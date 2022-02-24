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ЗСУ відбиває атаку росіян в районі Городні та Рівнопілля, - голова ОДА Чаус
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Неподалік Чернігова близько 15:30 24 лютого, йшов бій українських військовослужбовців з російськими окупантами.
Про це "Суспільному" повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, бої ведуться на ріпкинському напрямку. Підрозділи ОК "Північ" відбивають атаки ворога.
За словами секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломаки, звуки вибухів, які чутно в Чернігові — це відлуння з боку Городні та Рівнопілля.
Топ коментарі
+73 Максім ХОЙ 07fb0949
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+45 Scorpman Y
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+37 Лысый коротышка
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це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Вставай на смертний бій,
З рашистами огидними,
Убивцям протидій!
Хай ненавість шляхетная,
Мов хвиля, закипа!
Іде війна відвертая,
Свята наша війна!
пропоную перемир'я до Перемоги
******* до останього чукотся в Україні!