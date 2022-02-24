Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Великої Британії твердо наполягає на відключенні Росії від міжнародної системи розрахунків SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що ані Німеччина, ні Євросоюз загалом не підтримають таких санкцій.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Джонсон зазнав різкої критики за те, що антиросійські санкції, оголошені Лондоном на першому етапі, виявилися досить м'якими, і намагається підштовхнути своїх колег до жорсткіших репресій проти РФ, зазначає газета.
"Прем'єр дуже прагне цього і наполягає дуже твердо", - заявив один із британських чиновників, говорячи про бажання Джонсона відключити Росію від SWIFT.
Проте уряд Великої Британії загалом вважає, що цей захід може бути використаний лише в рамках міжнародної угоди, і цю позицію поділяє президент США Джо Байден.
"Ми маємо зробити це разом", - зазначив британський чиновник.
Як очікується, Джонсон шукатиме міжнародної підтримки такого кроку під час зустрічі з лідерами G7, яка відбудеться пізніше в четвер.
США раніше давали зрозуміти, що вважають за передчасне обговорювати відключення Росії від SWIFT, але не відкидають цієї можливості, зазначає FT.
Закриття доступу до SWIFT спричинить серйозні проблеми для найбільших російських банків й ускладнить міжнародні торговельні операції РФ, а також отримання країною доходів від експорту нафти і газу.
На частку Росії припало 1,5% транзакцій у SWIFT у 2020 році.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз саме час знищувати всі кораблі ЧФ РФ, всі військові і стратегічні об'єкти, мости, розв'язки, енергосистему ворога як в ОРДЛО, як за ОРДЛО, як в Криму, так і в "дружній" Білорусі. Руйнувати всі мости через Прип'ять, може і на інших річках Білорусі, бо вторгнення військ з території Білорусі, це війна з Білоруссю.
Історія нікого не вчить.
Знову германія, россія, італія саме ті що починали 1-шу та 2-гу світові війни
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Німці, ми й до вас доберемося, суче плем'я. Най вам шляк трафить, гандони, мать вашу.
Вони не неготові, вони саботажники.
А не справиться - то нічого й людям втюхувати байки про Європейську Солідарність!