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США вважають, що Росія атакує Київ щоб скинути і замінити керівництво України, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Як заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США агентству Reuters, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.
"За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки", - сказав чиновник на умовах анонімності.
Топ коментарі
+50 Eugen V.
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+30 Vitia Ma
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+21 Sergii Ustim
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Треба правильно зустріти мерзоту.
Це - наказ керівництва ЗСУ.
В Україні вже зарплати зрівнялись з росіськими. І в Україні 500$ і в росії 500$. В росії, яка продає повно нафти і газу!
він хоче нанести великий урон економіці України, щоб нас відкинути назад в економічному розвитку, щоб ми змушені були мільярди доларів потратити на відбудовування об'єктів, і щоб рівень життя в Україні впав.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
На Київ вже летять 17 літаків з псковським десантом, будуть через годину! Їх можна покрошити в ноль але схоже київляни лише на рузьком уміють патякати!
Большего вреда обороноспособности Украине, нанесенных этими горе-президентами, трудно себе представить.
Увы, вместо Президента Зеленского, может быть, только, Порошенко..