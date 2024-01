Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!​ - Залужний

Звернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Звернення опубліковано на сторінці Міністерства оборони України у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі!​ ​

Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.​

​ Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss. ​ ​

Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.​ ​

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!​ ​

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!"