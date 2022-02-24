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Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС

Станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Спроба прориву росіян в районі Пищевика провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.

Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Молодцы!
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24.02.2022 19:23
+14
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 19:24
+11
.
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24.02.2022 19:31
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Молодцы!
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24.02.2022 19:23 Відповісти
Переможем !
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24.02.2022 19:24 Відповісти
Дай Боже!
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Вы епть что там с Гостомелем? Слышно работающую авиацию оттуда.
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24.02.2022 19:24 Відповісти
спасибо за хорошие новости
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24.02.2022 19:24 Відповісти
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 19:24 Відповісти
не бздо!
не візьмуть і навіть не оточать
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Боже, бережи наших захисників!! Молимось за них. ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ!!!
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Смерть цапам!
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24.02.2022 19:25 Відповісти
это капец. как можно было отдать аэропорт под Киевом, Гостемель.

сейчас туда прибудут большие российские транспортные военные самолеты и высадится десант.

их главная цель - атака на киев, уничтожение властей.
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24.02.2022 19:26 Відповісти
аеродром розбитий артою, кацапи розбіглись по лісах
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Эти оккупантские долбоебы решили захватить чернобыльскую АЭС

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС - Офис президента
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Чернобыль это ядерная угроза Киеву

"грязная тактическая ядерная бомба" при попутном ветре
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24.02.2022 19:48 Відповісти
.
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24.02.2022 19:31 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:33 Відповісти
Хлопці - звірі. Саме за Донбас (український) я був спокійний. Героям слава!
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24.02.2022 19:46 Відповісти
Російські окупанти захопили Генічеськ Херсонської області. Місцеве населення зустріло «руський» мир вороже. Одна з місцевих жительок намагалася достукатися до свідомості одного з окупантів.

«Вы прийшли на нашу землю. Положите семечки себе в карманы, чтобы когда вас убьют проросли подсонухи !!!!», - сказала окупанту жінка.

https://t.me/odessa_info01/17637
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24.02.2022 19:50 Відповісти
Если увидите такие знаки на дороге, уничтожайте их. Это сигнальная разметка рашистов

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24.02.2022 20:01 Відповісти
подробности по ссылке
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290617449836920
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24.02.2022 20:01 Відповісти
На Донбасі наші хлопці добре окопалися, хрен вибєш. А от по інших напрямках не готові укріплення.
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24.02.2022 20:06 Відповісти
Не волнуйтесь. Это не на долго. Отдадут и Пищевик и все остальное под управление ДНР и ЛНР
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24.02.2022 20:33 Відповісти
 
 