У Миколаєві та на Черкащині введено комендантську годину з 22:00 до 06:00

У рамках воєнного стану з 24 лютого діятиме комендантська година у Миколаєві та на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.

"У цей час буде заборонено перебувати на вулиці і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть виключно працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи для вашої безпеки!" - повідомив Олександр Скічко, голова Черкаської ОДА у своєму каналі в Telegram.

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Нагадаємо, що на Дніпропетровщині, Харківщині та Київщині також була введена комендантська година.