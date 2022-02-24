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"Енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!", - СБУ про російський фейк у соцмережах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В СБУ спростували черговий фейк російської пропаганди щодо підключення енергомережі України до європейської системи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ворог поширює у соцмережах чутки про те, що сьогодні треба вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.

Це – спроба завдати удару по українській енергосистемі. "Укренерго" (ТЭГ) вже офіційно спростувало цю інформацію та заявило – енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії

Енергосистема працює в нормальному режимі. Нічого вимикати не потрібно!, - СБУ про російський фейк у соцмережах 01

Автор: Володимир Янченко
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мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 23:17 Відповісти
Вимикати світло треба не через те, що якоїсь там потужності не хватає, а через вимоги світломаскування
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24.02.2022 23:18 Відповісти
если ВСЕ выключат - колоссальное количество свободной э/э.. и система может не выдержать - сейчас отключены от сброса в сеть.
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24.02.2022 23:39 Відповісти
Дуже активно цю херню розганяють у Львові та Києві.

Люди будемо спокійно боротися за свою Землю !
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24.02.2022 23:28 Відповісти
Отримала таке повідомленя і в Одесі.Добре,що швидко з'ясувалося,що це фейк
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25.02.2022 00:25 Відповісти
смерть кацапью...
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24.02.2022 23:34 Відповісти
Ни о чём.
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24.02.2022 23:38 Відповісти
просто сиди на бутылке молча
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24.02.2022 23:45 Відповісти
Паника не нужна.
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24.02.2022 23:55 Відповісти
 
 