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Російські окупанти захопили аеропорт у Гостомелі, що поряд з Києвом

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські окупанти захопили аеропорт у Гостомелі, що поряд з Києвом

Російські окупанти захопили контроль над аеропортом у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

 Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Гостомель".

О 17 годині штаб ЗСУ повідомив, що  20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій.

"20 вертольотів Ка-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій", - повідомив речник ЗСУ.

Окупанти почали атакувати Гостомель ще в першій половині дня. Але тоді атака була відбита. 

"Гостомель дав бій противнику, збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються, по результату бою вдалося зберегти максимум живої сили. Усі деталі згодом. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бригади.

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Топ коментарі
+73
ТА чому не накрити їх градами і ураганами? змести все -все!!!!!
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24.02.2022 19:51
+46
То чому градами не накриєте їх? Смерчами? Набіса ті бої?
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24.02.2022 19:52
+37
це ключовий обєкт для кацапів у наступі на Київ,тепер з расії техніка,війська,********** будуть поставлятися сюди....
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24.02.2022 19:52
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В Гостомеле бой продолжается -сестра в Буче живёт...
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24.02.2022 20:20 Відповісти
Така ж інформація безпосередньо звідти - що зараз відловлюють по лісах залишки десанту.
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24.02.2022 20:26 Відповісти
Це повна жопа. 20 Мі -8 --це максимум 300 десанту. За цілий день не знищити в центрі країни один батальон-- Залужний має застрелитися разом з Зепридурком. Там навіть Стінгер не потрібен. Афганці свого часу з ДШК покрошили б це за пів години.
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24.02.2022 20:12 Відповісти
Там больше 50 вертолётов было
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24.02.2022 20:25 Відповісти
Головне не панікувати, війни не буде, слова великого Зе
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24.02.2022 20:14 Відповісти
Это важный обьект..туда надо срочно бросить подкрепление и отбить.. Подтянуть всё что можно и перемолоть
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24.02.2022 20:14 Відповісти
Не унывать! Отвоюем. Наши ЗСУ за этот день сделали больше чем нужно! Держитесь хлопцы, Слава УКРАИНЕ!!!!
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24.02.2022 20:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!
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24.02.2022 21:07 Відповісти
Вони реально зробили дуже і дуже багато...Я ніколи не подумав би що так міцно воюють...СЛАВА НАЦІЇ...СМЕРТЬ РАШИСТСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ!!!
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24.02.2022 21:14 Відповісти
ПОДОЛЯК ЧОРНОРОТИЙ:
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24.02.2022 20:15 Відповісти
У них опыта войны больше, они легко свои дела делают. Я хз че делать. В армию не возьмут у меня плохой слух , а убегать не хочу.
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24.02.2022 20:16 Відповісти
А я старый, да и в селе за 25км от райцентра, кандидат по пулевой, и шо мне делать?
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24.02.2022 21:10 Відповісти
Застрелись
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24.02.2022 21:38 Відповісти
От і застрілись, паскудо лаптєнога. Слабо?
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24.02.2022 22:11 Відповісти
Ночью должны отработать снайперы
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24.02.2022 20:16 Відповісти
Гради, Смерчі ....де? Якщо не відбити, знищити аеродром сядуть тисячі?!Хто командує захистом...?
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24.02.2022 20:50 Відповісти
Туди рухаються наші частини.
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24.02.2022 20:16 Відповісти
А РОЗБОМБИТИ АЕРОПОРТ ЩОБ ВІН ПЕРЕСТАВ БУТИ АЕРОПОРТОМ ?
ЯК ВАМ ТАКА ІДЕЯ. НА ВИРВИ В БЕТОНІ САМОЛЕТИ НЕ ПОСАДИШ
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24.02.2022 20:17 Відповісти
Где наши красивые истребители и бомбардировщики.Почему не встречают 18 самолетов ИЛ 62 о колторых пишут НАШИ издания
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24.02.2022 20:19 Відповісти
Где элементарные "Шилки"
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24.02.2022 20:24 Відповісти
Пво у нас наверное нет ... козел дороги строил
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24.02.2022 20:19 Відповісти
ПВО є і воно працює, але його явно не достатньо щоб закрити увесь напрямок атаки
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24.02.2022 20:36 Відповісти
Але зараз цими дорогами ганяють балалайники на БТРах
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24.02.2022 20:39 Відповісти
Зеленые пытались кого-то судить за Дебальцево и Иловайск. Рашисты в 10 км от Киева. Доруководились зе-уроды
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24.02.2022 20:20 Відповісти
подождите - после сбитых вертушек, после обнаружения диверсантов бахи были только на вылет нашими зенитками. КАК??? сейчас тихо
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24.02.2022 20:21 Відповісти
Вообще-то Подоляку верить - себя не уважать
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24.02.2022 22:05 Відповісти
согласна - есть улет от нас, прилетов нет
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24.02.2022 22:08 Відповісти
первое сообщение про ИЛ-76 ПОЯВИЛИСЬ ЧАСОВ 5 НАВЕРНОЕ НАЗАД..... Ну не через Африку же они летят.
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24.02.2022 22:45 Відповісти
летели со стороні Беларуси
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24.02.2022 23:14 Відповісти
Чому не *******, цих тварюк байрактарами?
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24.02.2022 20:23 Відповісти
Якщо їх не знищать сядуть 18 ІЛів ,з десантом , що летять...? Там живого місця не має бути а не база прийому ворога*?
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24.02.2022 20:30 Відповісти
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24.02.2022 20:24 Відповісти
Здесь может помочь уже только "Точка У". Да будут разрушения, но сейчас главное быстро уничтожить российский десант. Именно там будет высадка десанта с Ил76, а это не менее 1500 десантников, которые могут много бед в Киеве наделать.
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24.02.2022 20:24 Відповісти
Я ХЗ...1500 человек на город с населением 5 миллионов кучей оружия, в конце концов столицу Украины..они же голые эти десантники без всякой поддержки...*** я чего то не понимаю??
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24.02.2022 20:27 Відповісти
вони добре підготовані і організовані, а ще частина ватного населення буде їм активно допомагати орієнтуватись в місті, сподіваюсь на когось, хто закосе під такого і стане новим Сусаніним - замість адмінбудівль приведе до засідки якихось правосєків)
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24.02.2022 20:33 Відповісти
Да нема в Київі ватного смиття в той кількості , яке буде їх зустрічати й допомогати !
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24.02.2022 21:28 Відповісти
скоріш за все буде і підтримка з повітря

якщо долетять звісно
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24.02.2022 20:35 Відповісти
Главное паника они этого добиваются всеми средствами -- уничтожать как можно быстрее всех орков
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24.02.2022 20:36 Відповісти
В целовфане закрепляться на глубині 2 метра !
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24.02.2022 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/chariton.starsky/posts/1642226996122101
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24.02.2022 20:25 Відповісти
Шо-то мне подсказывает ,что их прибытия там ждут .. а значит на росею они поедут в целлофановых мяшочках ..
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24.02.2022 20:25 Відповісти
Когда нам небо закроют ?
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24.02.2022 20:27 Відповісти
Мало стингеров. По сути одна Литва нам их дала. Европа, и США... как тут сказать я и не знаю.
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24.02.2022 20:29 Відповісти
наразі стріляють. Хто - не знаю. Але з землі
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24.02.2022 20:30 Відповісти
3 хлопка были с той стороны.
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24.02.2022 20:40 Відповісти
где тот американский президент, который объявит о приведении ядерных сил США в высшую степень готовности, позвонит в кремль и скажет, что его указательный палец уже на кнопке?
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24.02.2022 20:32 Відповісти
ніхто не буде воювати замість Українців за Україну!
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24.02.2022 20:45 Відповісти
Зараз луплять наші з Романівки чи Ірпеня,думаю по Гостомельському аеропорту чимось дуже тяжким.Мабуть Піони
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24.02.2022 20:36 Відповісти
Нам этот Гостомель пока больше не нужен: расхерачить максимально,
иначе фашисты организуют воздушный мост под самый Киев.

После войны построим аэропорт на рашистские деньги,
руками военнопленных.
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24.02.2022 20:37 Відповісти
Кацапів треба нищити ще на території Білорусі. Чому наші ВСУ не б'ють їх на підходах????????
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24.02.2022 20:37 Відповісти
Хочацца запытаць у свядомых, у краiне е ракетная залпавая артылерыя, каб гэты аэрадром ператварыць у могiлкi ? Цi усю тэхнiку адправiлi на усход i пакiнулi захіcт Кіева на тэрабарону ?
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24.02.2022 20:38 Відповісти
Логично было бы подвести стингеры к Гостомелю. Завтра там точно будут летать. Подкрепление, патроны, провизия все это нужно противнику по воздуху перекидывать. И там сразу возле взлетной полосы, раньше стояли связисты...? Я бы ночь не терял, от Святошино там чуть более 30 км. Резервы то есть? Или опять тупить бедем? Да и не факт, что ночью они не начнут мутить. Однозначно нужно срочно отбить....
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24.02.2022 20:43 Відповісти
Не отбить, а разбомбить.
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24.02.2022 20:57 Відповісти
це зовсім не смішно, навіть якісь невеликий десант не в змозі знищити в 10 км від Київу! Де військо, зброя! Так до ранку України не стане!
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24.02.2022 20:43 Відповісти
А реально де ти???? Чому ти не знищив десант? Ти реально думаеш, що всю територію України можна перекрити????
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24.02.2022 21:18 Відповісти
ребята, расх@ярте его нах@й- ковром. Пусть он станет для эрфии могилой. Потом лучший построим.
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24.02.2022 20:44 Відповісти
советник Ермака...
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24.02.2022 20:46 Відповісти
Ще комусь не зрозумило що зЄ є троянській мокшанській кінь за для знищення України!7
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24.02.2022 20:47 Відповісти
Друзья есть новая информация. Мы отбили аэродром Гостомель и порубали в капусту ватный десант.
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24.02.2022 20:48 Відповісти
Слава нашим Воинам!!! Україна понад Усе!!!!
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24.02.2022 21:06 Відповісти
Злив. Хлопці, воєнкоми на місцях х...ню несуть. В Чернівцях питали де тероборона... Воєнком навіть адреси не міг сказати.
Логіка не для нашої влади... Але ВСтан для нас. Не для них.
Сашка Білого помяніть... І хто б не казав, не час і т.д. але бидло при владі буде розуміти тільки таких людей.
Хто мішав в ооН дати по рожі трокьолоровому підару... Раз і назавжди ... Не має бути ворогу спокою ні в оон ні в Ненькі...
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24.02.2022 20:57 Відповісти
Ты прав, и на всех форумах типа оон, наши дипломаты должны начинать свой спич словами Путин *****. А то шо большая часть наших генералов быдло обдолбанное так это верно. Старая совковая закалка.
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24.02.2022 21:04 Відповісти
Отбили)
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24.02.2022 20:58 Відповісти
Я живу в селе Черниговской, так у нас я самый вооруженный, у меня есть рогатка. Главком хренов, хотя бы 100 гранат подкинул и с десяток калашей старых. А так садись в автобус, едь пол часа и ещё хер куда запишут, скажут -"старый сиди на печке", а я кандидат по пулевой, мог бы пригодиться. Короче, не хочу плохие слова говорить, не то время.
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24.02.2022 21:01 Відповісти
В Гостомеле мощная взлетная полоса, там бетон в три слоя лежит, всего 1.5 м, чем ты его пробъешь? Мрия с полной загрузкой на нем взлетала и садилась, лучшей полосы не найдешь. Это стратегический аэродром, на отшибе, логика противника очень понятна...
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24.02.2022 21:12 Відповісти
Гостомель в Киевской области, в котором велись бои в течение нескольких часов 24 февраля, находится под полным контролем украинских военных. Об этом говорится в официальном канале Верховной Рады в Telegram
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24.02.2022 21:13 Відповісти
Отбили. Слава героям!
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24.02.2022 21:16 Відповісти
До сих пор не понимаю, как можно группировкой 200 тысяч нападать на 40миллионное государство. Это же тришкин кафтан. В любом месте выйти в тыл отхерачить.
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24.02.2022 21:46 Відповісти
З Бiлорусi до Гостомеля бiльше 200 кiлометрiв. Як 30 гелiкоптерiв долетiли до точки призначеня в умовах вiйни . Висадили десант та і без важкого озброення захопили обект.
Вибачаюсь за текст.Iмпровiзував.Клава московська. Iмпровiзував
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24.02.2022 21:55 Відповісти
мрии хана? я о самолете....
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24.02.2022 22:34 Відповісти
Цимбалюк на Ютубе сказал, что Гостомель наш (ваш) и весь десант уничтожен
Отбили ?
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24.02.2022 22:42 Відповісти
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