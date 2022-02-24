Західні партнери мають сприяти закриттю неба над Україною, щоб зупинити російську агресію, - радник голови ОП

Україна закликає західних партнерів сприяти закриттю неба над нашою країною, щоб зупинити повномасштабну агресію Російської Федерації.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Це стосується наших партнерів із західних країн. Якщо ми хочемо зупинити потужну повномасштабну експансію Російської Федерації, яка може призвести до багатотисячних жертв, треба закрити небо над Україною. Це ключове", – наголосив він.

Також, за словами радника керівника Офісу Глави держави, необхідно перекрити фінансові потоки, якими сьогодні користується Росія.

Михайло Подоляк зазначив, що Президент України Володимир Зеленський зараз опікується тим, щоб була створена міжнародна коаліція за мир.

Він повідомив, що Глава держави підписав указ про створення військових адміністрацій у всіх регіонах України на базі наявних районних державних адміністрацій.

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