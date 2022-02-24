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Ситуація на 20-00 на Донецькому та Луганському напрямках напружена, але контрольована, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація на 20-00 на Донецькому та Луганському напрямках напружена, але контрольована, - штаб ООС

Станом на 20:00 ситуація у Донецькому та Луганському оперативних районах напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессцентр ООС. 

У зведенні відзначається: "Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.

Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районі н.п. Пищевик йдуть запеклі бої: війська РФ намагаються прорвати оборону, застосувавши 16 танків, три вже знищено, - штаб ООС

На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя було знищено два ворожих танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2.

В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів та Піщевик.

Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках. Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Слава ЗСУ! Україна-понад усе !!!
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24.02.2022 21:07
+12
Дай Бог!!!!
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24.02.2022 21:13
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Слава ЗСУ! Україна-понад усе !!!
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24.02.2022 21:07 Відповісти
Главное не останавливаться и продолжать.А то еще 8 лет будем под обстрелами.
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24.02.2022 21:07 Відповісти
ТРИМАЙТЕСЬ СПРАВЖНІ ВОЇНИ...
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24.02.2022 21:10 Відповісти
Сейчас немного напрягает, где 18 илов?
Где есть информация?
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24.02.2022 21:10 Відповісти
Летают кругами
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24.02.2022 21:14 Відповісти
в смысле летают кругами? так ихъ сбить значит не составляет труда,где буки?стингеры?
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24.02.2022 21:19 Відповісти
БелінгКет не військовий радар. Могли й помилитися...
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24.02.2022 21:19 Відповісти
Чекаєте? Не хвилюйтеся, всі будуть приземлені. Не факт, що в Гостомель - можливо на полях. Але літати більше не будуть. Факт.
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24.02.2022 21:59 Відповісти
Чекаю, шо будуть приземлени, вы не ведитесь на кацапске призвище..
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24.02.2022 22:11 Відповісти
Приземлені - не обов'язково поаджені. І не обов' яхково цілі і не ушкоджені.
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24.02.2022 22:33 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:11 Відповісти
Дай Бог!!!!
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24.02.2022 21:13 Відповісти
Звідки інфа, що відбили?
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24.02.2022 21:15 Відповісти
Уже много источников.
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24.02.2022 21:16 Відповісти
на сайте ТСН видел такую инфу
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24.02.2022 21:18 Відповісти
написал Арестович, но уже удалил пост - информация не подтвердилась
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24.02.2022 21:19 Відповісти
Но он уточнил, что ещё идёт бой.
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24.02.2022 21:28 Відповісти
А мешки хоть при них? Можно красиво запаковать..
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24.02.2022 21:21 Відповісти
скот на убой пригнали, "десант" *****
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24.02.2022 21:55 Відповісти
Десь біля роти. Але треба розуміти, що це - їхня еліта. Такий підрозділ вони вже не відновлять. Амінь.
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24.02.2022 22:02 Відповісти
а що там з півднем?
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24.02.2022 21:14 Відповісти
Думаю наступление орков ЛУГАНДона не более, чем отвлекающий маневр для сковывания наиболее боеспособных частей.
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24.02.2022 21:19 Відповісти
Похоже на то. Изображали марлезонский балет с границами для дебилов.
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24.02.2022 21:24 Відповісти
На південному напрямку що? Дуже болить Херсон. По ньому повна тиша.
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24.02.2022 21:22 Відповісти
Херсон здали ..(
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24.02.2022 21:56 Відповісти
Так Гостомель наш или нет? Это очень важно
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24.02.2022 21:23 Відповісти
https://t.me/s/nexta_live
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24.02.2022 21:29 Відповісти
ні
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24.02.2022 21:39 Відповісти
Вчимо історію,перш за все ВРУ,ОП,президент і тоді все буде УКРАЇНА
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24.02.2022 21:43 Відповісти
Крупные города Латвии готовы принять беженцев из Украины

druzia, jesli vam nado pomochj, to nestesnaites, izpolzuite
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24.02.2022 21:50 Відповісти
Rimi и Maxima прекращают продажу российской продукции в странах Балтии
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24.02.2022 21:51 Відповісти
Izvinite rashka s zaglavnoi, no eto kopi paste, hotja udalju i popravlju
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24.02.2022 21:58 Відповісти
Vot tut praviljno
Латвия отзывает своего посла из paссeиa, а также прекращает выдачу виз гражданам pосoсии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
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24.02.2022 21:59 Відповісти
Противник отступил под натиском украинских защитников.

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.

Замминистра добавила, что каждый минус врага - наш плюс.
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24.02.2022 21:50 Відповісти
Rusnja skoro poimjot, chto im nikogda, nikogda ne podchenitj sebe Ukrainu i ukraincov - mi krasavci hlopci, smhalite rusnju.
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24.02.2022 21:53 Відповісти
oi hotel pisatj "vi hlopci krasavci" a napisal mi ...., mozhet nam tozhe uzhe namecheno nachinatj palitj vatu.
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24.02.2022 21:56 Відповісти
🔥под воронежем упал кацапский военный говнолет. Судя по видео, оказался тяжелее воздуха))
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24.02.2022 21:53 Відповісти
Bivshij prezident zajavil tak, no eto ne imu reshatj, jesli dripnitsia, to budet mnogo dohloi vati i ne toljko v Ukraine:

Затлерс: русские Латвии к войне не причастны, нельзя допустить агрессию против них
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24.02.2022 21:55 Відповісти
Есть у меня ощущение, что Донецкое и Луганское направление - это отвлекающий маневр. Максимально отвлечь серьезное скопление украинских войск
И тем временем зайти в тыл с двух направлений.
Если это так и если это у них получится - то это будет не просто котёл, это будет адское котлище.
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24.02.2022 22:02 Відповісти
Те, що половину Херсонської області москалі захопили - схоже, всім до сраки. Новини тільки про Донеччину, та Київ
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24.02.2022 22:05 Відповісти
В Турции по ТВ уже 2 часа талдычат про опасность Мариуполю.
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24.02.2022 22:07 Відповісти
А представляете, какой был бы отпор, если бы все эти 2.5 года Президентом был Порошенко!!!!!!!

Впрочем, уверена, ***** бы и не напало.

А сейчас даже не представляю, что делается на самом деле, когда при власти зе*****, подоляк, арестовича притащили опять что-то озвучивать - уже начал врать как всегда! Вся зеленая банда, вывезшая своих личинок сейчас напринимает законов....Они то уже свою никчемную жизненку обеспечили. Уверена, все эти выступления никифоровых, верещучек, шмыгалей - замыливание глаз. На самом деле они делают свою прямую работу, как и все эти 2.5 года - сдают Украину *****, прикрываясь правильными словами.
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24.02.2022 22:05 Відповісти
Вопросительные знаки в Вашем посте лишние!
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24.02.2022 22:08 Відповісти
С какого сайта вы вставляете фотки? Спасибо!
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24.02.2022 22:09 Відповісти
 
 