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Новини За кордоном
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Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times

Прем'єр-міністр Великої Британії твердо наполягає на відключенні Росії від міжнародної системи розрахунків SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що ані Німеччина, ні Євросоюз загалом не підтримають таких санкцій.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Джонсон зазнав різкої критики за те, що антиросійські санкції, оголошені Лондоном на першому етапі, виявилися досить м'якими, і намагається підштовхнути своїх колег до жорсткіших репресій проти РФ, зазначає газета.

"Прем'єр дуже прагне цього і наполягає дуже твердо", - заявив один із британських чиновників, говорячи про бажання Джонсона відключити Росію від SWIFT.

Проте уряд Великої Британії загалом вважає, що цей захід може бути використаний лише в рамках міжнародної угоди, і цю позицію поділяє президент США Джо Байден.

"Ми маємо зробити це разом", - зазначив британський чиновник.

Читайте: Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба

Як очікується, Джонсон шукатиме міжнародної підтримки такого кроку під час зустрічі з лідерами G7, яка відбудеться пізніше в четвер.

США раніше давали зрозуміти, що вважають за передчасне обговорювати відключення Росії від SWIFT, але не відкидають цієї можливості, зазначає FT.

Закриття доступу до SWIFT спричинить серйозні проблеми для найбільших російських банків й ускладнить міжнародні торговельні операції РФ, а також отримання країною доходів від експорту нафти і газу.

На частку Росії припало 1,5% транзакцій у SWIFT у 2020 році.

Також читайте: Деякі члени ЄС проти від'єднання Росії від SWIFT, – Bloomberg

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
Блд фріци кончені
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24.02.2022 18:38
+44
і хто більший фашист - поїхавше х#йло чи корисливі фріци?
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24.02.2022 18:38
+37
НІМЦІ ЛИЦЕМІРНІ ПОКИДЬКИ
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24.02.2022 18:39
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Блд фріци кончені
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24.02.2022 18:38 Відповісти
і хто більший фашист - поїхавше х#йло чи корисливі фріци?
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24.02.2022 18:38 Відповісти
ЗДОХНІТЬ КАЦАПИ
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24.02.2022 18:38 Відповісти
Эти фрицы что те что .пиз...
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24.02.2022 18:39 Відповісти
НІМЦІ ЛИЦЕМІРНІ ПОКИДЬКИ
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24.02.2022 18:39 Відповісти
Это не самое страшное, но не есть хорошо
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24.02.2022 18:39 Відповісти
Європейські фашисти у всій красі!!!
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24.02.2022 18:39 Відповісти
Я тепер так всігда писати буду.
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Не противлению злу то же зло.
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Невже не можна точками У знищити мост в Криму через Керченську протоку. Невже не можна знищити склади зброї на території росії та білорусі?
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Після цього, боюсь, вони тупо почнуть нищити все підряд
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24.02.2022 18:52 Відповісти
А зараз вони тільки поглажують?
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Для цього найвеличнівшивому потрібно мати яйця.
Зараз саме час знищувати всі кораблі ЧФ РФ, всі військові і стратегічні об'єкти, мости, розв'язки, енергосистему ворога як в ОРДЛО, як за ОРДЛО, як в Криму, так і в "дружній" Білорусі. Руйнувати всі мости через Прип'ять, може і на інших річках Білорусі, бо вторгнення військ з території Білорусі, це війна з Білоруссю.
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Фашисти недобиті.
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Звичайно що не готова. А як передплату за газ робити?
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24.02.2022 18:40 Відповісти
У кацапні великі борги перед німцями , вони бояться що кацапи їх не повернуть , бо міжнародні платежі з козляндією припиняться . .
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Правительство Германии - вы ********.
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Для тих хто попав в російську окупацію. План дій. https://youtu.be/ceCRu-OHFIs
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Какие же они конченные .
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24.02.2022 18:41 Відповісти
От с*ки німецькі.
Історія нікого не вчить.
Знову германія, россія, італія саме ті що починали 1-шу та 2-гу світові війни
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24.02.2022 18:42 Відповісти
спочатку вони завжди в одній упряжці -ганси і івани. То вже потім йдуть один на одного
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Фашист фашисту глаз не выклюет!
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Враженя таке, що при владі байстрюки згвалтованих азіатами в війні німок.
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24.02.2022 19:01 Відповісти
так і є, крім того не забувайте, що історію для московії написали шваби , а конкретніше міллер(
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Німецькі проститутки
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Джонсон мне раньше как-то не очень нравился...а как оказалось он чуть ли не единственный мужик на западе с яйцами
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24.02.2022 18:43 Відповісти
Англичане всегда были красавчиками. Весь прогресс это Англия и Америка.
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24.02.2022 18:47 Відповісти
принаймі, тепер мені стало зрозуміло, чому Британія покинула цю помийну яму єс ,з швабами і жабоїдами на чолі((((
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24.02.2022 19:09 Відповісти
німеччина завжди нас прєдавала!
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24.02.2022 18:44 Відповісти
Конченная дойчляндия.
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24.02.2022 18:44 Відповісти
Продажні шваби
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24.02.2022 18:45 Відповісти
твари.в таком случае-пособники путлера
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24.02.2022 18:45 Відповісти
кацапня - портянки міняйте з ноги на ноґу бо скоро до Бога, а ви вонючі...
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Да чтоб вы были прокляты и подавились этими деньгами
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Мало этих фашитстов уничтожили в 1945году!!Надо было уничтожить тогда всех до единого, что бы и нации такой предательской и пророссийской , как немцы ,не осталось на земле!!
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Твари дойчевские
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Що вам ще потрібно ? Москальські танки в центрі Берліна ???
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24.02.2022 18:48 Відповісти
навіть не дивно, фріци продовжують свою гру в дурника, цинічні падлюки
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24.02.2022 18:48 Відповісти
немцы показали своё свинное гнилое нутро во всю. Почему-то не удивлен
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24.02.2022 18:48 Відповісти
И почему я не удивлён? "Фрау Штази" с "бундесинтересами" там не одна.
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24.02.2022 18:49 Відповісти
Коли Іскандером ******* по Берліну, тоді ці герр і фрау Штазі зрозуміють, що це не жарти. На немчуру надіятися не варто, там куплені всі.
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Кто бы сомневался. Для Германии бундес-интересы важнее всего. Они еще не все взятки Хла отработали. Вот как война закончится, так они сразу и согласятся. А Макарон тут же прибежит записываться в победители.
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
Німці, ми й до вас доберемося, суче плем'я. Най вам шляк трафить, гандони, мать вашу.
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Німеччина, посібник московського фашизму. Тільки так можна сприймати всі дії Берліна.
Вони не неготові, вони саботажники.
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24.02.2022 18:51 Відповісти
ДБ! Ось менi цiкаво: якщо путiп бомбитиме Берлiн, вони теж будут казати щось тiпа "Нужна паня-ать, ни фсьо так адназначна".
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24.02.2022 18:52 Відповісти
Римская империя боролась с этими германцами варварами тысячу лет и никак не могла их сделать цивилизованными. Они навсегда остались злобными варварами.
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24.02.2022 18:52 Відповісти
Какие конченные, они что не понимают, что именно этого раскола и добивается *****?! 🤬
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Педалы иначе их не назовешь
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Фашист фашисту глаз не выклюет.
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24.02.2022 18:53 Відповісти
німецькі хвойди як завжди
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24.02.2022 18:54 Відповісти
знаю і вірю знайоме всім британьське джентельменство і порядність підкажуть Серу Джонсону на чийому боці правда.
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24.02.2022 18:57 Відповісти
У меня такое ощущение, что ЕС не против просто поделить Украину с путлером, просто стесняются сказать.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Фріци точно за. Там до останнього дня журналісти і політики розказували про громадянську війну і внутрішній конфлікт. Перефразую відомий вислів: німці вийшли з фашизму, але фашизм з німців не вийшов.
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24.02.2022 19:08 Відповісти
SCHRÖDERLAND. На шоломи вони розродилися. Аж цілих 5 тис. шт. А турбіни поза санкціями в Крим - кишка не тонка. Кастровані тевтони.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Фашисты, макаронники и мадьяры, ничего не напоминает? Это же всё страны ОСИ!!!
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Ну так они по матерински защищают то, что они выкормили
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Заяви США, Великобританії та інших країн, що війська НАТО не будуть воювати за Україну тільки підштовхували х*йла до вторгнення. Він відчув свою безкарність. А тепер ці заяви про не відключення параші від SWIFT - це підступність. Удар у спину.
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24.02.2022 19:05 Відповісти
Кончені чмошники. Щоб іх так само бомбили по всіх фронтах!
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Потрібно по німцях вдарити Порошенком!
А не справиться - то нічого й людям втюхувати байки про Європейську Солідарність!
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24.02.2022 19:19 Відповісти
Як казав У. Черчіль, здається...фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Німчура тільки рада відновленню фашизму в Європі.
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Невже вже занесли чемодан шОЛЬЦМАНУ?
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Перебувати в одному військово-політичному союзі з такими країнами як Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр - це одне й те ж, що намагатися дружити з росією... Вони розвалять і Євросоюз і НАТО!
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24.02.2022 19:55 Відповісти
 
 