У Миколаєві та на Черкащині введено комендантську годину з 22:00 до 06:00
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У рамках воєнного стану з 24 лютого діятиме комендантська година у Миколаєві та на Черкащині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.
"У цей час буде заборонено перебувати на вулиці і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть виключно працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи для вашої безпеки!" - повідомив Олександр Скічко, голова Черкаської ОДА у своєму каналі в Telegram.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині, Харківщині та Київщині також була введена комендантська година.
Будь ласка, зачекайте...
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать