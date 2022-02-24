Російські окупанти захопили аеропорт у Гостомелі, що поряд з Києвом
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Російські окупанти захопили контроль над аеропортом у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Гостомель".
О 17 годині штаб ЗСУ повідомив, що 20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій.
"20 вертольотів Ка-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій", - повідомив речник ЗСУ.
Окупанти почали атакувати Гостомель ще в першій половині дня. Але тоді атака була відбита.
"Гостомель дав бій противнику, збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються, по результату бою вдалося зберегти максимум живої сили. Усі деталі згодом. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бригади.
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ЯК ВАМ ТАКА ІДЕЯ. НА ВИРВИ В БЕТОНІ САМОЛЕТИ НЕ ПОСАДИШ
якщо долетять звісно
иначе фашисты организуют воздушный мост под самый Киев.
После войны построим аэропорт на рашистские деньги,
руками военнопленных.
Логіка не для нашої влади... Але ВСтан для нас. Не для них.
Сашка Білого помяніть... І хто б не казав, не час і т.д. але бидло при владі буде розуміти тільки таких людей.
Хто мішав в ооН дати по рожі трокьолоровому підару... Раз і назавжди ... Не має бути ворогу спокою ні в оон ні в Ненькі...
Вибачаюсь за текст.Iмпровiзував.Клава московська. Iмпровiзував
Отбили ?