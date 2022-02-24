Командування ООС: Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога повсюди, де б він не знаходився

Командування Операції об’єднаних сил закликає українців чинити запеклий опір ворогу.

Відповідний заклик опублікований на сторінці командування ООС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його дослівно.

Бойові побратими!

Командування Об’єднаних сил звертається до всіх патріотів, кому не байдужа доля нашої України. Тільки разом ми зможемо врятувати нашу державу від підступного російського агресора. І сьогоднішній день, доказ усьому світові, як потрібно боронити свою Україну!

У подальшому нам спільно потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами, щоб ворог почувався як у пеклі.

Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога, повсюди, де б він не знаходився. Кожен знищений окупант, кожна знищена одиниця ворожої техніки - це крок до нашої Перемоги.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!