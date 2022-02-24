УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9476 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 768 1
війна (56365) комендантська година (178) Миколаїв (1336) Черкащина (646)

У Миколаєві та на Черкащині введено комендантську годину з 22:00 до 06:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Миколаєві та на Черкащині введено комендантську годину з 22:00 до 06:00

У рамках воєнного стану з 24 лютого діятиме комендантська година у Миколаєві та на Черкащині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.

"У цей час буде заборонено перебувати на вулиці і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть виключно працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи для вашої безпеки!" - повідомив Олександр Скічко, голова Черкаської ОДА у своєму каналі в Telegram.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Києві спокійна та контрольована, - Нацгвардія

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині, Харківщині та Київщині також була введена комендантська година.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
24.02.2022 19:32 Відповісти
 
 