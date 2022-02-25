Кремль готує нову хвилю атак, але наша армія готова їх зустріти, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до громадян України щодо ситуації з відбиттям російського нападу на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Шановні співгромадяни!

Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону. До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони.

Важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни. Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон.

Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше.

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Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства.

Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!", - написав Резніков.