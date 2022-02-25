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Зять Путіна, сини Іванова, Фрадкова, Сечіна: Британія та США запровадили санкції проти родичів влади Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зять Путіна, сини Іванова, Фрадкова, Сечіна: Британія та США запровадили санкції проти родичів влади Росії

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти "близьких до Путіна сімей".

Про це йдеться у заяві американського Мінфіну, повідомляє Цензор.НЕТ

Під санкції потрапили сини ексміністра оборони Сергія Іванова та секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, а також син голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна Іван.

Міністерство пояснює, що син Іванова потрапив під санкції через те, що США вважають його батька "найближчим союзником Путіна", а також через те, що Іванов-старший працював головою адміністрації президента, віце-прем'єром та міністром оборони.

Іванов-молодший обіймає посади голови "Алроса" та члена ради директорів "Газпромбанку".

Син Миколи Патрушева Андрій обіймав керівні посади у компанії "Газпром Нафта" і, як зазначає Мінфін США, "працював у російському енергетичному секторі". Санкції до нього застосовані як людини, "близької до особи, чиє майно чи інтереси у майні заблоковані".

Тим часом під британські санкції потрапив Кирило Шамалов, наймолодший російський мільярдер, який раніше був одружений з дочкою Путіна Катериною.

Крім нього у санкційному списку британців:

-Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку, який нещодавно потрапив під санкції, та син колишнього керівника зовнішньої розвідки Росії (ФСБ). Промсвязьбанк був призначений у лютому 2022 року і обслуговує 70% державних контрактів Міноборони Росії.

-Денис Бортніков, заступник президента найбільшого російського банку ВТБ. Бортніков є сином Олександра Бортнікова, голови Федеральної служби безпеки (ФСБ), відповідального за отруєння політичного активіста Олексія Навального в серпні 2020 року забороненою хімічною речовиною угруповання "Новічок".

-Юрій Слюсар, директор Об'єднаної авіабудівної корпорації, великого виробника літаків для російських військових;

-Олена Олександрівна Георгієва, голова правління державного оборонного конгломерату "Новікомбанк".

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Топ коментарі
+24
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24.02.2022 23:16
+16
Усю лапатну хрєнь зробити ніщєбродамі та викинути смердіти запарєбрік...
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24.02.2022 23:14
+14
а лЯврову? а мЮдвєдєва синочка?
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24.02.2022 23:17
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Це файно.
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24.02.2022 23:14 Відповісти
Усю лапатну хрєнь зробити ніщєбродамі та викинути смердіти запарєбрік...
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24.02.2022 23:14 Відповісти
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24.02.2022 23:16 Відповісти
супер !!! вертайтесь розбудовувати москальщину,нема чого смердіти за кордоном своїм москальським духом!
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24.02.2022 23:16 Відповісти
а лЯврову? а мЮдвєдєва синочка?
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24.02.2022 23:17 Відповісти
Оце були б санкції. А не те, що тут.
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24.02.2022 23:19 Відповісти
А бабы Вали Матвиенко сынок?

У него даже прозвище соответствующее: "материнский капитал".
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24.02.2022 23:19 Відповісти
З Cум?
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24.02.2022 23:22 Відповісти
Правильно! Най самі друг другу глотки перегризуть
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24.02.2022 23:17 Відповісти
народ, а какое хорошее видео мы можем распространять в раше?
видео должно быть крутым. красивый видео-ряд, хороший звук, и чтобы смысл и т.д.
хочу подкинуть, а не вижу что
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24.02.2022 23:17 Відповісти
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

вибери як кацапа допитують
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24.02.2022 23:18 Відповісти
хорошие новости
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24.02.2022 23:17 Відповісти
на берег чудний, моря Лаптєвих на відпочинок
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24.02.2022 23:18 Відповісти
Всіх їх чавити. Дітей тої наволочі, які ховають в штатах від своєї парашки.
Починаючи з доньки лаврова.
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24.02.2022 23:18 Відповісти
40 millions people under putins boms.
"Під санкції потрапили сини ексміністра оборони Сергія Іванова та секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, а також син голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна Іван"
do you really think that is an aduacuate answer?
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24.02.2022 23:20 Відповісти
Мабуть вони не кажуть прямо все.
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24.02.2022 23:20 Відповісти
я не бачу відповіди, заґрози і ноль діі
відповіді поки не бачу, тільки оці 3 підараси - сини 3х підарасів...
вибачте вже за ненорматив...
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24.02.2022 23:25 Відповісти
no
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24.02.2022 23:28 Відповісти
Глава УПЦ мп Онуфрий поддержал и благословил украинскую армию и назвал действия кацапов грехом Авеля.
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24.02.2022 23:36 Відповісти
Да ладно Быть такого не может .
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24.02.2022 23:59 Відповісти
Каїна
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25.02.2022 07:23 Відповісти
А чи неможе Байден цих всіх мажорів кацапських зібрати в один концтабір, як ******* у них на родінє говорити "до вияснєнія"?
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24.02.2022 23:45 Відповісти
Алексей Копытько
43 мин. ·
По оценке Командования Сухопутных войск, противник уже ввёл на территорию Украины 60 из 90 БТГ, сосредоточенных для атаки.
Две трети.
Суть момента: быстрее развернётся наше сопротивление или российские войска прежде смогут где-то критически разрушить оборону.
Поэтому каждый, кто сейчас присоединяется к теробороне или вместе с друзьями готовит коктейли молотова для встречи, БУКВАЛЬНО помогает склонить чашу весов в пользу Украины.
Сограждане, вы прекрасны.
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Алексей Копытько
2 ч. ·
15,5 часов. Трудно в районе Харькова, очень - в Сумской, частично - в Луганской областях.
Наши везде жестко встречают.
Армия, гвардия, погранцы продемонстировали настоящий героизм.
Но я весь день ждал других сообщений. И они пришли из разных точек.
Уже полетели в технику оккупантов коктейли молотова. Уже есть препятствия, которые сами люди строят, чтобы замедлить. Уже по автотранспорту с личным составом неизвестно кто стреляет.
Ближайшие дни будут очень тяжёлыми. Но шансов у них стало резко меньше.
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24.02.2022 23:59 Відповісти
С помощью такого дерьма байден остановит русского гитлера?
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25.02.2022 00:03 Відповісти
А что он обещал? подрочить на портрет путлера?
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25.02.2022 01:23 Відповісти
"сын главы Роснефти Сечина -Иван*.....??!;;Ну вы блеать совсем уже конченые англосаксы????¿
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25.02.2022 00:03 Відповісти
Скоро цього путіна свої ж задушать!
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25.02.2022 00:07 Відповісти
це як би депортація чи як?
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25.02.2022 00:08 Відповісти
Краще б кастрація
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25.02.2022 00:14 Відповісти
Всех детей и родственников российских депутатов, чиновников, бизнесменов, пропагандистов, проживающих на Западе, надо интернировать, а их имущество и счета конфисковать в пользу Украины!
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25.02.2022 00:20 Відповісти
ДЕРЖИСЬ УКРАИНА, весь свободный мир всем сердцем с ТОБОЙ!!! СМЕРТЬ российско-фашистским захватчикам с ботоксным недоумком!!!
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25.02.2022 00:37 Відповісти
Невдовзі прийдеться запроваджувати санкції проти всіляких шредерів. Може не чекати цього, а щось зробити більш потужне.
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25.02.2022 02:12 Відповісти
Ідіоти
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28.03.2022 12:54 Відповісти
 
 