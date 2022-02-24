Основною метою армії РФ є блокування Києва, створення сухопутного коридору в окупований Крим та Придністров'я, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО
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Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ станом на 20:00 24 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Генштаба ЗСУ.
"Станом на 20:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.
З дозволу ще одного "братського народа" з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому ЛУНІНЕЦЬ.
Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР.
Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі ГОСТОМЕЛЬ.
Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.
На підступах до ХЕРСОНА ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку МИКОЛАЇВ. Нанесено два ракетних удари по БУЯЛИК.
Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.
Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці ЧЕРНІГОВА.
На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРІЧНА, АРТЕМІВКА, КОТУЗІВКА, ХАРКІВ, ДЕРГАЧІ, ДОВЖИК, МУРАХА, ОХТИРКА, СУМИ.
Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.
Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Бросай оружие, выходи с поднятыми руками: 10 лет отработаешь на восстановление Украины - глядишь, и научишься чему полезному, по крайней мере - мыть руки перед едой и пользоваться теплым ватерклозетом!
Помни, кацап, если сам не сдашься - тебя отправят на удобрение!
Из задекларированной численности ВСУ в 250 000 чел.: 1. Какая укомплектованность была на 24.02.22? 60%? 70% 2. Из этих 250 тыс. сколько там было реальных комботантов? 100 000? 150 000? Понятно же, что при таком вторжении эти 100 000 размазали по всем направлениям тонким слоем. Вот тебе и результат.
Решает комплекс: и кол-во личного состава, и их профессионализм, и их мотивированность, и системы управления, и вооружение.
кацап, ты еще ен поняло?)
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..
читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..
читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.
ВЕСЬ мир увидел ваш идиотизм и выступил против расеи)
даже нанятые в рос.компании европейские чиновники и президент Чехии.
расейские фашисты будут разбиты, Украина - расею крестила, Украина расею отпоет и похоронит.
Я НЕ ПОНИМАЮ : почему в раше и Белоруси до сих пор не взрываются склады , не бомбятся города ?
Утрецом отгребёте....
Таке в державі робиться..
Если сирена - проснусь...
це ж відсіченя від моря! а фактично зашморг. бо без виходу до моря вся продукція України буде не конкурентноздатна, бо вагонами через Європу багато не навозишся. А в окупованих портах ворог заломить таку ціну що невигодно взагалі стане возити.
Одесу треба кров з носу тримати!
https://www.youtube.com/watch?v=QaE8EcNF7nU
Навіть слово таке не промовляйте вслух
Але тут деякі товарищи мене кидаться довбати
Ну ви розумієте...
Єднаймося
Тимчасово
Но после того,как в Раде этот представитель Расейского патриархата не встал почтить наших погибших героев,не верьте ему .
Хитрый змий
Тобто 2/3 кинуто в п*здоріз? Ефективність так собі... Як відомо, не кажи гоп - але попередній прогніз уже якось вимальовується...
Что уже все закончилось?
Слово уже пока неуместно
НАТО это повод расширять коридор двигающий в сторону России.