"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", - США розглядають варіант кібератак проти Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президенту США Джо Байдену було представлено список варіантів для здійснення масових кібератак, покликаних порушити здатність Росії підтримувати військові операції в Україні.
Про це пише NBC News з посиланням на чотирьох осіб, що знайомі з обговоренням, повідомляє Цензор.НЕТ.
Двоє співробітників американської розвідки, один представник західної розвідки та ще одна особа, проінформована з цього приводу, кажуть, що остаточних рішень не було прийнято, але вони кажуть, що американська розвідка та військові кібер-воїни пропонують використовувати американську кіберзброю в масштабах, про яку ніколи раніше не думали.
Серед варіантів: порушення інтернет-з'єднання по всій Росії, відключення електроенергії та втручання в залізничні стрілки, щоб перешкодити можливості Росії поповнити свої сили, розповіли співрозмовники.
"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", — сказав один із людей, проінформований про це.
Раніше проведення кібератак як засіб протидії Росії вже називали в Держдепі США
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