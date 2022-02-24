В аеропорту Гостомеля до батальйону росіян, більше ніж взвод окупантів знищено, - пресофіцер бригади НГУ Старський
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Пресофіцер бригади НГУ Харитін Старський опублікував інформацію щодо ситуації на аеродромі Гостомелю.
Як інформу Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Старський написав: "Нелегкий день. У Гостомелі на цю мить перебуває до одного батальйону адічалих (прилетіла штурмова авіація, також 34 гелікоптери, з них ми точно збили три, за іншими даними п'ять). Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчились ПЗРК і БК для З/У. Наша арта і винищувачі відутюжили базу і взльотку, працювали по рос десанту. Протидіяти "сушкам" і "алігаторам" стрілковухою було не реально. На цю мить ударна міць бригади стримує ворога в іншому місці, тому по вертольотах відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські строковики з батальйону забезпечення. Недаремно підготували їх у кращих традиціях Гостомеля. За моїми підрахунками, в ході бою знищили більше взводу росіян. Гвардійці справжні воїни, всі люто сьогодні повоювали і битимуться до перемоги без зволікань. Гостомель обов'язково відвоюємо!"
Будь ласка, зачекайте...
Не можу зрозуміти . На Херсонщині у степах серед відкритого неба кацапи і теж нічого.
Про це у Фейсбуці повідомив позаштатний радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає Укрінформ.
"В Гостомель відбитий ЗСУ. Десант знищений", - зазначив він.
Оновлюється…
Якщо довбойоби зебільні здадуть, будемо їбати громадянським опором.
А зебілів будемо вбивати разом з кацапнею.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Як правило, з тих, хто готує площадку для основного десанту, і якщо їх "гостинно" зустрічають, ніхто живий не залишається.
Или что-то не так с нашей властью?