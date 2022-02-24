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НАТО (5130) Подоляк Михайло (296)

Західні партнери мають сприяти закриттю неба над Україною, щоб зупинити російську агресію, - радник голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Західні партнери мають сприяти закриттю неба над Україною, щоб зупинити російську агресію, - радник голови ОП

Україна закликає західних партнерів сприяти закриттю неба над нашою країною, щоб зупинити повномасштабну агресію Російської Федерації.

 Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Це стосується наших партнерів із західних країн. Якщо ми хочемо зупинити потужну повномасштабну експансію Російської Федерації, яка може призвести до багатотисячних жертв, треба закрити небо над Україною. Це ключове", – наголосив він.

Також, за словами радника керівника Офісу Глави держави, необхідно перекрити фінансові потоки, якими сьогодні користується Росія.

Михайло Подоляк зазначив, що Президент України Володимир Зеленський зараз опікується тим, щоб була створена міжнародна коаліція за мир.

Він повідомив, що Глава держави підписав указ про створення військових адміністрацій у всіх регіонах України на базі наявних районних державних адміністрацій.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
медведчуки, шуфричі, рабіновичі, бужанскі, дубінскі, киви, партнови, татарови, єрмаки, .....,.... вже арештовані?!

гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 21:47
+4
Это не тот подоляк, который 3 месяца хором с русней визжал про дезинформацию западных СМИ?
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24.02.2022 21:54
+3
"Володимир Зеленський зараз опікується тим, щоб була створена міжнародна коаліція за мир."(с) - а денег на пво он найти не хочет, или не помнит куда дел?
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24.02.2022 21:50
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медведчуки, шуфричі, рабіновичі, бужанскі, дубінскі, киви, партнови, татарови, єрмаки, .....,.... вже арештовані?!

гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 21:47 Відповісти
их нужно убивать
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24.02.2022 21:52 Відповісти
Вони всі з*балися в Європу. Треба ловити там.
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24.02.2022 21:56 Відповісти
Несподівано УПЦ МП підтримало українське Військо. Було звернення московського митрополита Володимира.
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24.02.2022 21:56 Відповісти
Сприяти мають-але чи будуть???
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24.02.2022 21:49 Відповісти
Вони , ****, оглохли !!! Боже, бережи Україну !
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24.02.2022 21:49 Відповісти
"Володимир Зеленський зараз опікується тим, щоб була створена міжнародна коаліція за мир."(с) - а денег на пво он найти не хочет, или не помнит куда дел?
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24.02.2022 21:50 Відповісти
Чей "наш"? Если кацап, то там вас и закопают
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24.02.2022 21:53 Відповісти
зараз вас перешмалять під Києвом і Харковом і підем на Крим.

До адміна: IP цього англічаніна? може варто повідомити наших друзів британців про це джерело?
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Скорее всего vpn, я могу хоть с Японии зайти
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24.02.2022 22:16 Відповісти
Кацо, нащо тобі він?
Щоб і там свинарник зробить?
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24.02.2022 21:54 Відповісти
Это не тот подоляк, который 3 месяца хором с русней визжал про дезинформацию западных СМИ?
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24.02.2022 21:54 Відповісти
А де це Єрмак дівся? Здриснув?
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24.02.2022 21:59 Відповісти
триколор свiй прае...
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:03 Відповісти
 
 