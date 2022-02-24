Ситуація на 20-00 на Донецькому та Луганському напрямках напружена, але контрольована, - штаб ООС
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Станом на 20:00 ситуація у Донецькому та Луганському оперативних районах напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє прессцентр ООС.
У зведенні відзначається: "Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.
Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.
На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя було знищено два ворожих танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2.
В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки.
На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівке, Павлопів та Піщевик.
Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках. Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору".
Будь ласка, зачекайте...
Где есть информация?
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
druzia, jesli vam nado pomochj, to nestesnaites, izpolzuite
Латвия отзывает своего посла из paссeиa, а также прекращает выдачу виз гражданам pосoсии, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.
Замминистра добавила, что каждый минус врага - наш плюс.
Затлерс: русские Латвии к войне не причастны, нельзя допустить агрессию против них
И тем временем зайти в тыл с двух направлений.
Если это так и если это у них получится - то это будет не просто котёл, это будет адское котлище.
Впрочем, уверена, ***** бы и не напало.
А сейчас даже не представляю, что делается на самом деле, когда при власти зе*****, подоляк, арестовича притащили опять что-то озвучивать - уже начал врать как всегда! Вся зеленая банда, вывезшая своих личинок сейчас напринимает законов....Они то уже свою никчемную жизненку обеспечили. Уверена, все эти выступления никифоровых, верещучек, шмыгалей - замыливание глаз. На самом деле они делают свою прямую работу, как и все эти 2.5 года - сдают Украину *****, прикрываясь правильными словами.