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США вважають, що Росія атакує Київ щоб скинути і замінити керівництво України, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США вважають, що Росія атакує Київ щоб скинути і замінити керівництво України, - Reuters

США вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США агентству Reuters, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

"За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Також читайте: У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
якщо зайдуть у Київ тот тут їм и ***** прийде, ляжуть суки всі, кияни їх зустрінуть градом з куль та коктейлів молотова, я особито 30 літрів бензину вже злив з авто у каністру, пляшки маю. ***** русні у Києві прийде .....
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24.02.2022 18:41
+30
Чому до цього часу не знищене все проросійське політичне кодло?!
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24.02.2022 18:40
+21
Во первых не получится , а во вторых это ничего не изменит, все равно кацапам кирдык...
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24.02.2022 18:41
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Кому ця шмаркля треба як не самому Путлеру ?
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24.02.2022 18:40 Відповісти
А що утримання києва автоматично зробить якогось дебіла президентом?
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Каким бы Зеля не был дебилом, его выбрали на свободных демократический выборах и легитимности у него в разы больше, чем у поехавшего головой плешивого кремлевского фюрера, который уже почти четверть века своей дряблой жопой на троне сидит, сам себя избирает и даже конституцию на пеньках по себя переписывает, чтобы еще посидеть.
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24.02.2022 19:41 Відповісти
Мураев, ау? Ты живой?
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24.02.2022 18:40 Відповісти
притих, чекає коли свої підійдуть
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24.02.2022 18:54 Відповісти
Живой, и консультируется с Шуфричем, как надо правильно получать люлей.
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24.02.2022 19:13 Відповісти
На путю!
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24.02.2022 18:40 Відповісти
Чому до цього часу не знищене все проросійське політичне кодло?!
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24.02.2022 18:40 Відповісти
ермака поставят или татарова?
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Киву
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24.02.2022 18:51 Відповісти
якщо зайдуть у Київ тот тут їм и ***** прийде, ляжуть суки всі, кияни їх зустрінуть градом з куль та коктейлів молотова, я особито 30 літрів бензину вже злив з авто у каністру, пляшки маю. ***** русні у Києві прийде .....
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Только действуй максимально осторожно, уверен эти ******** попробуют открыть огонь.
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24.02.2022 18:44 Відповісти
Ми готові. І не сидимо без діла.
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24.02.2022 19:17 Відповісти
Здохніть, кацапи.
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24.02.2022 18:41 Відповісти
Во первых не получится , а во вторых это ничего не изменит, все равно кацапам кирдык...
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24.02.2022 18:41 Відповісти
18:37 Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев сообщил со ссылкой на источники в украинском правительстве, что из российского Пскова в направлении Киева вылетели 18 Ил-76 и будут на месте в течение часа.
Треба правильно зустріти мерзоту.
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24.02.2022 18:42 Відповісти
і не так як в гостомелі бо буде гірше
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24.02.2022 18:45 Відповісти
ІЛ-76 в кукурудзу не сяде.
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24.02.2022 18:45 Відповісти
з парашутами можуть викидати
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Хіба що, вони настільки придурки що десентом в пару тисяч розраховують Київ взяти?
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24.02.2022 18:49 Відповісти
зато шуму нароблять. паніка, дезорганізація, думаю їх ціль урядові квартали
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24.02.2022 18:53 Відповісти
ППО спрацює досконало, для цього його і використають.
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24.02.2022 18:53 Відповісти
є сумний приклад гостомель з 20 вертушок три збили
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24.02.2022 18:54 Відповісти
Там були вертольоти, а вони ідуть низько їх пво не бачить. А ил так низько не зможе
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24.02.2022 18:56 Відповісти
я звичайно диванний іксперт але атаку таки проморгали.
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24.02.2022 18:59 Відповісти
15 відсотків збили одразу, русню размолотили, залишки ховаються в лісі, не дуже вдала операція.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
стрілкотню артою приголубили. так виглядає аеродром не прикривався всякими шилками і тп. для мене диванного експерта виглядає як відсутність розвідданих, просто проморгали
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24.02.2022 19:01 Відповісти
без
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Научатся прыгать так, тогда и парашюты выдадут.
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24.02.2022 19:14 Відповісти
До речі, а де наші пташки? Літають, чи ні
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Тільки що, пролетів український винищувач в бік Гостомеля О вже другий полетів
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Не пишить про пересування.

Це - наказ керівництва ЗСУ.
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Ну вони й так самі бачать де літають наші літаки, написав для заспокоєння інших форумчан, а про пересування техніки писати не чого не буду.
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24.02.2022 19:59 Відповісти
ще може бути одна ціль.

В Україні вже зарплати зрівнялись з росіськими. І в Україні 500$ і в росії 500$. В росії, яка продає повно нафти і газу!

він хоче нанести великий урон економіці України, щоб нас відкинути назад в економічному розвитку, щоб ми змушені були мільярди доларів потратити на відбудовування об'єктів, і щоб рівень життя в Україні впав.
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Де це в Україні такі зарплати в 500 баксів?
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24.02.2022 18:54 Відповісти
та даже в атб!!!
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Ну хіба що в менеджерів і то в Кііві...
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24.02.2022 19:02 Відповісти
Будівельники менше ніж 24 тис. грн. нормальні не працюють в Україні.
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24.02.2022 19:42 Відповісти
8500 чистими в мене , медсфера
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24.02.2022 20:48 Відповісти
Млять ну украдут или грохнут Зеленского, есть четкая процедура кто следующий. Это не Московия,убери ***** и вся цепочка управления посыпается.
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24.02.2022 18:42 Відповісти
Есть там у них процедура, они по методичкам из начала прошлого века до сих пор работают.
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24.02.2022 18:44 Відповісти
А где там в этом алгоритме задействована золотая табакерка по голове ?
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24.02.2022 18:57 Відповісти
українці не це хочуть почути.
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24.02.2022 18:43 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 18:43 Відповісти
Так что, санкции гремучие не надо вводить? Скоро сутки, а где санкции?
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24.02.2022 18:45 Відповісти
Уряд Президент Рада может быть эвакуирована в Ужгород.. там реально за 3 суток возвести городок причем с разрешения Словакии..... на аэродроме... а заходят все самолеты со словацкой стороны разместить всю нашу власть вот будет интересно- на аэродроме можно поставить пару НАТОвских самолетов.. и все лететь до Ужгорода далековато обстреливать через Молдову стремно.. и Киеву была бы облегчение если цель россиян-- власть в Киеве надо убрать власть из Киева... ради людей
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24.02.2022 18:45 Відповісти
Цель россиян - уничтожение украинской государственности.
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24.02.2022 18:51 Відповісти
и как влияет государственность страны на эвакуацию правительства История особенно Второй Мировой войны знает множество примеров правительство в изгнании эвакуации даже в иной стране...
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Я не местный, ты пророссийский тролль или просто глупый? Вот Тихановская царстувует где-то в Литве или Латвии. Много проку от нее там для Беларуси?
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24.02.2022 18:52 Відповісти
Поки є живим хоч один українець - Україна не буде переможена! Смерть ворогам!
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24.02.2022 18:46 Відповісти
Питання -- чому так лего випустили орків з Криму? Колони русні спокійно пересуваються, стоять, ніхто їх не атакує. Де *** ці всі Байрактари, Вільхи, Нептуни?Коли русня зайшла в Грозний, там їх і поховали, а Суми просто здали.
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Отныне думаю стоит доверять только разведданным США (во всем остальном тоже).Конченые зеленые генералы полгода расказывали что все хорошо и не видели кацапов под боком.
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Навіщо вважати, якщо ***** відкритим текстом сказав, що його мета знищення державності України, повне роззброєння до рівня колонії, а це означає, що буде призначено московського гауляйтера.
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24.02.2022 18:48 Відповісти
Що б фашисто-нацист не говорив, а він не владу хоче поміняти, а знищити Україну як державу.
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24.02.2022 18:48 Відповісти
В 3,5 мільйонному місті не знайшлось 100 тис. захисників міста? Це позор!!!
На Київ вже летять 17 літаків з псковським десантом, будуть через годину! Їх можна покрошити в ноль але схоже київляни лише на рузьком уміють патякати!
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24.02.2022 18:49 Відповісти
Після вашого коменту зрозуміло що у вас два нуля, ну летять 2000 трупів і що?
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24.02.2022 18:53 Відповісти
Це помилка. В Україні кожна сосна та смерека для них буде небезпечна. Українцям як що чесно пох.уй завжди було хто при владі. Ми генетично будь яку владу не любимо. Але коли треба ми разом, разом будь з ким в ім'я України. Окрім шуфричів всяких. До речі чому вони не в тюрмі?
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24.02.2022 18:49 Відповісти
Сомнительно, что Зеленский не устраивает Путина, увы, Зеленский и Янукович, близнецы-братья!
Большего вреда обороноспособности Украине, нанесенных этими горе-президентами, трудно себе представить.
Увы, вместо Президента Зеленского, может быть, только, Порошенко..
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24.02.2022 18:57 Відповісти
Если бы устраивал, то Пуй не напал бы. Давай писи Зели и Пороха будем измерять после войны.
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24.02.2022 19:04 Відповісти
Так сказали б - ми б їм цих виродків і так віддали б всіх.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Цари хочуть створити нову типу "владу спасіння"в яку війдуть різні Медведчук, мураєви та ін. ********, оголосити існуючу владу нелегітимною, або знищити її, а потім ті ****** попросять у царів офіційної допомоги для урегулювання ситуації на всій території України і введення миротворців, суди над патріотами
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Цапи т9 глючить
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Тільки що, пролетів український винищувач в бік Гостомеля О вже другий полетів.
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24.02.2022 18:59 Відповісти
U as idjot protesti i po mnogim kanala, spashivajet narod, pochemu ne pomogajet NATO, tak chto podozjmjom i cherez 3-4 dnja budem vmeste ipashitj rusnju. Derzhites poka mi kak tormoza sobirajemsia.
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Поэтому всё ОПЗЖ должно быть давно арестовано
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24.02.2022 19:05 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/24/7325514/
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24.02.2022 19:06 Відповісти
А КСТАТІ!!! де ****** Дерьмак!!!??? ніхто не цікавився?
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Київ треба москалям взяти це однозначно. Тільки тоді керівництво держави міняти не треба буде. Клоун і ко на все будуть згодні.
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24.02.2022 19:17 Відповісти
эти кацапские ****** не понимают что УКРАИНЦЫ все погибнут но не будут жить рабами,не станут кацапами!
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Он случайно Киев с Кабулом не перепутал?
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24.02.2022 19:28 Відповісти
Где стингеры нужно всего 17-ть штук Если их всех ********* в воздухе , война остановиться на долго , если не на совсем
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Стінгери там, де ваша про, ******** купол...))
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24.02.2022 20:20 Відповісти
Сьогодні з власного спілкування з знайомими з ерефії, плани повністю захопити владу в Україні.
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24.02.2022 19:58 Відповісти
Саме смішне те що українці цю владу ще і обирати будуть, па всєм международним стандартам...
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24.02.2022 20:23 Відповісти
Важко їм буде, росіянам.
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24.02.2022 20:30 Відповісти
Нічого подібного! Замах на життя держави Україна, як і 100 років назад.
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24.02.2022 20:05 Відповісти
Неужели . А мы думали они идут Киевского торта поесть....
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24.02.2022 20:10 Відповісти
Та ви шо?) машу єфрасініну кладіть презедентом) буде ліпша за цього...
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24.02.2022 20:17 Відповісти
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24.02.2022 20:40 Відповісти
Браття, Захід нам буде допомагати, якщо ми будемо самі будемо протистояти загарбникам.
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24.02.2022 20:49 Відповісти
 
 