Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС

Станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Спроба прориву росіян в районі Пищевика провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.

Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам".

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