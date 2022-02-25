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Кремль готує нову хвилю атак, але наша армія готова їх зустріти, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремль готує нову хвилю атак, але наша армія готова їх зустріти, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до громадян України щодо ситуації з відбиттям російського нападу на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Шановні співгромадяни!

Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону. До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони.

Важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни. Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон.

Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше.

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Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства.

Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!", - написав Резніков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Главное не давать слабинку. ЧТобы Запад видел что мы сражаемся иначе оружия нам не дадут чтобы не получилось как с Афганистаном.
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24.02.2022 22:45
+7
Гостомель наш! Окупати знищені!
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24.02.2022 22:48
+6
Гостомель нарешті відбили 37 хв. назад.

"Вот теперь точно отбили.

Аэропорт Гостомеля наш.

Российский десант уничтожен." - Арестович в ФБ.

Тільки не аеропорт, а аеродром.

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24.02.2022 22:48
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Главное не давать слабинку. ЧТобы Запад видел что мы сражаемся иначе оружия нам не дадут чтобы не получилось как с Афганистаном.
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24.02.2022 22:45 Відповісти
Гостомель наш! Окупати знищені!
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Гостомель нарешті відбили 37 хв. назад.

"Вот теперь точно отбили.

Аэропорт Гостомеля наш.

Российский десант уничтожен." - Арестович в ФБ.

Тільки не аеропорт, а аеродром.

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24.02.2022 22:48 Відповісти
Не вірте. Там і досі йдуть бої.
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Буду сподіватись на краще, хоча Арестовичу не зовсім довіряю.
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24.02.2022 23:54 Відповісти
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ТРИМАЄМОСЬ.
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24.02.2022 22:48 Відповісти
Давайте більше зброї, ніщо так не об'єднує націю як зброя та боротьба з ворогом. Годі вже робити з українців миролюбивих гречкосіїв. В нас ще жевріє козацький дух
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24.02.2022 22:50 Відповісти
Это пучеглазое пед##ло говорило, что у кацапов нет количества орды для нападения.
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24.02.2022 22:51 Відповісти
Резников , давайте ЕЖЕДНЕВНО пресс-релиз для иностранных журналистов ПРО КОЛИЧЕСТВО УБИТЫХ КАЦАПОВ !!

пусть до рашкиных баб дойдёт , что происходит
А ТО ***** ЗАПРЕТИЛ В ИХ ПРЕССЕ СООБЩАТЬ О КОЛИЧЕСТВАХ ПОГИБШИХ
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24.02.2022 22:57 Відповісти
РЄЗНІКОВ, ТИ ДЕБІЛ! ЗРОБИТЬ РОБОТУ ВІЙСЬККОМАТІВ ЦІЛОДОБОВОЮ, ДАЙТЕ МОЖЛИВІСТЬ ЛЮДЯМ ОТРИМАТИ ЗБРОЮ!
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24.02.2022 23:40 Відповісти
 
 