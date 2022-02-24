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Велика Британія разом із США заморозить активи ВТБ та "Аерофлоту", - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія разом із США заморозить активи ВТБ та

Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про  заявив у четвер у британському парламенті прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Сьогодні в координації зі США ми повністю заморожуємо активи ВТБ", - сказав Джонсон. Крім того, Джонсон оголосив про санкції щодо російської авіакомпанії "Аерофлот".

"Ми також запроваджуємо заборону для "Аерофлоту" у Великій Британії", - додав прем'єр.

Джонсон заявив, що планує закрити доступ російським банкам до британської фінансової системи, а також обмежить розмір вкладів громадян РФ у британських банках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times

Експорт із Великої Британії до Росії товарів подвійного призначення, зокрема технологічних, буде зупинено, заявив також Джонсон.

"Ми підготуємо новий законопроект, щоб заборонити експорт усіх товарів подвійного призначення до Росії, зокрема низку елітного та важливого технологічного обладнання в таких секторах, як електроніка, телекомунікації та аерокосмічному секторі", - заявив Джонсон під час виступу в палаті громад.

Він зазначив, що законопроект буде готовий наступного тижня.

Також читайте: Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок

Джонсон не виключив, що надалі вдасться розглянути можливість відключення Росії від системи SWIFT, проте визнав, що таке можливо лише за згодою всіх партнерів Лондона.

"У тому, що стосується SWIFT, то нічого не виключено. Проте тут життєво важливо, щоб ми діяли разом (із союзниками та партнерами – ІФ)", - сказав він, виступаючи в парламенті.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон виступає за такий крок стосовно РФ.

Також читайте: Масштабні санкції зупинять економіку РФ. "Варварська авантюра" Путіна закінчиться невдачею, - Джонсон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Небо нам закрийте , а санкцій потім !
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24.02.2022 20:07
+6
"Пекельні" санкції в дії. Самим не смішно?
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24.02.2022 20:08
+4
Це для нього ніщо
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24.02.2022 20:07
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24.02.2022 20:07 Відповісти
Небо нам закрийте , а санкцій потім !
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24.02.2022 20:07 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

2 ч



На сию секунду лучшей помощью для Украины было бы закрыть небо силами НАТО
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24.02.2022 20:24 Відповісти
За допомогою усього прогресивного світу ми швидко і назавжди викинемо кремлівських фашистів за кордон.
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24.02.2022 20:08 Відповісти
"Путин - новый Гитлер": демонстрация в Тель-Авиве

Сотни израильтян собрались в Тель-Авиве на демонстрацию против российского вторжения в Украину, сообщает The Times of Israel.

Многие участники демонстрации несут плакаты с надписями: "Путин - новый Гитлер", "Остановите Путина, остановите войну", а также украинские флаги. Демонстранты выкрикивают лозунги на иврите, украинском и русском языках.

По информации израильских Telegram-каналов, участники протеста не расходятся, несмотря на дождь.
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24.02.2022 20:08 Відповісти
"Пекельні" санкції в дії. Самим не смішно?
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24.02.2022 20:08 Відповісти
путін це все продумував, коли йшов на атаку. це для нього терпимо.

він поки про ембарго на енергопродукти не почує - не зупиниться.
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24.02.2022 20:12 Відповісти
путін думав, як йому так атаку на Україну провести і щоб за це ембарго не схватити.

поки що у нього це получається.
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24.02.2022 20:13 Відповісти
Думаю, к утру осмелеют и добавят санкций типа пару-тройку кацевских чиновников лишат виз.
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24.02.2022 20:14 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:15 Відповісти
Сцикуни… Давайте, виражайте стурбованість далі. Слухайте прикормлених німців. Може їм теж пообіцяли відновлення величі рейху. Але пам'ятайте - коли нас не стане, ви себе не захистите. Ви будете наступні.
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24.02.2022 20:17 Відповісти
Не хватает еще запрета на продажу конфет м энд эмс. Да им пох... на такие санкции. Только эмбарго на нефть и газ и отключение от свифт
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24.02.2022 20:40 Відповісти
 
 