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США розглядають постачання нового захисного озброєння Україні, - Кулеба провів переговори з Блінкеном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США розглядають постачання нового захисного озброєння Україні, - Кулеба провів переговори з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбв МЗС. 

"Глави української та американської дипломатій обмінялися оцінками розвитку безпекової ситуації на тлі вторгнення російських військ до України.

Ентоні Блінкен високо оцінив дії Президента України Володмира Зеленського, Збройних Сил України, всіх силових структур національної оборони із відбиття російської атаки і захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Державний секретар поінформував Дмитра Кулебу про зміст нових санкцій, які США застосували проти Росії, аби змусити її до миру.

Секретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних спроможностей України", - відзначається у повідомлненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відносини України та НАТО - лише привід. Путін хоче відновити Російську імперію, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Олексій Арестович

1 хв ·



- Вот теперь точно отбили.)

Аэропорт Гостомеля наш.

Российский десант уничтожен.
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24.02.2022 22:10
+18
Це потрібно робити дуже дуже швидко...
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24.02.2022 22:06
+13
Може накінець ПВО нормальне підкине
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24.02.2022 22:06
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Це потрібно робити дуже дуже швидко...
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24.02.2022 22:06 Відповісти
Вона вже повинна литіти до нас...
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25.02.2022 00:20 Відповісти
Розглядайте, ага, часу ж вдосталь...
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24.02.2022 22:06 Відповісти
макак фотошопом наклонували))
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Штурм чего? Унитазов? Ой...очков
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24.02.2022 22:09 Відповісти
В чеченскую башку (тем более предателей чеченского народа) пуля влетает одинаково, проверено.
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Може накінець ПВО нормальне підкине
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24.02.2022 22:06 Відповісти
​Бахнуло шпалерний ринок вікна затремтіли
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24.02.2022 22:08 Відповісти
На Дорогожичах теж чутно.
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24.02.2022 22:17 Відповісти
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24.02.2022 22:08 Відповісти
Цинічно звучить зі сторони американців
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24.02.2022 22:09 Відповісти
Админы, алё!
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24.02.2022 22:11 Відповісти
Зараз вже треба спочатку постачати, а потім розглядати.
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24.02.2022 22:10 Відповісти
Олексій Арестович

1 хв ·



- Вот теперь точно отбили.)

Аэропорт Гостомеля наш.

Российский десант уничтожен.
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24.02.2022 22:10 Відповісти
теперь федябондарчук будет снимать "Седьмая рота",в "пскове" откроют памятникъ,а всем зажмуренным выдадут "мядаль"..
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Фарш доставити до кордону лукашляндії
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24.02.2022 22:44 Відповісти
Не тяните кота за хвост. Козломордые залижут раны и завтра опять полезут. ПВО нам нужно как видим.
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24.02.2022 22:10 Відповісти
Хлопці, нам будуть допомагати тим більше, чим буде більший наш супротив.
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24.02.2022 22:11 Відповісти
Щось "гарненьке" подарують
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24.02.2022 22:12 Відповісти
Сухопутні війська ЗС України

17 хв ·



Оперативна інформація станом на 21:00 щодо російського вторгнення

Станом на 21:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.
З дозволу ще одного «братського народа» з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому ЛУНІНЕЦЬ.

Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР.

Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі ГОСТОМЕЛЬ.
Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

На підступах до ХЕРСОНА ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку МИКОЛАЇВ. Нанесено два ракетних удари по БУЯЛИК.
Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.

Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці ЧЕРНІГОВА.
На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРІЧНА, АРТЕМІВКА, КОТУЗІВКА, ХАРКІВ, ДЕРГАЧІ, ДОВЖИК, МУРАХА, ОХТИРКА, СУМИ.
Противник має вкрай низький моральний стан. Кр
асномовний приклад - оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.

Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії.

Зберігайте спокій! Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах!

Разом до Перемоги!
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Когда рассмотрят, после окончания войны?
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24.02.2022 22:13 Відповісти
Долбанный маразматик бидон
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24.02.2022 22:15 Відповісти
розглядають, думають... довбойоби
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24.02.2022 22:18 Відповісти
розглядають ??? коли з України вичавлювали Будапештський меморандум про відмову від ЯЗ разом з Рашкой то робили це миттєво, а тепер вони розглядають... Була б в нас хоча б якась ЯЗ то не треба було б зараз нічого розглядати ... І війни не було б...
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24.02.2022 22:19 Відповісти
Круто. Представляю,какая будет плотность ПТРК и ПЗРК на квадратный километр Львовской области.
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24.02.2022 22:20 Відповісти
И незамедлительно следует это сделать . И уже ЗАВТРА .
Завтра уже переброска вооружения с Запада должна быть.
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24.02.2022 23:01 Відповісти
Predator бы не помешал в больших количествах.
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24.02.2022 23:17 Відповісти
 
 