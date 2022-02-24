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Волонтери розшукували 120 фур для ЗСУ. За лічені години знайшлося втроє більше
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Замість потрібних 120 фур для потреб Збройних сил України, які сьогодні розшукували волонтери, аби перевозити допомогу з-за кордону, за 4 години знайшли понад 300.
Про це повідомляє заступниця голови правління у Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова, передає Цензор.НЕТ.
"Україна непереможна. За кілька годин більше 200 контактів і підозрюю 300-400 машин напоготові", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, волонтери розшукували великі вантажні машини, які б могли курсувати через кордон перевозити технічну допомогу від партнерів.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 21:19
+19 Aleksandr Kreng
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+12 Dron
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Будь ласка, зачекайте...
Счас не до внутренних разборок!!!!!
фура от этих трутней была или не в курсе, спамер?
А ось що РПЦ в Україні каже:
https://hvylya.net/news/247829-mitropolit-upc-mp-obratilsya-k-putinu-i-podderzhal-vsu
Може одумались?
они понимают - что выступи они сейчас против Украины - то завтра потеряют всю паству..
ну, процентов 90% точно.. остальные неизлечимы априори
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С рашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
а далі по тексту...