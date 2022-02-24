Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про те, що на базі обласних державних адміністрацій будуть створені військові адміністрації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Так існуючі обласні державні адміністрації в рамках режиму воєнного стану будуть перетворені на військові адміністрації.
"Щойно президент Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій. Тобто опір, відсіч наростатиме, логістичні рішення, всі необхідні, будуть прийняті, президент Зеленський активно дбає про всю систему оборони нашої країни", - сказав він на брифінгу в четвер увечері.
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А з Гостомеля очікується наступ?
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Гнида!
Все, что я об этом думаю, скажу, когда русня свалит из Украины!!!!
1 ч. ·
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Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають.
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