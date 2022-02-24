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Новини Війна в Україні
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війна (56365) санкції (6841) США (14465) кібератака (136)

"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", - США розглядають варіант кібератак проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президенту США Джо Байдену було представлено список варіантів для здійснення масових кібератак, покликаних порушити здатність Росії підтримувати військові операції в Україні.

Про це пише NBC News з посиланням на чотирьох осіб, що  знайомі з обговоренням, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двоє співробітників американської розвідки, один представник західної розвідки та ще одна особа, проінформована з цього приводу, кажуть, що остаточних рішень не було прийнято, але вони кажуть, що американська розвідка та військові кібер-воїни пропонують використовувати американську кіберзброю в масштабах, про яку ніколи раніше не думали.

Серед варіантів: порушення інтернет-з'єднання по всій Росії, відключення електроенергії та втручання в залізничні стрілки, щоб перешкодити можливості Росії поповнити свої сили, розповіли співрозмовники.

"Ви можете зробити все: від уповільнення руху потягів до того, щоб вони впали з рейок", — сказав один із людей, проінформований про це.

Раніше проведення кібератак як засіб протидії Росії вже називали в Держдепі США
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Топ коментарі
+21
для приборкання вбивць усі засоби згодяться
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24.02.2022 20:55
+17
це булоб *******
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24.02.2022 20:56
+13
Меньше говорили бы больше делали
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24.02.2022 20:56
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для приборкання вбивць усі засоби згодяться
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24.02.2022 20:55 Відповісти
це булоб *******
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24.02.2022 20:56 Відповісти
Нууу..... Як що це потратило до СМІ, то навряд будуть застосовувати.
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24.02.2022 20:56 Відповісти
Можливо, навпаки: спочатку анонсувати, а потім ушкварити.
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24.02.2022 20:59 Відповісти
ну рашу не останавливает то что про каждый их шаг знают абсолютно все
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24.02.2022 21:30 Відповісти
Меньше говорили бы больше делали
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24.02.2022 20:56 Відповісти
Добра справа! Починайте!
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24.02.2022 20:57 Відповісти
Так зробіть, дійсно допоможете Україні.
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24.02.2022 20:57 Відповісти
он уже открытым текстом говорить пример того что можно сделать
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24.02.2022 20:58 Відповісти
АЛЕ. Нічого цього зроблено НЕ БУДЕ.
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24.02.2022 21:00 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:02 Відповісти
Треба давати виродків по всіх фронтах!
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24.02.2022 21:03 Відповісти
Уже санкции начались. Кока-кола закрывает заводы в Украине. Типа что бы жажду оккупанты не утоляли. Шутка. Они сказали что у них очень большой рынок сбыта в параше и поэтому не хотят ссорится с кацапстаном.Вот такие санкционеры. Через пару дней узнаем и о других подобных.
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24.02.2022 21:03 Відповісти
ну то робіть ,а не трипайтесь як тряпки чи вокзальні простітутки!
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24.02.2022 21:04 Відповісти
Це надасть кацапам ще більш по звірячі воювати про «НАТО» України , у них там чай з печивом по розкладу ? Годинна обідня перерва у партнерів ?
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24.02.2022 21:05 Відповісти
Що робити?
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24.02.2022 21:08 Відповісти
Їбаште, хунта дає добро
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24.02.2022 21:17 Відповісти
Так що робити треба?
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24.02.2022 21:25 Відповісти
Тихенько знайти бункер уйла і буде миру мир
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24.02.2022 21:46 Відповісти
ну робіть вже щось, а не просто розповідайте!
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24.02.2022 21:48 Відповісти
 
 