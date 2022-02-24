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Командування ООС: Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога повсюди, де б він не знаходився

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування ООС: Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога повсюди, де б він не знаходився

Командування Операції об’єднаних сил закликає українців чинити запеклий опір ворогу.

Відповідний заклик опублікований на сторінці командування ООС у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо його дослівно.

Бойові побратими!

Командування Об’єднаних сил звертається до всіх патріотів, кому не байдужа доля нашої України. Тільки разом ми зможемо врятувати нашу державу від підступного російського агресора. І сьогоднішній день, доказ усьому світові, як потрібно боронити свою Україну!

У подальшому нам спільно потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами, щоб ворог почувався як у пеклі.

Підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога, повсюди, де б він не знаходився. Кожен знищений окупант, кожна знищена одиниця ворожої техніки - це крок до нашої Перемоги.

Слава Україні!

Разом до Перемоги!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
ЗСУ-ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА...
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24.02.2022 22:02
+31
Ребята! Оккупанты уязвимые! Вся их надежда только на то, что мы такие же покорные как их кацапское стадо, что мы испугаемся, когда они зайдут в город, что мы не будем огрызаться. Запомните! Они приходят в города, которых они абсолютно не знают. Они слепые котята. Та даже пара местных охотников с двустволками может их заставить обосраться. Особенно, ночью. Особенно, в первые дни, когда они ещё не успели закрепиться. Все люди должны включаться. Швырять в них даже камни, коктейли Молотова. Вы же знаете, как это все делать!
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24.02.2022 22:08
+29
говорят наши парни герои на острове Змеином перестали выходить на связь... кацапы два крейсера подняли против них потому что не могли выбить из острова. Слава Героям! 300 спартанцев по украински!
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24.02.2022 22:11
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Чем????????
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24.02.2022 22:02 Відповісти
коли обирали зе, в мене було питання ЧЕМ ??? вони думають.
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24.02.2022 22:05 Відповісти
при чому тут зе, при порошенку також була б війна, тоді б всі писали чим думали ті що його обрали.
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24.02.2022 22:09 Відповісти
ДЕ ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ???????
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Ми були би значно сильніші і не відомо чи кацапня поперла би.
В Петі армія була в пріоритеті.
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24.02.2022 22:18 Відповісти
когда стране нужен был сторожевой пес выбрали болонку.. но сейчас не время розни .. какой есть
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24.02.2022 22:21 Відповісти
Але що робити ???
Сил не вистачає.
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24.02.2022 22:32 Відповісти
Та хоч цеглиною
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24.02.2022 22:05 Відповісти
ЗСУ-ЦЕ ВСЯ УКРАЇНА...
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24.02.2022 22:02 Відповісти
У нас даже менты все попрятались - какой строй? Где он?
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24.02.2022 22:03 Відповісти
И где у вас ?
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24.02.2022 22:04 Відповісти
На самом юге Херсонской обл.
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 22:03 Відповісти
медведчуки, шуфричі, рабіновичі, бужанскі, дубінскі, киви, партнови, татарови, єрмаки, .....,.... вже арештовані?!

гундяєвське кривослав`я.....заборонене??
ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 22:03 Відповісти
пойди подмойся раз так
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24.02.2022 23:28 Відповісти
Я ничего не понимаю в бутылках с зажигательной смесью , но на Майдане они помогли хорошо
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24.02.2022 22:03 Відповісти
Стільки підарасів кацапських налізло сіяти паніку.
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Нормально...
Яка в нас готовність..
Чотири місяці нам розповідали, що американці сіють паніку і от.
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24.02.2022 22:04 Відповісти
Слава нації , смерть москалям
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24.02.2022 22:05 Відповісти
Необхідно чіткий алгоритм. Конкретно покроково.
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24.02.2022 22:06 Відповісти
На самом юге Херсонской обл.
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24.02.2022 22:06 Відповісти
А депутатские сыновья уже в строю ? Сын Ахметова к примеру ?
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Ребята! Оккупанты уязвимые! Вся их надежда только на то, что мы такие же покорные как их кацапское стадо, что мы испугаемся, когда они зайдут в город, что мы не будем огрызаться. Запомните! Они приходят в города, которых они абсолютно не знают. Они слепые котята. Та даже пара местных охотников с двустволками может их заставить обосраться. Особенно, ночью. Особенно, в первые дни, когда они ещё не успели закрепиться. Все люди должны включаться. Швырять в них даже камни, коктейли Молотова. Вы же знаете, как это все делать!
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24.02.2022 22:08 Відповісти
говорят наши парни герои на острове Змеином перестали выходить на связь... кацапы два крейсера подняли против них потому что не могли выбить из острова. Слава Героям! 300 спартанцев по украински!
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24.02.2022 22:11 Відповісти
Бедные хлопцы...они там были совершенно одни в окружении.
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24.02.2022 22:18 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:12 Відповісти
Бий рашиську наволоч ,мордер повинен зникнути .
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24.02.2022 22:14 Відповісти
Только не путайте русский и российский.Я раньше тоже русским считался,так что,пойти повеситься?
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24.02.2022 22:19 Відповісти
Раньше надо было вешаться, когда русским считался. Теперь - все, шанс упущен...
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Сьогодні в кожного, хто звинувачував Турчинова в здачі Криму, та жителів Донбасу, які не зупинили російські танки, є можливість продемонструвати як потрібно зупиняти армію пуйла.
Тільки потрібно піднятись із власного дивану.
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24.02.2022 22:27 Відповісти
ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!!
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25.02.2022 00:20 Відповісти
Я бы с радостью, но я сам нахожусь в такой ситуации как сейчас Украина уже много лет.
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24.02.2022 22:33 Відповісти
РАВНОДУШИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СРЕДИ НАС! ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!!!
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25.02.2022 00:18 Відповісти
Куди звертатися? Залиште контакти.
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24.02.2022 23:01 Відповісти
ВОЕНКОМАТЫ!!!
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25.02.2022 00:17 Відповісти
МУЖЧИНЫ, МУЖИКИ, ПАРНИ!!! НЕ БЕГИТЕ! ИДИТЕ В ВОЕНКОМАТЫ, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В ТЕРОБОРОНУ, БЕРИТЕ ОРУЖИЕ В РУКИ, ДАЕМ ОТПОР КРЕМЛЕВСКОЙ ВЕРХУШКЕ КАК ИЗРАИЛЬТЯНЕ АРАБАМ!!! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! ЧИТАЕТЕ ПРИТЧУ О ЛЬВЕ И ТРЕХ БЫКАХ!!! ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СИЛА И БОГ С НАМИ! ПОРОЗНЬ МЫ ПРОИГРАЕМ, ПОТЕРЯЕМ СВОИ СЕМЬИ, РОДНЫХ, ЖИЗНИ, УКРАИНУ!!!
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25.02.2022 00:16 Відповісти
Украинские воины! Испортите настроение фашисткому генералу Конашенкову и его фюреру! Слава героям Украины! Все демократические страны - за вас!
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25.02.2022 00:29 Відповісти
Денацификатор Путлер посылал убийц с "новичком" оппозиционеру Навальному. Подонки из Госдумы, надеются на лёгкую добычу , на быстрый и малокровный захват независимой Украины! Так пусть их подлые и трусливые планы - не сбудуться! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 00:33 Відповісти
 
 