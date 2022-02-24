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Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів відключити Росію від SWIFT.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", - наголосив міністр.

Читайте: Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Отключить от swift и интернета орков zомбі
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24.02.2022 17:57
+15
Значить так, американці і європеці. ***** остаточно оскаженіло. Скажену собаку пристрелюють.
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24.02.2022 17:58
+11
Если бы путин заранее недоговорился с Германией, он бы наверное и не начал нападение. Ведьма Меркель свое дело делает
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24.02.2022 17:58
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Отключить от swift и интернета орков zомбі
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24.02.2022 17:57 Відповісти
там 90% думают телевизором. Бесполезно отрезать интернет. Сопли в головах
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24.02.2022 18:22 Відповісти
евромрази
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24.02.2022 17:57 Відповісти
Нах*я ви це *бало сюди вставили?
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24.02.2022 17:57 Відповісти
Для прокляття
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Завів кацап христянина, Зарізати хоче. Звязав Зому назад руки, Ніж широкий точить. А кацапчук семиліток Мало не брикає; Кругом скаче коло тата Та все примовляє: - "Да полна уж тачіть, батька!... Будєт с нево, будєт!... Рєж же, батька! то-то любо, Как треиатьса будєт!"

полоненних, курва, не брати
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Значить так, американці і європеці. ***** остаточно оскаженіло. Скажену собаку пристрелюють.
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24.02.2022 17:58 Відповісти
свифт они выдержат. путина пугает только эмбарго.
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Китай. Все у них купит и все им продаст. К сожалению у нас очень слабый президент и правительство. Можно сказать- президента нет. Не говоря уже о **************
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24.02.2022 18:02 Відповісти
так перестать у китая покупать их товары!

это трамп уже давно хочет сделать!

а китай держится только на продажах своих товаров западу.
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24.02.2022 18:04 Відповісти
Это вы кому говорите?
Мне?
Скажите это Байдену и идиотам, которые за него голосовали.
Запомните то, что я сейчас скажу.
Мне вообще кажется, что все эти "союзники" договорились с Путиным за спиной Укоаины и все, что происходит- дымовая завеса.
Украину по сути отдали на съедение.
Подобное уже было в истории, закончилось Второй Мировой.
Это похоже начало Третьей,скоро Китай займется Тайванем.
За Трампа забудьте.
Его сожрали с участием тех, кто сейчас у власти в Украине.
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24.02.2022 18:24 Відповісти
Правильна заява!
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Если бы путин заранее недоговорился с Германией, он бы наверное и не начал нападение. Ведьма Меркель свое дело делает
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Они там вГазпроме на зарплате, немчура.
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24.02.2022 17:58 Відповісти
уже Шальке отказался от емблемы газпрома на своих футболках
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24.02.2022 18:03 Відповісти
Да их давно пора от планеты Земля отключать!
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24.02.2022 17:59 Відповісти
Скорее всего ********** Фрицы и Жабоеды
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24.02.2022 18:00 Відповісти
Давно вже пора. Ці тварюки повинні горіти у пеклі.
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24.02.2022 18:00 Відповісти
Як хочете, але задавіть *****.
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24.02.2022 18:01 Відповісти
З'явилася приблизна карта російського вторгнення. На всіх участках фронту більш-менш стабільно, окрім півдня, поки ситуація складна.
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24.02.2022 18:02 Відповісти
Похоже всю левобережную часть + Одессу хотят. А дальше Приднестровье и война в молдове
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24.02.2022 18:32 Відповісти
Но и Байден же зараза молчит. Мож ждут пока дед проснется?
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24.02.2022 18:02 Відповісти
байден в 19 00 выступает
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24.02.2022 18:04 Відповісти
Вносьте зміни в Конституцію - прийшла пора ! Позбавлення громадянства і ""особа без громдянства" !
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24.02.2022 18:02 Відповісти
Скриньте этот комментарий - сегодня весь Мир увидел не только кровожадность пуйла, а и то что не такая сильная их армия. В ближайшее время, все больше и больше стран начнут входить в антипутинскую коалицию для борьбы с фашистами 21 века
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24.02.2022 18:03 Відповісти
розмовляв з родичкою, за день долар понад 100 фуфлів, ціни в два рази вверх
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24.02.2022 18:04 Відповісти
Я со своими разорвала дип отношения после Вопрос - у вас там все в порядке?
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24.02.2022 18:24 Відповісти
моя проклинає фуйла вже 8 рік
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24.02.2022 18:25 Відповісти
Відключайте мордор від "Свіфт", чого ви боїтеся?
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24.02.2022 18:04 Відповісти
А как же они тогда зарплату от Газпрома получать будут
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24.02.2022 18:06 Відповісти
Свіфт це задача була учора .

Сьогодні актуальна тема про криваву нафту й вурдолакський газ .

Требо взгалом блокувати будь які торговельні стосунки з *********** .
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24.02.2022 18:12 Відповісти
Закидывайте байдена в фейсбуке искать biden сообщениями "stop swift for Russia"
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24.02.2022 18:14 Відповісти
Они "думают" и подсчитывают
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24.02.2022 18:21 Відповісти
свифт не поможет
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24.02.2022 18:30 Відповісти
нужно оружие
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24.02.2022 18:30 Відповісти
 
 