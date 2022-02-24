США розглядають постачання нового захисного озброєння Україні, - Кулеба провів переговори з Блінкеном
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбв МЗС.
"Глави української та американської дипломатій обмінялися оцінками розвитку безпекової ситуації на тлі вторгнення російських військ до України.
Ентоні Блінкен високо оцінив дії Президента України Володмира Зеленського, Збройних Сил України, всіх силових структур національної оборони із відбиття російської атаки і захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Державний секретар поінформував Дмитра Кулебу про зміст нових санкцій, які США застосували проти Росії, аби змусити її до миру.
Секретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних спроможностей України", - відзначається у повідомлненні.
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1 хв ·
- Вот теперь точно отбили.)
Аэропорт Гостомеля наш.
Российский десант уничтожен.
17 хв ·
Оперативна інформація станом на 21:00 щодо російського вторгнення
Станом на 21:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.
З дозволу ще одного «братського народа» з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому ЛУНІНЕЦЬ.
Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР.
Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі ГОСТОМЕЛЬ.
Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.
На підступах до ХЕРСОНА ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку МИКОЛАЇВ. Нанесено два ракетних удари по БУЯЛИК.
Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.
Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці ЧЕРНІГОВА.
На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРІЧНА, АРТЕМІВКА, КОТУЗІВКА, ХАРКІВ, ДЕРГАЧІ, ДОВЖИК, МУРАХА, ОХТИРКА, СУМИ.
Противник має вкрай низький моральний стан. Кр
асномовний приклад - оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.
Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії.
Зберігайте спокій! Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах!
Разом до Перемоги!
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Завтра уже переброска вооружения с Запада должна быть.