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аеродром (166) Національна гвардія (1229) Гостомель (110)

В аеропорту Гостомеля до батальйону росіян, більше ніж взвод окупантів знищено, - пресофіцер бригади НГУ Старський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В аеропорту Гостомеля до батальйону росіян, більше ніж взвод окупантів знищено, - пресофіцер бригади НГУ Старський

Пресофіцер бригади НГУ Харитін Старський опублікував інформацію щодо ситуації на аеродромі Гостомелю.

Як інформу Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Старський написав: "Нелегкий день. У Гостомелі на цю мить перебуває до одного батальйону адічалих (прилетіла штурмова авіація, також 34 гелікоптери, з них ми точно збили три, за іншими даними п'ять). Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчились ПЗРК і БК для З/У. Наша арта і винищувачі відутюжили базу і взльотку, працювали по рос десанту. Протидіяти "сушкам" і "алігаторам" стрілковухою було не реально. На цю мить ударна міць бригади стримує ворога в іншому місці, тому по вертольотах відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські строковики з батальйону забезпечення. Недаремно підготували їх у кращих традиціях Гостомеля. За моїми підрахунками, в ході бою знищили більше взводу росіян. Гвардійці справжні воїни, всі люто сьогодні повоювали і битимуться до перемоги без зволікань. Гостомель обов'язково відвоюємо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти захопили аеропорт у Гостомелі, що поряд з Києвом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
так накройте батальон Градами
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24.02.2022 20:22
+27
что делают 300 тыс сотрудников МВС и 30 тыс СБУ.. если за 10 км от Киева аж целый батальон врага?
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24.02.2022 20:25
+24
Мочіть орків...українці
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24.02.2022 20:22
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Бережи вас Боже,рідні наші воїни!Бережи Україну і її багатостраждальний нарід.
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24.02.2022 20:34 Відповісти
Чого не підриваєте ???
Не можу зрозуміти . На Херсонщині у степах серед відкритого неба кацапи і теж нічого.
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24.02.2022 20:34 Відповісти
Не то что в степи - прямо стоят на трассе перед мостом на Херсон - с утра по трассе и уже под Херсоном. По некоторым сведениям уже и в Херсоне.
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24.02.2022 20:46 Відповісти
Ворог в Гостомелі повинен бути знищений не повині вони до ранку дожити ,це провал наших керівників ,які мали б подумати що таке плацдарм ворога біля Києва.
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24.02.2022 20:35 Відповісти
Варто розрізняти провал від зради
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24.02.2022 20:42 Відповісти
Якщо скрізь шукати зраду, то ти уже програв. Невдачі бували у найталановитіших воєначальників. Це війна.
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24.02.2022 20:52 Відповісти
Ви помилились, коли вирішили, що мене цікавить пісаніна бота
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24.02.2022 20:59 Відповісти
Там буквально поряд з аеропортом бригада швидкого реагування НГУ. Але у них сьогодні робота не менш важлива у іншому місці. Мало людей. Хто може тримати зброю, пора піднімати дупу.
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24.02.2022 21:01 Відповісти
Где Точка-У?
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24.02.2022 20:38 Відповісти
Гради, Смерчі ....де? Якщо не відбити, знищити аеродром сядуть тисячі?!Хто командує захистом...?
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24.02.2022 20:54 Відповісти
Сопротивления практически нет. Санкций нет. Это все договорняк.
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24.02.2022 21:00 Відповісти
Березовец 🔥Гостомель отбит ВСУ. Только что. Вражеский десант уничтожен. План захватить ВПП для приема десанта из России провалился.
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24.02.2022 20:39 Відповісти
ссылку плиз дай
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24.02.2022 20:40 Відповісти
Телеграм Тараса Березовца https://t.me/berezoview/10749
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24.02.2022 20:45 Відповісти
По УкрТВ сказали совсем другое.
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24.02.2022 21:06 Відповісти
Збройні сили України відбили міжнародний аеропорт ДП "Антонов" у Гостомелі, що менш ніж у 10 км від Києва.

Про це у Фейсбуці повідомив позаштатний радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає Укрінформ.

"В Гостомель відбитий ЗСУ. Десант знищений", - зазначив він.

Оновлюється…
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24.02.2022 21:15 Відповісти
Різне пишуть. Кому вірить не ясно.
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24.02.2022 20:41 Відповісти
*** ну если правда то респект нашим, красавці
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24.02.2022 20:41 Відповісти
Где ты это прочитал?
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24.02.2022 20:44 Відповісти
Телеграм Тараса Березовца https://t.me/berezoview/10749
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24.02.2022 20:46 Відповісти
Березовець іноді видає бажане за дійсне
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24.02.2022 20:50 Відповісти
А мої ірпінські родичі кажуть, що хвилин десять вже як в Гостомелі не стріляють.
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24.02.2022 20:57 Відповісти
Це чудова новина
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24.02.2022 21:00 Відповісти
.
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24.02.2022 20:39 Відповісти
та розхерачте полосу, і там де ця шваль закріпилась,що нема мінометів, арти, градів і т.д.,я в шоці,це виглядає як якась здача, п-ць.
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24.02.2022 20:40 Відповісти
Та хоч бетонні болки поперек трактором затянти щоб ІЛ-76 не сіли.
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24.02.2022 21:03 Відповісти
наоборот,пусть садятся,и Джавелинами все сжечь..
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24.02.2022 21:30 Відповісти
Арестович каже, що там вже м'ясо, не батальон).
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24.02.2022 20:41 Відповісти
Ті 18 псковських транспортників напевно і збираються сісти у Гостомелі. Якщо це допустити - вся ця мерзота піде на Київ. Тому якщо не вдається повернути контроль над аеропортом - його треба знищити разом з ворогом. "Точка У" саме для цього і створена.
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24.02.2022 20:41 Відповісти
десанту не потрібен аеродром, у них парашути.
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24.02.2022 20:53 Відповісти
Підорасам потрібні пляшки й фонтани.
Якщо довбойоби зебільні здадуть, будемо їбати громадянським опором.
А зебілів будемо вбивати разом з кацапнею.
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24.02.2022 21:01 Відповісти
не накидай на вентилятор, всі зараз злі.
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24.02.2022 21:10 Відповісти
У ІЛ-76 також і танки перевозять.
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24.02.2022 21:08 Відповісти
лететь в зону действия С-300 на ИЛ76 может только самоубийца
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24.02.2022 21:04 Відповісти
Так для цього і створюють спочатку плацдарм на землі. Літак дуже вразливий при посадці та злеті.
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24.02.2022 21:12 Відповісти
а в полете он что, превращается в Дункана Маклауда? С-300 недешевая система и создавалась для уничтожения как раз транспортников и самолетов ДРЛО
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24.02.2022 21:36 Відповісти
Дай Бог
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24.02.2022 20:43 Відповісти
Я думаю наші військові знають що робити. Інакше це виглядає як потурання ворогу.
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24.02.2022 20:43 Відповісти
некто Старський написал:"Гвардійці справжні воїни"- так это пацаны из нацгвардии, охранявшие аэропорт, полдня валили московитский десант? у них же только стрелоковое, так действительно красавцы!
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24.02.2022 20:43 Відповісти
Плюс там строковики
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24.02.2022 20:48 Відповісти
Да ты чо, в спам, гнида руцкая))
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24.02.2022 20:52 Відповісти
Зачем вы так. Вроде писал человек, который участвовал в защите аэропорта, что особо среди них отличились именно срочники.
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24.02.2022 22:15 Відповісти
Та схоже, що поварів і писарів підняли. А наша тероборона київська мабуть тільки патрони розконсервовує. Ну 2014 рік дубль два.
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24.02.2022 21:08 Відповісти
ну что, отбили, нет??!
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24.02.2022 20:44 Відповісти
Сомневаюсь
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24.02.2022 20:45 Відповісти
Слухи идут что возле лавины уже стреляют .
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24.02.2022 20:48 Відповісти
Чому Гостомель захопили?
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24.02.2022 20:45 Відповісти
так де вони взялись
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24.02.2022 20:47 Відповісти
в телеграме березовец подтвердил, по ходу отбили
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24.02.2022 20:49 Відповісти
Будем молиться ,за уничтожение русни , везде
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24.02.2022 20:50 Відповісти
счас аэропорт Гостомеля захвачен русскими, поэтому это просто история за день
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24.02.2022 20:52 Відповісти
Харьков около 3000 рашистов убито, 2 батальйона бросили технику и пешком убегают из Украины
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24.02.2022 20:54 Відповісти
Смешно... Но так и будет..
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24.02.2022 20:55 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:54 Відповісти
Історія нас не вчить,або ми не хочемо її вчити,наше ттх за 1000 років:жаба,хата скраю,на одну булаву 2гетьмани,але я вірю що Ми вже змінилися,після того як наш прапор буде над кремлем,треба забирати Кубань,вимагати Зелений клин,смерть ворогам.Давайте не будем писати,а всі підем до військомату.Україна вставай!
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24.02.2022 20:56 Відповісти
Десант жив только до подхода подкрепление. А его не будет. Трупаки, значит, все. Їбаш, браття, працюємо!
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24.02.2022 21:04 Відповісти
V Vv 00263b4fк
Як правило, з тих, хто готує площадку для основного десанту, і якщо їх "гостинно" зустрічають, ніхто живий не залишається.
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24.02.2022 21:46 Відповісти
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24.02.2022 21:16 Відповісти
Якщо це правда, то сльози радості
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24.02.2022 21:20 Відповісти
Гостомель: брехня, чутно постріли. Бій триває
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24.02.2022 21:22 Відповісти
Лажа
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24.02.2022 21:25 Відповісти
У кого сумніви, то зайдіть на сторінку у фейсбук Михайло Апостол і прочитайте.
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24.02.2022 22:24 Відповісти
А куда дЕрьмак делся?!
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Еще гупает..добивают остатки дрг..
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24.02.2022 21:25 Відповісти
Лопатами !?
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24.02.2022 21:33 Відповісти
Героям - слава! А тим, хто тринькав гроші на Велике крадівництво, замість украпляти оборону - ганьба
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24.02.2022 21:45 Відповісти
Давайте перейменуємо Москву у Менге-Тімур-град. У 1272 році золотоординський хан Менге-Тімур дозволив місцевому князю побудувати для себе резиденцію і назвати її Москва (у перекладі "брудна вода").
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Это была не шутка? - "У нас закінчились ПЗРК і БК для З/У" - В Украине много таких аэропортов, как Гостомель? У нас в стране не нашлось для его обороны несколько десятков Стингеров?

Или что-то не так с нашей властью?
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Гостомель наш!!! Окупанти знищені!
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24.02.2022 22:49 Відповісти
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