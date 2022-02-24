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Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ
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Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Daro Doro
показати весь коментар24.02.2022 17:31
+16 Аркадий Вольнов
показати весь коментар24.02.2022 17:32
+16 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар24.02.2022 17:35
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Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
до того ж з ядерною кнопкою.
нормальна людина на посту президента могла така сказати пiд камери -"анi сдохнут, а ми в рай" ?
нормальна людина могла таке творити, як зараз, а до того в Грозному, в Грузii
в Сирii?
реiнкарцiя скаженого адольфа, але з величезним ядерним арсеналом.
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
и придется его удерживать от орков ребята его не сдадут.