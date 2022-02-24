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Основною метою армії РФ є блокування Києва, створення сухопутного коридору в окупований Крим та Придністров'я, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Основною метою армії РФ є блокування Києва, створення сухопутного коридору в окупований Крим та Придністров'я, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ станом на 20:00 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Генштаба ЗСУ.

"Станом на 20:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках.

З дозволу ще одного "братського народа" з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому ЛУНІНЕЦЬ.

Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР.

Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі ГОСТОМЕЛЬ.

Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

На підступах до ХЕРСОНА ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку МИКОЛАЇВ. Нанесено два ракетних удари по БУЯЛИК.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.

Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці ЧЕРНІГОВА.

На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу ДОВЖАНКА, ДВОРІЧНА, АРТЕМІВКА, КОТУЗІВКА, ХАРКІВ, ДЕРГАЧІ, ДОВЖИК, МУРАХА, ОХТИРКА, СУМИ.

Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян.

Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Смерть фашистским-кацапским оккупантом!
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24.02.2022 22:27
+31
кацап, сдавайся! водки не будет - но хоть немного нормальной еды пожрешь!

Бросай оружие, выходи с поднятыми руками: 10 лет отработаешь на восстановление Украины - глядишь, и научишься чему полезному, по крайней мере - мыть руки перед едой и пользоваться теплым ватерклозетом!

Помни, кацап, если сам не сдашься - тебя отправят на удобрение!
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24.02.2022 22:32
+24
********** кинул смертников на все направления Украины, в главной попытке пробить коридор на Крымнаш в пророссийских регионах. Помните.
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24.02.2022 22:25
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Смерть фашистским-кацапским оккупантом!
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24.02.2022 22:27 Відповісти
***** пойди !
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24.02.2022 22:29 Відповісти
кацап, сдавайся! водки не будет - но хоть немного нормальной еды пожрешь!

Бросай оружие, выходи с поднятыми руками: 10 лет отработаешь на восстановление Украины - глядишь, и научишься чему полезному, по крайней мере - мыть руки перед едой и пользоваться теплым ватерклозетом!

Помни, кацап, если сам не сдашься - тебя отправят на удобрение!
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24.02.2022 22:32 Відповісти
Пшел нахер к своему *****.
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24.02.2022 22:36 Відповісти
Кацап, лучше сам удавись, а то твой недофюрер объявит мобилизацию, тебя призовут воевать в Украину, тут тебя наши бойцы у(с)покоят и ты станешь плодородным украинским черноземом.
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24.02.2022 22:42 Відповісти
Семки! Семки в карманы положи москаль...будут либо жаренные, либо прорастут...там уже как обернётся...либо Мыши и Суслики будут сыты...либо подсолнечник - и опять Суслики в плюсе...
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26.02.2022 13:00 Відповісти
********** кинул смертников на все направления Украины, в главной попытке пробить коридор на Крымнаш в пророссийских регионах. Помните.
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24.02.2022 22:25 Відповісти
Карта российского вторжения
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24.02.2022 22:33 Відповісти
В Сумах горить артучилище,стрільба.
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24.02.2022 22:43 Відповісти
Мокши днем бомбили.
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24.02.2022 23:29 Відповісти
Херсонщина ніколи не була проросійською
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25.02.2022 00:07 Відповісти
Було вати багато. Зараз ****** від братушек. Стали бандерівцями
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26.02.2022 12:51 Відповісти
С Киевом понятно что отсосут, а вот второй пункт если все было понятно почему такая ситуация что походным маршем маршируют и берут без боя?
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24.02.2022 22:25 Відповісти
Договорняк зелин
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24.02.2022 22:26 Відповісти
Берут? Пришёл, увидел, получил ****.ы и убежал.
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24.02.2022 22:32 Відповісти
Потому что Зе, всё своё президенство забивал большой болт на ВСУ и обороноспособность Украины.
Из задекларированной численности ВСУ в 250 000 чел.: 1. Какая укомплектованность была на 24.02.22? 60%? 70% 2. Из этих 250 тыс. сколько там было реальных комботантов? 100 000? 150 000? Понятно же, что при таком вторжении эти 100 000 размазали по всем направлениям тонким слоем. Вот тебе и результат.
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24.02.2022 22:34 Відповісти
Не особовий склад вирішує результати боїв, а озброєння, його кількість
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25.02.2022 01:02 Відповісти
Дилетантский взгляд.
Решает комплекс: и кол-во личного состава, и их профессионализм, и их мотивированность, и системы управления, и вооружение.
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25.02.2022 08:01 Відповісти
Згода. Мав на увазі величезна кількість в ролі гарматного мяса без достатнього і належного озброєння
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26.02.2022 00:38 Відповісти
В Крымнаше нет воды и нужна уряпобеда *****.
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24.02.2022 22:26 Відповісти
Насчет сухопутного коридора в Крым - это было известно и понятно еще с 2014 года.
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24.02.2022 22:27 Відповісти
Да, но Наполеону нужны были дороги. Не хочу сейчас его критиковать, пока, но бесит...
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24.02.2022 22:46 Відповісти
А які гарні там дороги побудували...
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24.02.2022 22:29 Відповісти
Представитель фашистов решил показать доказательства своих преступлений?
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24.02.2022 22:33 Відповісти
потому что вас уничтожают, кацапы

кацап, ты еще ен поняло?)
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..
читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.
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24.02.2022 22:37 Відповісти
Капитан очевидность. Об этом ещё 7 лет назад говорилось.
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24.02.2022 22:30 Відповісти
CNN повідомило, що під Воронежем впав військово-транспортний АН-26. Воронежу не розслаблятися
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24.02.2022 22:30 Відповісти
Каждый выстрел из винтовки поможет армии. Согласен. А что же вы закон провалили что бы эти винтовки разрешить гражданам?
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24.02.2022 22:33 Відповісти
а кто сейчас не дает получить автомат? бери паспорт и иди, получай.
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24.02.2022 22:39 Відповісти
А ты уже взяло автомат,долбень?
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25.02.2022 06:09 Відповісти
Никогда никто не взял народ, который не пожелал.
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24.02.2022 22:35 Відповісти
кацап, ты еще не поняло?)
принято ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение по уничтожению расеи - как ********* государства.
ЯО будет отобранно, территория разделена на сферы влияния, население - за забором..

читай "москва 2042" - вторую половину книги: это будущее расеи.

ВЕСЬ мир увидел ваш идиотизм и выступил против расеи)
даже нанятые в рос.компании европейские чиновники и президент Чехии.

расейские фашисты будут разбиты, Украина - расею крестила, Украина расею отпоет и похоронит.
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24.02.2022 22:44 Відповісти
Захватили орки Чернобыль , Гостомель , юг Украины
Я НЕ ПОНИМАЮ : почему в раше и Белоруси до сих пор не взрываются склады , не бомбятся города ?
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24.02.2022 22:41 Відповісти
Короче так, кацапи, я спать хочу, так шо, если вы реально уже в Кротенках, чапаем через Полтаву тихо, без проишествий, не будите лихо
Утрецом отгребёте....
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24.02.2022 22:45 Відповісти
А я не планую сьогодні спати.
Таке в державі робиться..
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24.02.2022 22:47 Відповісти
Я с 3.46 не сплю. Начало войны встретила.
Если сирена - проснусь...
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24.02.2022 23:05 Відповісти
\створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. \
це ж відсіченя від моря! а фактично зашморг. бо без виходу до моря вся продукція України буде не конкурентноздатна, бо вагонами через Європу багато не навозишся. А в окупованих портах ворог заломить таку ціну що невигодно взагалі стане возити.
Одесу треба кров з носу тримати!
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Да. Нужно нанести удар по мосту Керченскому-новоросийск
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24.02.2022 23:19 Відповісти
Звернення командира ЗСУ до росіян

https://www.youtube.com/watch?v=QaE8EcNF7nU
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24.02.2022 23:15 Відповісти
Такое впечатление, что юг просто сливают, что бы дать воду в канал. Кацапы прошли от Крыма до Энергодара без особых проблем и боёв.
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24.02.2022 23:20 Відповісти
південь здали...зате під луганськом та донецькому працюють на відмінно
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25.02.2022 00:19 Відповісти
На півночі теж дуже складно! Конотоп, Суми...
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25.02.2022 02:37 Відповісти
Що це ви завчасно здаєтесь? Ещё не вечер,як кажуть кацапи. Ще ніхто нічого не здав!
Навіть слово таке не промовляйте вслух
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25.02.2022 06:14 Відповісти
Тут я Згідний з вашим дописом. І вже не перший раз пишу подібне.
Але тут деякі товарищи мене кидаться довбати

Ну ви розумієте...
Єднаймося
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25.02.2022 06:37 Відповісти
Не уже, а пока!
Тимчасово
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25.02.2022 06:15 Відповісти
Ну все ясно. ***** не заплатил своим воякам и тупо отправил их на убой. А оно им надо ? Вот жлоб, и здесь сэкономил.
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24.02.2022 23:28 Відповісти
Пытаются,но не дадим!
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25.02.2022 06:18 Відповісти
Потрібно зараз розібратися із Придністров'ям, Молдова буде тільки рада. Потопити кацапню в Дністрі.
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24.02.2022 23:31 Відповісти
"На підступах до ХЕРСОНА ведуться бої..." А чому вони не велися на підступах до Генічеська Чаплинки чи Каланчаку?
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24.02.2022 23:33 Відповісти
Глава УПЦ мп Онуфрий поддержал и благословил украинскую армию и назвал действия кацапов грехом Авеля.
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24.02.2022 23:39 Відповісти
Одразу видно, московський патріархат... Братовбивство називається гріхом Каїна, ліл 😂
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24.02.2022 23:54 Відповісти
Просто він натякнув хто з нас старший брат.
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24.02.2022 23:59 Відповісти
Наверное уже стал понимать, что кацапия исчадие ада.
Но после того,как в Раде этот представитель Расейского патриархата не встал почтить наших погибших героев,не верьте ему .
Хитрый змий
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25.02.2022 06:25 Відповісти
На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп.

Тобто 2/3 кинуто в п*здоріз? Ефективність так собі... Як відомо, не кажи гоп - але попередній прогніз уже якось вимальовується...
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24.02.2022 23:51 Відповісти
Дідько їх знає... Якщо на Півночі та Сході орки хором випльовують зуби разом зі щелепами, то на Півдні... трохи паршиво. Як би туди не поперла "остання третина".
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24.02.2022 23:56 Відповісти
Гадаю, на той момент на Півдні буде вже достатньо посилена оборона, щоб "полетели клочки по закоулочкам"...
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25.02.2022 08:10 Відповісти
То ,что хотели они уже получили - крымский канал,и Чернобыльскую АС. Крым.канал для рейтингов,а АС для рычага на Евросоюз.Как то быстро все у них получилось.Наверное слабая оборона этих объектов?(в смысле средства для обороны).Совпадение?...
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25.02.2022 00:00 Відповісти
Что значит УЖЕ?
Что уже все закончилось?
Слово уже пока неуместно
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25.02.2022 06:28 Відповісти
Вполне уместно: из ОП уже раздаются заявления, что, в принципе, готовы сесть за стол переговоров (и даже обсудить внеблоковый статус). На второй день.. Прикольно?
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26.02.2022 15:26 Відповісти
чому до сих пір нема чітких інструкцій дій для українців, які хочуть повернутись із-за кордону і боронити Україну? Мій дім вже під кацами, нема можливості бути з сім'єю...дуже хочу привітатися з "братьями"...
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25.02.2022 00:16 Відповісти
Грошима, інформаційна підтримка. Повітряний простір закрито. Ви більше користі там принесете, ніж тут з автоматом. Армії потрібен тил.
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25.02.2022 02:25 Відповісти
наконец дошло
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25.02.2022 00:46 Відповісти
ГЕНШТАБ ЗСУ! ВИДАВАЙТЕ ЗБРОЮ УКРАЇНЦЯМ ПРЯМО НА ВУЛИЦЯХ, ПІД ПАСПОРТ. ДО ВІЙСЬККОМАТІВ НЕМОЖЛИВО ДОЇХАТИ! ПОСТАВТЕ НАМЕТИ ПО ВСЬОМУ КИЄВУ, І ЗАПИСУЙТЕ ВСІХ БАЖАЮЧИХ В ТРО! ЧОГО ВИ БОЇТЕСЬ? ЧОГО ВИ ЧЕКАЄТЕ? ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБ УКРАЇНА ЗАЛИШИЛАСЬ ЯК ДЕРЖАВА?
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25.02.2022 02:35 Відповісти
*****,путин!Сдохни!
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25.02.2022 05:41 Відповісти
Сам не сдохнет, надо помочь
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25.02.2022 06:30 Відповісти
Украина не проходной двор !!!Т
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25.02.2022 06:35 Відповісти
Кремль это будка для звериного отродья. Да и весь козлостан такой же.
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25.02.2022 06:37 Відповісти
Ещё с 1992 было понятно ,что аппетит возгорится ,после удачного проекта Приднестровье.
НАТО это повод расширять коридор двигающий в сторону России.
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25.02.2022 06:42 Відповісти
Слава Героям Украіны!!!👏👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤍❤️🤍
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25.02.2022 06:45 Відповісти
Задача врага - полный разгром ВСУ. Иначе эти коридоры не удержать. Как бы там не было ВСУ уже покрыли себя славой и доблестью. С честью выполняя свой долг.
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25.02.2022 12:08 Відповісти
Сбивать надо ! Сбивать !
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25.02.2022 22:17 Відповісти
Основною нашою метою є повна їх капітуляція
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25.02.2022 23:33 Відповісти
У меня складывается ощущение, что юг Запорожской области никто не защищает.
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26.02.2022 20:19 Відповісти
Основная цель русско-фашистского нападения - захват одного из двух основных центров - Киева или Харькова, привезти туда «легитимного» ****** Януковича, который будет обьявлен ****** «президентом». Этот ***** подпишет с ****** документ о дружбе и будет сформирована администрация во главе с АзИровым. А, Зеленского обьявят «врагом народа» и будут стараться уничтожить. Вот поэтому Янукович сидит пьяный и тихий рядом со своей бутылкой и ждет «победы».
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27.02.2022 12:48 Відповісти
 
 