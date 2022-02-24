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Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше

Замість потрібних 120 фур для потреб Збройних сил України, які сьогодні розшукували волонтери, аби перевозити допомогу з-за кордону, за 4 години знайшли понад 300.

Про це повідомляє заступниця голови правління у Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.

"Україна непереможна. За кілька годин більше 200 контактів і підозрюю 300-400 машин напоготові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, волонтери розшукували великі вантажні машини, які б могли курсувати через кордон перевозити технічну допомогу від партнерів.

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Топ коментарі
+22
УСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНІСТЬ...
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24.02.2022 21:19
+19
Молодцi!
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24.02.2022 21:17
+12
В спам.
Счас не до внутренних разборок!!!!!
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24.02.2022 21:23
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Молодцi!
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24.02.2022 21:17 Відповісти
УСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНІСТЬ...
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24.02.2022 21:19 Відповісти
там була хоч одна фура подонків 95 квартала?
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24.02.2022 21:20 Відповісти
В спам.
Счас не до внутренних разборок!!!!!
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24.02.2022 21:23 Відповісти
ты, аб чём?...
фура от этих трутней была или не в курсе, спамер?
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24.02.2022 21:27 Відповісти
Українці доводять що вони згуртовані.
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24.02.2022 21:20 Відповісти
Дякувати волонтерам.
А ось що РПЦ в Україні каже:
https://hvylya.net/news/247829-mitropolit-upc-mp-obratilsya-k-putinu-i-podderzhal-vsu
Може одумались?
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24.02.2022 21:23 Відповісти
Онуфрій сьогодні теж молодець. Дуже здивував.
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24.02.2022 21:26 Відповісти
А якби ще перейшов із РПЦ в Україні в ПЦУ разом із священниками - був би молодець двічі. І здивував би теж двічі.
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24.02.2022 22:07 Відповісти
у попов, какие бы они не были ватные, прежде всего развита чуйка "горения п*ердака"..
они понимают - что выступи они сейчас против Украины - то завтра потеряют всю паству..

ну, процентов 90% точно.. остальные неизлечимы априори
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24.02.2022 21:32 Відповісти
Дай, Боже, щоб скоріше приїхала потрібна допомога. Респект волонтерам і простим українцям, які в найтяжчі часи для країни роблять набагато більше, ніж наші чинуші.
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 21:36 Відповісти
Пропоную у першому куплеті замінити одну букву:

Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С рашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

а далі по тексту...
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24.02.2022 21:52 Відповісти
Нехай Рабинович співає.
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24.02.2022 22:36 Відповісти
 
 