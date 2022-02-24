Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС
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Станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Спроба прориву росіян в районі Пищевика провалилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні відзначається: "В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.
Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників.
Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам".
Топ коментарі
+19 Максим Соловьев 26e1c0d1
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+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+11 ПравдаЛюбка
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не візьмуть і навіть не оточать
сейчас туда прибудут большие российские транспортные военные самолеты и высадится десант.
их главная цель - атака на киев, уничтожение властей.
Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС - Офис президента
"грязная тактическая ядерная бомба" при попутном ветре
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
«Вы прийшли на нашу землю. Положите семечки себе в карманы, чтобы когда вас убьют проросли подсонухи !!!!», - сказала окупанту жінка.
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