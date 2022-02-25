Зять Путіна, сини Іванова, Фрадкова, Сечіна: Британія та США запровадили санкції проти родичів влади Росії
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Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти "близьких до Путіна сімей".
Про це йдеться у заяві американського Мінфіну, повідомляє Цензор.НЕТ
Під санкції потрапили сини ексміністра оборони Сергія Іванова та секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, а також син голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна Іван.
Міністерство пояснює, що син Іванова потрапив під санкції через те, що США вважають його батька "найближчим союзником Путіна", а також через те, що Іванов-старший працював головою адміністрації президента, віце-прем'єром та міністром оборони.
Іванов-молодший обіймає посади голови "Алроса" та члена ради директорів "Газпромбанку".
Син Миколи Патрушева Андрій обіймав керівні посади у компанії "Газпром Нафта" і, як зазначає Мінфін США, "працював у російському енергетичному секторі". Санкції до нього застосовані як людини, "близької до особи, чиє майно чи інтереси у майні заблоковані".
Тим часом під британські санкції потрапив Кирило Шамалов, наймолодший російський мільярдер, який раніше був одружений з дочкою Путіна Катериною.
Крім нього у санкційному списку британців:
-Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку, який нещодавно потрапив під санкції, та син колишнього керівника зовнішньої розвідки Росії (ФСБ). Промсвязьбанк був призначений у лютому 2022 року і обслуговує 70% державних контрактів Міноборони Росії.
-Денис Бортніков, заступник президента найбільшого російського банку ВТБ. Бортніков є сином Олександра Бортнікова, голови Федеральної служби безпеки (ФСБ), відповідального за отруєння політичного активіста Олексія Навального в серпні 2020 року забороненою хімічною речовиною угруповання "Новічок".
-Юрій Слюсар, директор Об'єднаної авіабудівної корпорації, великого виробника літаків для російських військових;
-Олена Олександрівна Георгієва, голова правління державного оборонного конгломерату "Новікомбанк".
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Будь ласка, зачекайте...
У него даже прозвище соответствующее: "материнский капитал".
видео должно быть крутым. красивый видео-ряд, хороший звук, и чтобы смысл и т.д.
хочу подкинуть, а не вижу что
вибери як кацапа допитують
Починаючи з доньки лаврова.
"Під санкції потрапили сини ексміністра оборони Сергія Іванова та секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, а також син голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна Іван"
do you really think that is an aduacuate answer?
відповіді поки не бачу, тільки оці 3 підараси - сини 3х підарасів...
вибачте вже за ненорматив...
43 мин. ·
По оценке Командования Сухопутных войск, противник уже ввёл на территорию Украины 60 из 90 БТГ, сосредоточенных для атаки.
Две трети.
Суть момента: быстрее развернётся наше сопротивление или российские войска прежде смогут где-то критически разрушить оборону.
Поэтому каждый, кто сейчас присоединяется к теробороне или вместе с друзьями готовит коктейли молотова для встречи, БУКВАЛЬНО помогает склонить чашу весов в пользу Украины.
Сограждане, вы прекрасны.
2 ч. ·
15,5 часов. Трудно в районе Харькова, очень - в Сумской, частично - в Луганской областях.
Наши везде жестко встречают.
Армия, гвардия, погранцы продемонстировали настоящий героизм.
Но я весь день ждал других сообщений. И они пришли из разных точек.
Уже полетели в технику оккупантов коктейли молотова. Уже есть препятствия, которые сами люди строят, чтобы замедлить. Уже по автотранспорту с личным составом неизвестно кто стреляет.
Ближайшие дни будут очень тяжёлыми. Но шансов у них стало резко меньше.