відповісти
не долетить і мала точність, щоб попасти в корабель
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24.02.2022 17:34 Відповісти
там Нептун ще є якийсь
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24.02.2022 17:35 Відповісти
а якщо байрактарами по кацапським човникам!
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24.02.2022 17:38 Відповісти
там 35 км від берега той острів Зміїний
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24.02.2022 17:44 Відповісти
Там 35 км від берега.Точка У дістане.А от Байрактари нічого не вдіють-там крейсер Москва,а це зараз набільша кацапська лоханка після цапоносця Кузі.
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24.02.2022 17:51 Відповісти
а были бы сейчас Нептуны понад берегом, зашкварили бы кацапню на раз-два-три ...
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24.02.2022 17:33 Відповісти
у нас дороги класні, зебіли постаралися
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24.02.2022 17:44 Відповісти
так, тепер свінособакам зручніше пересуватися тими дорогами, але ми їх все одно похоронимо в нашій землі, всю цю азійську наволоч...
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24.02.2022 17:48 Відповісти
По острову без ППО бойову авіацію, герої ***..ь, не ті вже Кожедуби пішли.
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24.02.2022 17:33 Відповісти
Кожедуб українець, кацапи завжди носились зі своїм Покришкіним, хоча по результатам він був гірше, хоча йому приписували чужі перемоги, до Кожедуба він не дотягнув.
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24.02.2022 18:33 Відповісти
До того ж, Покришкін почав воювати з перших днів війни, а Кожедуб з Курської дуги. Покришкін на американській Аерокобря, а Кожедуб на півфанерному Ла-5.
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24.02.2022 18:40 Відповісти
зеленський сцить атакувати кораблі
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24.02.2022 17:33 Відповісти
Він в загалі сцится
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24.02.2022 17:51 Відповісти
Где наша Нептуны хоть пару штук выпустить по вражеским кораблям. На стрельбах же больше двух десятков настреляли
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24.02.2022 17:33 Відповісти
Деньги, необходимые для закупки Нептунов ушли на "велике крадівництво". Нептунов нет.
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24.02.2022 18:33 Відповісти
потрібно послати їм підмогу!
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24.02.2022 17:33 Відповісти
Люди, Каховку пытались отбить?
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24.02.2022 17:34 Відповісти
У ФБ пишуть, що Каховську ГЕС наші годину тому відбили
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24.02.2022 17:36 Відповісти
"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомо озброєнні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться у повідомленні.

Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Під островом Зміїним на шельфі є нафта яку Ху...ло дуже не хоче віддавати українцям в користування. А сам острів це просто скеля
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24.02.2022 17:39 Відповісти
мужики кремень!!! Героям слава!
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24.02.2022 17:41 Відповісти
Питання-- а чому досі не знищений Кримський міст?
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24.02.2022 17:42 Відповісти
точка У, Нептун, Вільха, байрактари. треба щось рішати с цими кораблями. наших же обстрілюють!
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24.02.2022 17:43 Відповісти
Какой же ***** мелочный
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24.02.2022 17:43 Відповісти
воно насамперед скажене. дiйсно божевiльне. в медичному сенсi.

до того ж з ядерною кнопкою.

нормальна людина на посту президента могла така сказати пiд камери -"анi сдохнут, а ми в рай" ?


нормальна людина могла таке творити, як зараз, а до того в Грозному, в Грузii
в Сирii?

реiнкарцiя скаженого адольфа, але з величезним ядерним арсеналом.
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24.02.2022 17:56 Відповісти
воно наскільки сцикливе, те ****, що від ковіду среться, а так не воно ж воює, гинуть люди
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24.02.2022 18:06 Відповісти
Хлопці на Зміїном герої, дай Боже їм протриматись!
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Остров весь в пещерах. У древних греков там был один из главных храмов, там много чего интересного, почитайте. Нашим ребятам есть где там укрыться.
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Печери карстові,вапняк.
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24.02.2022 17:52 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Та все правильно ! А де ж наші "Нептуни" ???
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24.02.2022 17:47 Відповісти
А де ж Нептуни? В асфальті.
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24.02.2022 17:47 Відповісти
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24.02.2022 17:49 Відповісти
Кацапєти там донбасят захищають?
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24.02.2022 17:52 Відповісти
Где Нептуны.... неужели тоже разбомбили их... а ведь пафосно тренировались , сейчас они кстати и пригодились бы
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Если потерять Змеиный, то окажемся в морской блокаде, сдавать нельзя.
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24.02.2022 17:56 Відповісти
Хлопці на Зміїному, ви - герої! Тримайтесь, уся Україна вас бачить!
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24.02.2022 18:02 Відповісти
Ну і що зміниться з того. що ти правду написав?
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24.02.2022 18:19 Відповісти
Змеиный это как бреская крепость в первые дни войны 1941, наш форпост на Черном море
и придется его удерживать от орков ребята его не сдадут.
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Как бл* можно было не прикрыть радары и просрать всё ПВО за полдня , если перд этим кричать У нас всё на кон роле ..мы готовы..разве так - к х**м готовятся, чтоб все радары дать загасить за полдня ?!
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24.02.2022 18:55 Відповісти
Ти б мовчав,бо мудрі й тут є і вони ніколи не забудуть тих покидьків і ті держави.які у протистоянні мокшанії і України були на стороні мокшанії, Може б залізний купол зараз допоміг. чи ПЗРК, які заборонили Прибалтам нам передать, Тай німців згадать не гріх -у одній компанії, Вболівальники Бл"ДЬ.
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24.02.2022 19:48 Відповісти
Та прикройте мужиков, власть їб¥чая, они же отрезаны на острове! Не бросайте своих!
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24.02.2022 19:19 Відповісти
 
 