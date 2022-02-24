Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР". Це - повна ізоляція, - Зеленський
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Проти Росії сьогодні на фоні її вторгнення в Україну вже почали діяти санкції, які є найбільш потужними в світовій історії.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, увечері, 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що "Росія для світової спільноти перетворюється сьогодні на аналог так званої "ДНР". "Це - повна ізоляція", - підкреслив президент.
"Я на постійному зв'язку з лідерами країн-партнерів та міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакета санкцій, найбільш потужних в світовій історії. Нікому не вдастся переконати українців віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверинітет. Але, схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни", - заявив Зеленський.
"Ми наголошуємо, що не Україна вибрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
И европейцам понятно, и немцам стыдно.
Из российского Пскова в направлении Киева в четверг, 24 февраля, вылетели 18 Ил-76 и будут там в течение часа. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.
https://korrespondent.net/ukraine/4451105-v-storonu-kyeva-yz-rf-letiat-18-yl-76-smy
Примеры на русском: ПутлерРейх, РоэСэСкая Фальсификация, РоэСэСия... добавляйте свои и старайтесь связывать их с Гитлером и Третьим Рейхом, которых они ненавидят больше всего.
Теперь, на английском POOtlerReich, RuSSia, RuSSian Falsification... etc. Let's hurt them verbally!
У меня жена работает в мидиа и её коллеги приняли на ура POOtler, POOtlerReich, равно как и Putler, PutlerReich.
гори гори кацап