США розглядають постачання нового захисного озброєння Україні, - Кулеба провів переговори з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбв МЗС.

"Глави української та американської дипломатій обмінялися оцінками розвитку безпекової ситуації на тлі вторгнення російських військ до України.

Ентоні Блінкен високо оцінив дії Президента України Володмира Зеленського, Збройних Сил України, всіх силових структур національної оборони із відбиття російської атаки і захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Державний секретар поінформував Дмитра Кулебу про зміст нових санкцій, які США застосували проти Росії, аби змусити її до миру.

Секретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних спроможностей України", - відзначається у повідомлненні.

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