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Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про те, що на базі обласних державних адміністрацій будуть створені військові адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Так існуючі обласні державні адміністрації в рамках режиму воєнного стану будуть перетворені на військові адміністрації. 

"Щойно президент Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій. Тобто опір, відсіч наростатиме, логістичні рішення, всі необхідні, будуть прийняті, президент Зеленський активно дбає про всю систему оборони нашої країни", - сказав він на брифінгу в четвер увечері.

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Автор: Роман Свиридович
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Настроил дорог, придурок?
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24.02.2022 19:59 Відповісти
и тепер по цим дорогам кацапи ихали на своих танках на суми на киив на чернигив краще б на армию пустив .
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24.02.2022 21:02 Відповісти
Святошин заповнен втікачами з Києва, що бажають виїхати.
А з Гостомеля очікується наступ?
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Как можно было сдать Гостомель за пол дня. Если Пески и другие населенные пункты держатся уже годами.
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24.02.2022 20:02 Відповісти
не ожидали . там видимо не было армейцев в достатке .
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24.02.2022 20:41 Відповісти
Якщо про гостомель і літаки з десантом правда, то страшно навіть думати що це значить
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24.02.2022 20:04 Відповісти
президент Зеленський активно дбає про всю систему оборони нашої країни", - сказав він на брифінгу в четвер увечері. Джерело: https://censor.net/ua/n3318867 Це серйозно??
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24.02.2022 20:05 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:13 Відповісти
Не пройшло й пів-року як створив військові адміністрації з очільниками, які навіть не служили!...
Гнида!
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24.02.2022 20:19 Відповісти
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24.02.2022 20:37 Відповісти
'... президент Зеленский активно работает на всю систему обороны нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг вечером.'

Все, что я об этом думаю, скажу, когда русня свалит из Украины!!!!
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24.02.2022 20:41 Відповісти
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24.02.2022 20:44 Відповісти
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

1 ч. ·



Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі!

Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають.

Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.

Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров'ю!

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!
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24.02.2022 20:44 Відповісти
зверніть увагу, хто робить ці офіційні повідомлення: радник керівника офісу президента. Тобто - головного канцеляриста!
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24.02.2022 21:43 Відповісти
 
 