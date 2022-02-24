Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів відключити Росію від SWIFT.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+19 Алексей Р
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+15 вставай
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+11 The Martian
показати весь коментар24.02.2022 17:58
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полоненних, курва, не брати
это трамп уже давно хочет сделать!
а китай держится только на продажах своих товаров западу.
Мне?
Скажите это Байдену и идиотам, которые за него голосовали.
Запомните то, что я сейчас скажу.
Мне вообще кажется, что все эти "союзники" договорились с Путиным за спиной Укоаины и все, что происходит- дымовая завеса.
Украину по сути отдали на съедение.
Подобное уже было в истории, закончилось Второй Мировой.
Это похоже начало Третьей,скоро Китай займется Тайванем.
За Трампа забудьте.
Его сожрали с участием тех, кто сейчас у власти в Украине.
Сьогодні актуальна тема про криваву нафту й вурдолакський газ .
Требо взгалом блокувати будь які торговельні стосунки з *********** .