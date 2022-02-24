Велика Британія разом із США заморозить активи ВТБ та "Аерофлоту", - Джонсон

Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявив у четвер у британському парламенті прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Сьогодні в координації зі США ми повністю заморожуємо активи ВТБ", - сказав Джонсон. Крім того, Джонсон оголосив про санкції щодо російської авіакомпанії "Аерофлот".

"Ми також запроваджуємо заборону для "Аерофлоту" у Великій Британії", - додав прем'єр.

Джонсон заявив, що планує закрити доступ російським банкам до британської фінансової системи, а також обмежить розмір вкладів громадян РФ у британських банках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але Німеччина не готова, - Financial Times

Експорт із Великої Британії до Росії товарів подвійного призначення, зокрема технологічних, буде зупинено, заявив також Джонсон.

"Ми підготуємо новий законопроект, щоб заборонити експорт усіх товарів подвійного призначення до Росії, зокрема низку елітного та важливого технологічного обладнання в таких секторах, як електроніка, телекомунікації та аерокосмічному секторі", - заявив Джонсон під час виступу в палаті громад.

Він зазначив, що законопроект буде готовий наступного тижня.

Також читайте: Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок

Джонсон не виключив, що надалі вдасться розглянути можливість відключення Росії від системи SWIFT, проте визнав, що таке можливо лише за згодою всіх партнерів Лондона.

"У тому, що стосується SWIFT, то нічого не виключено. Проте тут життєво важливо, щоб ми діяли разом (із союзниками та партнерами – ІФ)", - сказав він, виступаючи в парламенті.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон виступає за такий крок стосовно РФ.

Також читайте: Масштабні санкції зупинять економіку РФ. "Варварська авантюра" Путіна закінчиться невдачею, - Джонсон