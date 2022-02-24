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Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР". Це - повна ізоляція, - Зеленський

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Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої

Проти Росії сьогодні на фоні її вторгнення в Україну вже почали діяти санкції, які є найбільш потужними в світовій історії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, увечері, 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "Росія для світової спільноти перетворюється сьогодні на аналог так званої "ДНР". "Це - повна ізоляція", - підкреслив президент.

"Я на постійному зв'язку з лідерами країн-партнерів та міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакета санкцій, найбільш потужних в світовій історії. Нікому не вдастся переконати українців віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверинітет. Але, схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія зупинила атаки ворога. Діє оперативна пауза, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми наголошуємо, що не Україна вибрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру", - наголосив Зеленський.
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Топ коментарі
+12
Почему еще не казнен мердтведчук, бойка и ребеновеч?
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24.02.2022 18:23
+4
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:21
+4
Для українців парашка вже 8 років нацизди.
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24.02.2022 18:26
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Кстати чо там с транзитом по нашей ГТС? Где это уйобище социалистки витренчихи?
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24.02.2022 18:21 Відповісти
Почему еще не казнен мердтведчук, бойка и ребеновеч?
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24.02.2022 18:23 Відповісти
чЕСТНО Я Б ЭТОГО ВИТРЕНКУ ПОСАДИЛ БЫ НА СКАЛКУ ШО ТЕСТО РАСКАТЫВАТЬ. и ВЕРНУЛ БЫ ПРОФЕССИОНАЛА кОБОЛЕВА. бО ЭТО ПРОТСО ЖЕСТЬ, ЧТО БУДЕТ В БУДУЩЕМ...
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24.02.2022 18:27 Відповісти
зелох встретился с шуфричем для обсуждения переговоров с рашкой..
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24.02.2022 18:26 Відповісти
Во это в духе оманских переговоров ! А всё остальное спектакль для гоев Украины.
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24.02.2022 18:43 Відповісти
зеЛох сел на свою любимую тему - снимать видосики по чужим текстам..
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24.02.2022 18:25 Відповісти
Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру ---- Только ультиматум вернуть все границы до 2014 года возврат Крыма тогда может о чем то можно поговорить
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24.02.2022 18:26 Відповісти
если по 20 долл, то почему нет?
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24.02.2022 18:49 Відповісти
Смерть цапам!
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24.02.2022 18:21 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:22 Відповісти
Для українців парашка вже 8 років нацизди.
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24.02.2022 18:26 Відповісти
Цитата В.О.Зеленського " Русские войска не пересекают границу с Украиной они просто отодвигают ее вперед . "
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24.02.2022 18:27 Відповісти
Німці і італійці - шльондри.
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24.02.2022 18:28 Відповісти
Белингкет пишет, что 18 ИЛ-76 вылетели из Пскова в сторону Киева. через час будут тут.
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24.02.2022 18:40 Відповісти
надо достойно их встетить..огнём
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Володя, раньше я о тебе плохо думал. Извини
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Лучше бы сравнил с нацистской Германией.
И европейцам понятно, и немцам стыдно.
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Нет у нее пожизненное название ПУХУстан
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24.02.2022 18:45 Відповісти
Зеля в этом квартале надеется ещё капитуляцию подписать?
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Ну а можно детали введённых санкций? Пока что только озабоченности. Это так знакомо...
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24.02.2022 18:46 Відповісти
В Пскове находится военная часть российского десанта. Самолеты достигнут Киева в течение нескольких часов.

Из российского Пскова в направлении Киева в четверг, 24 февраля, вылетели 18 Ил-76 и будут там в течение часа. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.
https://korrespondent.net/ukraine/4451105-v-storonu-kyeva-yz-rf-letiat-18-yl-76-smy
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24.02.2022 18:52 Відповісти
Как же важно их сбить. Хоть половину, хоть треть
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Как тебе дороги с конвертами? Порох благим матом орал про финансирование армии и закупке оружия. В результате: "Ukraine doesn't have enough equipment to repel Russian attack", - Ukrainian diplomat says(Prystaiko ).
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24.02.2022 18:52 Відповісти
Друзья, разгоняем на инете ярлыки для оккупантов, на русском, украинском, английском и других языках. Это известный факт, что ордынцы забордюръя придают огромное значение словам, которые их ранят очень сильно.

Примеры на русском: ПутлерРейх, РоэСэСкая Фальсификация, РоэСэСия... добавляйте свои и старайтесь связывать их с Гитлером и Третьим Рейхом, которых они ненавидят больше всего.

Теперь, на английском POOtlerReich, RuSSia, RuSSian Falsification... etc. Let's hurt them verbally!

У меня жена работает в мидиа и её коллеги приняли на ура POOtler, POOtlerReich, равно как и Putler, PutlerReich.
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24.02.2022 18:54 Відповісти
Сейчас они готовят интересные картинки для запуска в американских медиа. Вот первая:

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24.02.2022 19:07 Відповісти
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/708761250162198


гори гори кацап
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24.02.2022 18:54 Відповісти
к сожалению, это видео из Сирии. Я его твиттил в твиттере - его удалили. Хз как, просо твитт пропал.
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Придністров'я заблоковано?
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Надо наладить производство туалетной бумаги с изображением Путлера. Отныне каждый украинец (и не только украинец) должен получать двойное удовольствие от справления большой нужды.
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24.02.2022 19:29 Відповісти
 
 